Xiaomi Mi Max 2 haftaya geliyor

Xiaomi gelecek hafta itibariyle yeni amiral gemisi Mi 6 tanıtımını yapmaya hazırlıyor. Bununla birlikte firmanın diğer bir önemli akıllı telefon modeli de aynı tarihte resmiyet kazanacak gibi görünüyor.

Performans düşebilir

Firmanın dev telefonu Xiaomi Mi Max bu yıl ikinci nesle terfi edecek. Giriş seviyesine yakın bir çizgi izleyen Xiaomi Mi Max, donanım itibariyle kullanıcılarını memnun etmişti. Devasa ekran özellikle medya içerikleri tüketen Güncelleme konusunda en iyi firmalardan birisi olan Xiaomi, bu cihazını da Android 7.0 sürümüne terfi ettirmişti.

Xiaomi Mi Max 2 modeli yine ilk nesil gibi mütevazi bir donanım barındırıyor. Sızıntılara göre Xiaomi bu kez 8 adet Cortex-A53 çekirdekli Snapdragon 626 yonga setini tercih ediyor. İlk nesilde Cortex-A72 çekirdekli Snapdragon 652 kullanılmıştı. Bu bakımdan performans biraz daha azalacak gibi duruyor.

6.44 inçlik Full HD ekrana sahip Mi Max 2 modeli iyileştirme olarak 5MP çözünürlüğünde ön kamera ve 5000mAh kapasiteli batarya ile öne çıkacak. İlk nesle göre kullanım süreleri biraz daha uzayacak yeni modelde metal alaşımlı kasa, parmak izi okuyucu, 3GB RAM gibi özellikler aynı kalacak.

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İddialar modelin bir de üst sınıf versiyonu olacağını belirtiyor. Bu modelde Cortex-A73 çekirdekli Snapdragon 660 yonga seti ve 4GB RAM bellek kullanılması gündemde. Haliyle performans çıtası da çok yükselmiş olacak.

Xiaomi’nin yeni modelini Mayıs ayında piyasaya süreceği ifade ediliyor. Düşük donanımlı model için 217$ seviyesi konuşulurken üst seviye versiyon için ise 250$ civarında bir fiyat etiketi söz konusu.