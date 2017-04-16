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HTC One X10 resmiyet kazandı

HTC’nin orta seviye segmentte iddialı olmaya çalışacak yeni akıllı telefonu One X10 resmiyet kazandı. Yeni model ilk nesle göre çok fazla değişiklik barındırmıyor.
2 yıl
4b
1
10
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC’nin ilk kez 2015 yılında piyasaya sürdüğü orta seviye One X serisi iki yıl aradan sonra güncelleniyor. O günden bu yana aslında çok da bir şeyin değişmediğini söylesek yanılmış olmayız.

Değişen sadece batarya

Rusya’da resmiyet kazanan HTC One X10 modeli ilk nesle göre özellikle batarya tarafında iyileştirmeler yaşamış ve 4000mAh kapasiteye yükselen batarya ile 2 günü rahatlıkla çıkarabilecek seviyeye gelmiş. Batarya hızlı şarj teknolojisi ile de destekleniyor.

İlk nesilde olduğu gibi yeni nesilde de tamamen metal bir gövde bizi karşılıyor. Çizilmelere karşı dayanıklı olan gövde ayrıca hafif düşmelere karşı da dayanabiliyor. Ekran 2.5D kavis ile kaplanırken Gorilla Glass ile de sağlamlaştırılmış.

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5.5 inçlik Super LCD ekranda Full HD çözünürlük sunan HTC One X10 modeline 8 adet Cortex-A53 çekirdekli Helio P10 yonga seti gücünü veriyor. Sisteme 3GB LPDDR3 RAM ve 32GB arttırılabilir kapasite eşlik ediyor.

Arka kısımda 16MP çözünürlüğünde bir kamera yer alırken ön kısımda da 8MP çözünürlüğünde bir kamera bulunuyor. Boost+ yazılımı çalışan uygulamaya göre enerjiyi optimize edebiliyor ve ultra güç tasarruf modu ile birlikte kullanım sürelerine olumlu katkı sağlanıyor. Model 355$ karşılığında ay içerisinde satışa çıkacak. 

 

http://www.phonearena.com/news/HTC-One-X10-mid-ranger-is-official-in-Russia-phone-carries-a-4000mAh-battery_id93093 Yorum Yaz
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clb12 2 yıl en beğenilen
htc adam olmaz.
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Redunay 2 yıl
Tasarım iyi gibi
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kadirirdem 2 yıl
HTC kendi ayağına sıkan sayılı firmalardan biri.
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axaxa 2 yıl
Yine olmamış.
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skywalker06 2 yıl
Motorola aynısını 200-250 dolara satıyorlar.
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wolf silver 2 yıl
Fiyatı çok pahalı.. Bir nevi Aynı özelliklere sahip xiaomi Redmi note 4X fiyat olarak daha iyi. Asya bölgesinde fiyat performans özellikleri iyi olan telefonlar baya var. Kaldıki 19 nisanda tanıtilacak xiaomi mi6 bu fiyatin biraz altında çıkacak deniliyor. üzgünüm hatice kaybettin ??????
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damn2u 2 yıl
Bunu en fazla 200 dolara satacaksın ki pazarda rakiplerine yenilmeyesin, her kitleye HTC markasını tanıtabilesin.
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Mr. Jingles 2 yıl
Özellikler gayet güzel de eskimeye yüz tutmuş LPDRR3 bellek kullanmak yakışmamış. LPDDR4 bellekler çıkalı iki yıl oldu. Yanlış bilmiyorsam LPDDR4 bellekli ilk telefon 2015'te çıkan S6 serisiydi. Onun dışında bir eksisi yok özellikle pil kapasitesi çok iyi olmuş.
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neronidas 2 yıl Mr. Jingles
Mr. Jingles
Özellikler gayet güzel de eskimeye yüz tutmuş LPDRR3 bellek kullanmak yakışmamış. LPDDR4 bellekler çıkalı iki yıl oldu. Yanlış bilmiyorsam LPDDR4 bellekli ilk telefon 2015'te çıkan S6 serisiydi. Onun dışında bir eksisi yok özellikle pil kapasitesi çok iyi olmuş.

Helip P10 LPDDR4 rami desteklemiyor.
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clb12 2 yıl en beğenilen
htc adam olmaz.
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SONEKTRA 2 yıl
Yani ne denir ki? Helal olsun. Baya çabalıyorlar heralde. Başarılarının devamını dilerim..
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