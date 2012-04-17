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HTC One X ve V modelleri Turkcell tarafından satışa sunuldu

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
21,2b
1
74
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Bir süredir merakla beklenen ve Genel Yayın Yönetmenimiz Mesut Çevik tarafından detaylı incelemesi yapılan HTC'nin One X modeli ve serinin en küçüğü One V modeli Turkcell tarafından satışa sunuldu.

HTC One X modeli 4+1 çekirdekli NVIDIA Tegra 3 yongada sistemi, 1GB RAM, 4.7 inçlik S-LCD II HD ekran, ImageSense teknolojili 8MP arka kamera, 1080p video kaydı, Android 4.0 işletim sistemi, 32GB depolama kapasitesi, Sense 4.0 kullanıcı arayüzü ve Beats Audio şeklinde özelliklere sahip.

HTC One V 3.7 inçlik WVGA Gorilla Glass LCD ekran, 1GHz hızında tek çekirdekli işlemci, 512MB RAM, 4GB depolama kapasitesi, 25GB Dropbox depolama alanı, 1500mAh batarya, Sense 3.6 arayüzü, Android 4.0 işletim sistemi, 4 bant GSM ve WCDMA iletişim teknolojileri, GPS, WiFi, Bluetooth, alüminyum siyah kasa, Beats Audio, otomatik odaklamalı, atanmış ImageChip imaj işlemcisi, f/2.0 lense sahip 5MP kamera, 720p video kaydı özellikleri sunuyor.

31 Temmuz tarihine kadar devam edecek kampanyada HTC One X modeli için şu anda tarifeye ek olarak 24 aylık taahhütle Full paket için 94TL, Gold paket için 84TL, Gold Plus paket için 84TL aylık ek ödeme bulunuyor.

31 Mayıs tarihine kadar devam edecek kampanyada ise HTC One V modeli 24 ay taahhütle Gold paket için 29TL, Genç, Heryöne 600, Heryöne 900, Kamu 1000, Full Paket ve Hepsi600 paketleri için 39TL aylık ek ödeme bulunuyor.

Yenilenen Turkcell sayfalarına göre HTC One X modelinin kontratsız satış fiyatı 1999TL iken HTC One V modelinin kontratsız satış fiyatı 899TL şeklinde belirlendi.
HTC One X ve V modelleri Turkcell tarafından satışa sunuldu
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Virtual Reality 7 yıl en beğenilen
Ya arkadaş benim anlamadığım. ''şu anda tarifeye ek olarak 24 aylık taahhütle Full paket için 94TL, Gold paket için 84TL, Gold Plus paket için 84TL aylık ek ödeme bulunuyor.'' Neden mevcut tarifemize ek olarak bir de telefonun parasını ödüyoruz. Yurt dışında bu iş böyle değil ki. Sen operatöre 2 sene sende kalacam diye taahhüt veriyorsun. Oda sana içinde dakikaları, interneti, mesajı olan bir paketi 20 euro - 20 dolar gibi 24 ay ödemek koşulu ile veriyor. Ve bu peketin verdiği dakikalar, internet ve mesaj her insana yetecek düzeyde sağlam bir seçenek oluyor ve telefonda bedavaya gelmiş oluyor. Ama Türkiye de uyanık gsm operatörleri telefonun parasını ayrı alıyorlar. Bir nevi telefon bayisi gibi satıyorlar. Yani biz operatör den bir telefon almaya kalksak hem taahhüt veriyoruz hem 150-200TL arası bir ücret ödüyoruz. Taahhüt ün amacı operatörün telefonu sana hediye etmesidir. Bu sistem Türkiye hariç bütün dünyada böyle işliyor. Artık her kurum her şirket bu milleti enayi olarak görmeye başladı ve son sürat sömürüyorlar. Sakın böyle kampanyalara kanıp almayın. Yurt dışında ki aynı modeli getirene kadar operatörlerden telefon falan almayın. Hem konuşmaya para öde, hem mesaja öde hem internete öde hem 2 yıl taahhüt ver hemde telefona ekstradan para öde BU NE LA
Ya arkadaş benim anlamadığım. ''şu anda tarifeye ek olarak 24 aylık taahhütle Full paket için 94TL, Gold paket için 84TL, Gold Plus paket için 84TL aylık ek öde...
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1 Yanıt Yanıtla +48
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anelka4411 7 yıl
24*94=2256
bence değmez..
incelemesini izledim rehberde bile takılmalar var.
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cagataykoroglu 7 yıl
XPeciaL
elinde sonunda rootlayip custom rom yükleyeceksiniz , custom romlarda öyle bir sorun yok , menü tu$uda ayarlaniyor , ben bizzat kullaniyorum .

