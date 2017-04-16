HTC One X10 resmiyet kazandı

HTC’nin ilk kez 2015 yılında piyasaya sürdüğü orta seviye One X serisi iki yıl aradan sonra güncelleniyor. O günden bu yana aslında çok da bir şeyin değişmediğini söylesek yanılmış olmayız.

Değişen sadece batarya

Rusya’da resmiyet kazanan HTC One X10 modeli ilk nesle göre özellikle batarya tarafında iyileştirmeler yaşamış ve 4000mAh kapasiteye yükselen batarya ile 2 günü rahatlıkla çıkarabilecek seviyeye gelmiş. Batarya hızlı şarj teknolojisi ile de destekleniyor.

İlk nesilde olduğu gibi yeni nesilde de tamamen metal bir gövde bizi karşılıyor. Çizilmelere karşı dayanıklı olan gövde ayrıca hafif düşmelere karşı da dayanabiliyor. Ekran 2.5D kavis ile kaplanırken Gorilla Glass ile de sağlamlaştırılmış.

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5.5 inçlik Super LCD ekranda Full HD çözünürlük sunan HTC One X10 modeline 8 adet Cortex-A53 çekirdekli Helio P10 yonga seti gücünü veriyor. Sisteme 3GB LPDDR3 RAM ve 32GB arttırılabilir kapasite eşlik ediyor.

Arka kısımda 16MP çözünürlüğünde bir kamera yer alırken ön kısımda da 8MP çözünürlüğünde bir kamera bulunuyor. Boost+ yazılımı çalışan uygulamaya göre enerjiyi optimize edebiliyor ve ultra güç tasarruf modu ile birlikte kullanım sürelerine olumlu katkı sağlanıyor. Model 355$ karşılığında ay içerisinde satışa çıkacak.