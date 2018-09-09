HTC, Snapdragon 855 işlemciye ve 5G desteğine sahip bir amiral gemisi ile geri dönüyor

Tayvanlı akıllı telefon üreticisi HTC, U12 Plus'ın ve önceki amiral gemilerinin beklenen sükseyi elde edememesi ve şirketin gün geçtikçe kan kaybetmesi sebebiyle zor günler yaşıyor. Ancak iddialara göre HTC, Qualcomm'un üst düzey yeni mobil işlemcisi Snapdragon 855’e ve 5G desteğine sahip, oldukça iddialı amiral gemisi cihazı için çalışmalara başladı. Eğer HTC için her şey yolunda giderse cihazın adından oldukça fazla söz ettirmesi bekleniyor. 2019 yılında tanıtılacak ve alıcıyla buluşacak cihazın şu an için ismi, tasarımı ve teknik özellikleri hakkında ortaya çıkmış çok fazla bilgi yok.
Ancak yabancı teknoloji platformlarının tahminlerine dayanarak konuşacak olursak, HTC’nin yemi amiral gemisi, çok büyük ihtimalle önceki modellerinden daha uzun, QHD+ çözünürlüklü bir ekranla gelecek. Gorilla Glass 6 ile güçlendirilmiş bir Super LCD 7 bir dokunmatik ekran göreceğimizden emin olabilirsiniz. Ayrıca cihaz, çok büyük ihtimalle 6GB ve 8GB'lık olmak üzere iki farklı RAM seçeneğiyle karşımıza çıkacak.
Cihazın ön tarafta 2, arka tarafta 2 olmak üzere toplam 4 tane kamera ile gelmesi bekleniyor. Son olarak, HTC’nin yeni amiral gemisi çok büyük ihtimalle kablosuz şarj desteğiyle gelecek. Ayrıca cihazın, hızlı şarjı da destekleyecek güçlü bir bataryaya sahip olmasını bekleniyor.Cihazın tanıtımının ne zaman gerçekleştirileceği konusunda şu an için net bilgilere sahip değiliz. Ancak yapılan tahminler bize 2019 yılının Haziran ayını işaret ediyor.
https://www.mysmartprice.com/gear/htc-upcoming-flagship-works-featuring-snapdragon-855-will-5g-capable-report/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Fiyatı pahalı ise pahalı kardeşim bunu 1 sene kullanmayacak ki alacak adam ha reklami olsun diyorsan ayrı fakat herkes HTC alırsa ben artık almam orası ayrı .
HTC dizaynın orijinal olduğunu hatta diğer markaların HTC den arakladigini düşünüyorum bir kaç konu öncü ARGE faaliyetleri de oldu . Olay şu Taylandlı Çinli Koreli sağlam yapamaz abd li yapar . Bu anlayışla kapitalist tüketime de boyun egiyorsunuz haberiniz olsun
Aklıma şu takıldı ama HTC piyasadan çekildi , tekrar Türkiye'ye mi girecek yoksa ithal ürün olarak mi satışa çıkacak ?
Bundan öncede hep iyi donanımla çıktılar zaten bu firmanın geri dönmesi çok zor dönmesinde zaten. Goodbye HTC.
Not: Bu mesajı HTC 10'dan yazıyorum.
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