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Xiaomi Mi Max 2 haftaya geliyor

Xiaomi’nin dev ekranlı akıllı telefonu Mi Max gelecek hafta itibariyle yeni nesle terfi edebilir. Gelen bilgiler performansta bir miktar düşüş olacağını gösteriyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
6,4b
1
12
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Xiaomi gelecek hafta itibariyle yeni amiral gemisi Mi 6 tanıtımını yapmaya hazırlıyor. Bununla birlikte firmanın diğer bir önemli akıllı telefon modeli de aynı tarihte resmiyet kazanacak gibi görünüyor.

Performans düşebilir

Firmanın dev telefonu Xiaomi Mi Max bu yıl ikinci nesle terfi edecek. Giriş seviyesine yakın bir çizgi izleyen Xiaomi Mi Max, donanım itibariyle kullanıcılarını memnun etmişti. Devasa ekran özellikle medya içerikleri tüketen Güncelleme konusunda en iyi firmalardan birisi olan Xiaomi, bu cihazını da Android 7.0 sürümüne terfi ettirmişti.

Xiaomi Mi Max 2 modeli yine ilk nesil gibi mütevazi bir donanım barındırıyor. Sızıntılara göre Xiaomi bu kez 8 adet Cortex-A53 çekirdekli Snapdragon 626 yonga setini tercih ediyor. İlk nesilde Cortex-A72 çekirdekli Snapdragon 652 kullanılmıştı. Bu bakımdan performans biraz daha azalacak gibi duruyor.

6.44 inçlik Full HD ekrana sahip Mi Max 2 modeli iyileştirme olarak 5MP çözünürlüğünde ön kamera ve 5000mAh kapasiteli batarya ile öne çıkacak. İlk nesle göre kullanım süreleri biraz daha uzayacak yeni modelde metal alaşımlı kasa, parmak izi okuyucu, 3GB RAM gibi özellikler aynı kalacak.

Ayrıca Bkz. "Google görsel aramalarda Pinterest tarzı alışveriş yönlendirmeli fotoğraflar kullanmaya başladı"

İddialar modelin bir de üst sınıf versiyonu olacağını belirtiyor. Bu modelde Cortex-A73 çekirdekli Snapdragon 660 yonga seti ve 4GB RAM bellek kullanılması gündemde. Haliyle performans çıtası da çok yükselmiş olacak.

Xiaomi’nin yeni modelini Mayıs ayında piyasaya süreceği ifade ediliyor. Düşük donanımlı model için 217$ seviyesi konuşulurken üst seviye versiyon için ise 250$ civarında bir fiyat etiketi söz konusu. 

 

http://www.phonearena.com/news/Xiaomi-Mi-Max-2-to-drop-next-week-with-6.44-inch-display-5000mAh-battery-and-more_id93039 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
damn2u 2 yıl en beğenilen
SD625 = Batarya Performansı. Bunu diyoruz ama bu chipset güçsüz de değil, abartmaya gerek yok.
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yasinadin 2 yıl
250 dolar aşşağı yukarı türkiyeye 1150 - 1250 tl ye gelir baya iyimiş.
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Alex Murphy 2 yıl
koca bebekten bende memnunum genel anlamda 2. jenerasyonu hiç ilgimi çekmiyor şu anlık zira ben cihazımı ihtiyaçlarım doğrultusunda kullanıyorum sürekli cihaz değiştirmek doğama aykırı..
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Enigmatical 2 yıl
Max 2'nin ön ve arka kamerası Max'den iyi olacak mı ?
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Emre Kocakaya 2 yıl
Max 1 de gizli cerceve vardi,hicte hos gorunmuyordu.
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cuncun75 2 yıl
Ben çok memnunum mi max dan,aslında her XIAOMI modeli beni benden alıyor
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V4LKyR 2 yıl
Fiyatı beni benden aldı...
Şu fiyata şu donanım mükemmel bir fiyat performans durumu oluşturmuş.
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heart06 2 yıl
Yanlış var, 626 8 çekirdek 2.2 ghz, 652 4+4 1.8 + 1.4 ghz saat hızına sahip, performans yönünden üzmeyecektir. 625 bile gayet yeterli. Telefon sektörü artık güç değil şarj süresi peşinde, 625 telefonlar 10 saat üzeri ekran süresi alıyorken, ne yapayım daha fazla performansı. Performans farkı genelde antutu da ortaya çıkıyor o kadar onun da doğruluğundan hep şüphe duymuşumdur, parayı veren puanı kapar sistemi var :)
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Húrin 2 yıl
Adamlar o kadar güzel telefon yaptılar ki 2. sine gerek bile yoktu.
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dr20mouse 2 yıl
ilk çıkan mi max'a android 7 verilmedi ki dahaden.
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axaxa 2 yıl
Bunun şarjı iyi gider
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