bu kadar para veriyorsan orjinali taş gibi olmalı. Nvidia yı severim HTC ye sempatim var ama bu cihaza bu para verilmez. parayı sokakta bulsam bile vermem.
XPeciaLelinde sonunda rootlayip custom rom yükleyeceksiniz , custom romlarda öyle bir sorun yok , menü tu$uda ayarlaniyor , ben bizzat kullaniy...
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1 Avatar
DH Misafiri 7 yıl
telefona sukadar vermem buakdar vermem diyen arkadaslar iççin yazıyorum. alın aldıkdan sonra konusun ben kullanıyorum 3 gündür gayet hoş bir telefon. kamerası intrnetteki hızı vs. süper cihaz hiç pişamnda değilim
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s.volkan 7 yıl
One x cok iyi telefon..

Ancak iki sene 100 tl lik tarife kullanmayi taahhut edene bu rakaamlar cok..
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s.volkan 7 yıl
Appstore acamadigi sitelerin uygulamalari ile dolu.

Bi cok onemli uygulama androidtede mevcut..

Aradigim iki app var..

Birisi milliyet gazetesi
Digeri lig tv app
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DH Misafiri 7 yıl
Hoca HTC'nin yanında Iphone'un lafını edenin aklına şaşarım:)) HTC ülkemizde yeni yeni ününe kavuşuyor ama Iphone a bin çeker:))
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typeous 7 yıl
arkadaşlar anlamadığım bişi var yardımcı olursanız sevinirim..
4 aylık turkcell hattım var ve gold plus paketindeyim..
htc kampayasında yada diğer telefon kampanyalarında hattım 12 aydan kısa kategorisine girdiği için ödemeleri faturama değil kredi kartı ekstreme yansıtılıcak anladığım kadarıyla..
kredi kartımdan cihaz taksit bedelinin 12 aylık tutarı mı yoksa 24 aylık tutarına mı bloke konuluyor?
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lord__of_darkness 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Hoca HTC'nin yanında Iphone'un lafını edenin aklına şaşarım:)) HTC ülkemizde yeni yeni ününe kavuşuyor ama Iphone a bin çeker:))

Hocam sizide anlamak mümkün değil bir konuda ne yazıyorsunuz burda ne yazıyorsunuz, bu işlere merakınız var ama pek anlamıyosunuz bence


iphone bir numara , tek telefon yapıyor adamlar bütün kıtalarda çalışıyor , marsa yollasan ordada çalışır.

Artık kabul edin bu dünyada tek bir telefon üreticisi var oda Apple.
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DH Misafiri 7 yıl
İphone devri bitti.app store da oynadığım oyunda örneğin angry birds 2 seviye war her seviyede 20-25 bölüm war.ama android de google play storede 12 seviye war her seviyede 20-25 bölüm.shazam da android de sınırsız.ama ios da 5 tane hakkın sonra para.htc güzel kullanışlı bir telefon android arayüzü de kulllanım açısından biraz kolaylaştırılmış.fakat Samsung şu an piyasadaki en iyi firmadır.bu Telefon 4 çekirdek olabilir ama işlemci markası die birşey war.bilgisayar alırken anakartı asus olsun diosanız buda aynen öle.Bence S3 ü bekleyin
3 Yanıt Yanıtla
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anelka4411 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
İphone devri bitti.app store da oynadığım oyunda örneğin angry birds 2 seviye war her seviyede 20-25 bölüm war.ama android de google play storede 12 seviye war her seviyede 20-25 bölüm.shazam da android de sınırsız.ama ios da 5 tane hakkın sonra para.htc güzel kullanışlı bir telefon android arayüzü de kulllanım açısından biraz kolaylaştırılmış.fakat Samsung şu an piyasadaki en iyi firmadır.bu Telefon 4 çekirdek olabilir ama işlemci markası die birşey war.bilgisayar alırken anakartı asus olsun diosanız buda aynen öle.Bence S3 ü bekleyin

