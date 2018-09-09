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HTC, Snapdragon 855 işlemciye ve 5G desteğine sahip bir amiral gemisi ile geri dönüyor

Değişen ve gelişen akıllı telefon sektörüne ayak uyduramadığı için son günlerde kan kaybeden HTC, 2019 yılında kötü talihini tersine çevirecek oldukça iddialı bir amiral gemisiyle geri dönecek.
8 ay
6,6b
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25
Cep Telefonları
Zeynep Yolcu
Yazar
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HTC, Snapdragon 855 işlemciye ve 5G desteğine sahip bir amiral gemisi ile geri dönüyor
 
Tayvanlı akıllı telefon üreticisi HTC, U12 Plus'ın ve önceki amiral gemilerinin beklenen sükseyi elde edememesi ve şirketin gün geçtikçe kan kaybetmesi sebebiyle zor günler yaşıyor. Ancak iddialara göre HTC, Qualcomm'un üst düzey yeni mobil işlemcisi Snapdragon 855’e ve 5G desteğine sahip, oldukça iddialı amiral gemisi cihazı için çalışmalara başladı. Eğer HTC için her şey yolunda giderse cihazın adından oldukça fazla söz ettirmesi bekleniyor. 2019 yılında tanıtılacak ve alıcıyla buluşacak cihazın şu an için ismi, tasarımı ve teknik özellikleri hakkında ortaya çıkmış çok fazla bilgi yok.
Ancak yabancı teknoloji platformlarının tahminlerine dayanarak konuşacak olursak, HTC’nin yemi amiral gemisi, çok büyük ihtimalle önceki modellerinden daha uzun, QHD+ çözünürlüklü bir ekranla gelecek. Gorilla Glass 6 ile güçlendirilmiş bir Super LCD 7 bir dokunmatik ekran göreceğimizden emin olabilirsiniz. Ayrıca cihaz, çok büyük ihtimalle 6GB ve 8GB'lık olmak üzere iki farklı RAM seçeneğiyle karşımıza çıkacak.
Cihazın ön tarafta 2, arka tarafta 2 olmak üzere toplam 4 tane kamera ile gelmesi bekleniyor. Son olarak, HTC’nin yeni amiral gemisi çok büyük ihtimalle kablosuz şarj desteğiyle gelecek. Ayrıca cihazın, hızlı şarjı da destekleyecek güçlü bir bataryaya sahip olmasını bekleniyor.
Cihazın tanıtımının ne zaman gerçekleştirileceği konusunda şu an için net bilgilere sahip değiliz. Ancak yapılan tahminler bize 2019 yılının Haziran ayını işaret ediyor.
https://www.mysmartprice.com/gear/htc-upcoming-flagship-works-featuring-snapdragon-855-will-5g-capable-report/ Yorum Yaz
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alemburda34 8 ay en beğenilen
Bunlar hala anlamıyor heralde sorun donanım yada tasarım değil artık HTC'nin ihtişamlı bir marka algısı yok şu durumdaykende kimse bir iphone parası vermek istemiyor. Bunlar çinlilerin fiyat ayarında bir telefon üretmeleri lazım ki şu batma söylentilerinden kurtulsunlar.
Bunlar hala anlamıyor heralde sorun donanım yada tasarım değil artık HTC'nin ihtişamlı bir marka algısı yok şu durumdaykende kimse bir iphone parası vermek iste...
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polatxp635 8 ay
Fiyat yine apple'dan yüksek olur.
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canguler917 8 ay
rakiplerin 800 dolara satıyorsa 650 dolara sat, karından kıs, biraz pazar payı elde et önce, tekrar tanın, telefonların insanların elinde görülsün, htc markası hatırlansın. ondan sonra pahalı fiyat çekersin
rakiplerin 800 dolara satıyorsa 650 dolara sat, karından kıs, biraz pazar payı elde et önce, tekrar tanın, telefonların insanların elinde görülsün, htc markası ...
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DH Misafiri 7 ay
Satış hedefleri kesinlikle pazar payı olmalı aksi halde algı olarak huawei gibi markaların karşısında pek bi şansı olucağını dusunmuyorum
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serserim06 8 ay
HTC iyi olmaya gerçekten iyi ama reklam denen birşey yok ayrıca fiyat politikası rezalet ötesi.
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elLbufFer 8 ay
Şu HTC ye laf edenleri anlamıyorum 7 sene HTC kullandım HTC one m7 5 sene taş gibi çalıştı artık batarya öldügu için kenara attım ve oneplus aldım . M7 alırken iPhone dediler benden önce 2 telefon değiştirdiler . Şimdide oneplus için iPhone al dediler bakalım telefon değiştirmelerini bekliyorum .
Fiyatı pahalı ise pahalı kardeşim bunu 1 sene kullanmayacak ki alacak adam ha reklami olsun diyorsan ayrı fakat herkes HTC alırsa ben artık almam orası ayrı .
HTC dizaynın orijinal olduğunu hatta diğer markaların HTC den arakladigini düşünüyorum bir kaç konu öncü ARGE faaliyetleri de oldu . Olay şu Taylandlı Çinli Koreli sağlam yapamaz abd li yapar . Bu anlayışla kapitalist tüketime de boyun egiyorsunuz haberiniz olsun
Aklıma şu takıldı ama HTC piyasadan çekildi , tekrar Türkiye'ye mi girecek yoksa ithal ürün olarak mi satışa çıkacak ?
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ufuks36 8 ay
Kim öle kim kala...
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Tenvir 8 ay
Yahu amoled veya oled ekran kullanmak o kadar mi zor. Isterse super lcd 143 koysun cogu kullanici icin tercih disi olur.
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Penah000000 8 ay
htc ne yaa ya birak Allah askina kopyaliya gidiyo resmen , ben bu firmanin çökduyunu biliyordum,hayla çokmemis yakinda çöker insallah,kullanmam asla kullandirmam
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S.Soylu 8 ay
İyide çoğu amiral gemisi telefon bu donanımla çıkacak zaten 2019'da. Hatta arkada 3 kamerası olanların sayısı artabilir bile. Bunun yanında ekrandan parmak izi okutma ve 3d yüz tanıma da olacaktır. Yani kısacası geri dönecek diyip yazdığınız donanım her amiral gemisinde olacak.
Bundan öncede hep iyi donanımla çıktılar zaten bu firmanın geri dönmesi çok zor dönmesinde zaten. Goodbye HTC.
Not: Bu mesajı HTC 10'dan yazıyorum.
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NexusElite 8 ay
Şu özellikler de ki telefonu Türkiye'de 3.000-4.000TL satarsa o zaman geri döndü derim.
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canguler917 8 ay
rakiplerin 800 dolara satıyorsa 650 dolara sat, karından kıs, biraz pazar payı elde et önce, tekrar tanın, telefonların insanların elinde görülsün, htc markası hatırlansın. ondan sonra pahalı fiyat çekersin
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tugares 8 ay
Fiyat en önemli etken, Sony ve HTC kendi kendine zarar veriyorlar.
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