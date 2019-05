HTC, Snapdragon 855 işlemciye ve 5G desteğine sahip bir amiral gemisi ile geri dönüyor

Tayvanlı akıllı telefon üreticisi HTC, U12 Plus'ın ve önceki amiral gemilerinin beklenen sükseyi elde edememesi ve şirketin gün geçtikçe kan kaybetmesi sebebiyle zor günler yaşıyor. Ancak iddialara göre HTC, Qualcomm'un üst düzey yeni mobil işlemcisi Snapdragon 855’e ve 5G desteğine sahip, oldukça iddialı amiral gemisi cihazı için çalışmalara başladı. Eğer HTC için her şey yolunda giderse cihazın adından oldukça fazla söz ettirmesi bekleniyor. 2019 yılında tanıtılacak ve alıcıyla buluşacak cihazın şu an için ismi, tasarımı ve teknik özellikleri hakkında ortaya çıkmış çok fazla bilgi yok.

Ancak yabancı teknoloji platformlarının tahminlerine dayanarak konuşacak olursak, HTC’nin yemi amiral gemisi, çok büyük ihtimalle önceki modellerinden daha uzun, QHD+ çözünürlüklü bir ekranla gelecek. Gorilla Glass 6 ile güçlendirilmiş bir Super LCD 7 bir dokunmatik ekran göreceğimizden emin olabilirsiniz. Ayrıca cihaz, çok büyük ihtimalle 6GB ve 8GB'lık olmak üzere iki farklı RAM seçeneğiyle karşımıza çıkacak.

Cihazın ön tarafta 2, arka tarafta 2 olmak üzere toplam 4 tane kamera ile gelmesi bekleniyor. Son olarak, HTC’nin yeni amiral gemisi çok büyük ihtimalle kablosuz şarj desteğiyle gelecek. Ayrıca cihazın, hızlı şarjı da destekleyecek güçlü bir bataryaya sahip olmasını bekleniyor.

https://www.mysmartprice.com/gear/htc-upcoming-flagship-works-featuring-snapdragon-855-will-5g-capable-report/

Cihazın tanıtımının ne zaman gerçekleştirileceği konusunda şu an için net bilgilere sahip değiliz.