aynı şeyleri düşünüyorum hocam. düşündüklerimi yazmışsın.
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anelka4411 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
İphone devri bitti.app store da oynadığım oyunda örneğin angry birds 2 seviye war her seviyede 20-25 bölüm war.ama android de google play storede 12 seviye war her seviyede 20-25 bölüm.shazam da android de sınırsız.ama ios da 5 tane hakkın sonra para.htc güzel kullanışlı bir telefon android arayüzü de kulllanım açısından biraz kolaylaştırılmış.fakat Samsung şu an piyasadaki en iyi firmadır.bu Telefon 4 çekirdek olabilir ama işlemci markası die birşey war.bilgisayar alırken anakartı asus olsun diosanız buda aynen öle.Bence S3 ü bekleyin

bu vergi olayını amma abarttınız. bi kere saydığınız vergiler yurtdışı telefonlardan zaten alınmıyordu. önceden aldığın telefonu kayıt ettirmek için 5 tl veriyorduk; şimdi 100 vereceğiz. yani değişen birşey yok 95 tl hariç
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Keen Eddie 7 yıl
Çok pahalı fiyatlar.Özellikle One X'in bu kadar paraya değeceğini düşünmüyorum.
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tahir40 7 yıl
Türkiyede telefon alınmaz, alıyorsun, zaten ithalatçılar diğer ülkelerden hem geç getiriyor hem de daha pahalıya, üstüne vergi üstüne vergi... Gavurun kontratla nerdeyse bedavaya aldığı telefon oluyor 2000 lira!
Devletimiz sağolsun kayıt diye birşey çıkardı ki dünyada eşi benzeri yok, dışarıdan aldığın telefonu kullanacaksan 100 lira haraç! üste passport, kayır vs... Kullanmaya başlıyorun yok özel iletişim vergisi, telsiz vergisi, o vergisi bu vergisi...
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DH Misafiri 7 yıl
arkadaşlar her markanın iyi bir modeli mutlaka var. bunu hepimiz biliyoruz! ve benim anlamadığım nokta ilker arkadaşımızın da dediği gibi ya bu gsm operatörleri çok salak yada bu milleti enayi sanıyorlar! bu ne arkadaş! hep milletin cebindeki parayı nasıl alsak diye çakal pazarlama stratejileri kuruyolar ve devletimiz sağolsunki ahlaksız ticaretin önünü açmakta üstlerine yok maaşallah.....
artık milletini ona buna kazıklatmaya dur demenin vakti gelmedimi diye burdan hükumete soruyorum! artık onun bunun suçu neymiş diye milletin gözünü kapatacağınıza, milletin hakkını ne zaman aramaya başlayacaksınız arkadaş?...
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OverClocK1ng 7 yıl
Wiperagain
Klasik TURKCELL KAZIĞI...

Turkcell'in ÇAKIM GÜCÜ onun adı.
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SchwarzMoto 7 yıl
haftasonu dubai deydim 610 dolar. almayı düşünenlere yada tanıdığı gideceklere fikir verir sanırım.
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V4LKyR 7 yıl
Turkcell uyanık beyler. Ama yine de severim, kaliteli servis sağlıyorlar.
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danGerfuLL 7 yıl
Turkcell neredeyse HTC'den fazla para kazanacak. Cihazları HTC tasarlayıp piyasaya sunmasına rağmen Turkcell'in kar oranları HTC ile kapışır.
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DH Misafiri 7 yıl
Paranızı harcarken dikkate alın bence..
e-bay.de 585 euro
e-bay.bg 615 euro
e-bay.co.uk 439.00£
Türkiye 850 euro
1 Yanıt Yanıtla +2
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inexo 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Paranızı harcarken dikkate alın bence..
e-bay.de 585 euro
e-bay.bg 615 euro
e-bay.co.uk 439.00£
Türkiye 850 euro

vergisiz fiyatları bulup yüzde 43eklersen tr fiyatı çıkar
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