HTC One X ve V modelleri Turkcell tarafından satışa sunuldu

Bir süredir merakla beklenen ve Genel Yayın Yönetmenimiz Mesut Çevik tarafından detaylı incelemesi yapılan HTC'nin One X modeli ve serinin en küçüğü One V modeli Turkcell tarafından satışa sunuldu.





HTC One X modeli 4+1 çekirdekli NVIDIA Tegra 3 yongada sistemi, 1GB RAM, 4.7 inçlik S-LCD II HD ekran, ImageSense teknolojili 8MP arka kamera, 1080p video kaydı, Android 4.0 işletim sistemi, 32GB depolama kapasitesi, Sense 4.0 kullanıcı arayüzü ve Beats Audio şeklinde özelliklere sahip.





HTC One V 3.7 inçlik WVGA Gorilla Glass LCD ekran, 1GHz hızında tek çekirdekli işlemci, 512MB RAM, 4GB depolama kapasitesi, 25GB Dropbox depolama alanı, 1500mAh batarya, Sense 3.6 arayüzü, Android 4.0 işletim sistemi, 4 bant GSM ve WCDMA iletişim teknolojileri, GPS, WiFi, Bluetooth, alüminyum siyah kasa, Beats Audio, otomatik odaklamalı, atanmış ImageChip imaj işlemcisi, f/2.0 lense sahip 5MP kamera, 720p video kaydı özellikleri sunuyor.





31 Temmuz tarihine kadar devam edecek kampanyada HTC One X modeli için şu anda tarifeye ek olarak 24 aylık taahhütle Full paket için 94TL, Gold paket için 84TL, Gold Plus paket için 84TL aylık ek ödeme bulunuyor.





31 Mayıs tarihine kadar devam edecek kampanyada ise HTC One V modeli 24 ay taahhütle Gold paket için 29TL, Genç, Heryöne 600, Heryöne 900, Kamu 1000, Full Paket ve Hepsi600 paketleri için 39TL aylık ek ödeme bulunuyor.





Yenilenen Turkcell sayfalarına göre HTC One X modelinin kontratsız satış fiyatı 1999TL iken HTC One V modelinin kontratsız satış fiyatı 899TL şeklinde belirlendi.











