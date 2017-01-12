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HTC U Play tanıtıldı: MediaTek işlemci, 4GB RAM seçeneği ve dahası...

HTC’nin bugünkü etkinliğinde sahne alan diğer bir akıllı telefon U Play oldu. Model daha çok orta seviyeye hitap edecek özelliklerle donatılmış ancak fiyat biraz üst seviye kalıyor.
2 yıl
8,9b
1
23
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Bugün yapılan etkinlikle HTC’nin yeni U akıllı telefon serisini tanımış olduk. İki farklı segmente göre ürün barındıran U serisinde HTC U Ultra üst seviye modelinden sonra U Play orta seviye modeli de sahnedeki yerini aldı.

Fiyat Yine Sorun Olabilir

Tasarım olarak abisine benzeyen modelin farkı donanım kısmında ortaya çıkıyor. 5.2 inçlik Full HD ekrana sahip olan U Play, MediaTek imzalı Helio P10 yonga seti barındırıyor. 3GB/4GB LPDDR3 RAM yanında 32GB arttırılabilir kapasite mevcut.

Ayrıca Bkz. "HTC U Ultra resmi: Premium tasarım, çift ekran, gelişmiş yapay zeka"

Metal çerçeve ve cam kaplama tasarımını devam ettiren modelde 16MP çözünürlüğünde OIS ile desteklenmiş arka kamera ve geniş açılı 16MP çözünürlüğünde ön kamera mevcut. 2500mAh kapasiteli batarya yanında kullanıcılar Sense Companion yapay zeka asistanından da faydalanabilecekler. Modelin başlangıç fiyatı 440$. 4GB RAM kapasiteli versiyon için henüz bir açıklama yok.

Daha önce sızdırılan videolarda kenar kısımlardaki dokunmatik sensörler dikkat çekiyordu ancak görülen o ki bu özellik önümüzdeki aylarda piyasaya çıkacak başka bir modele ait. Belki HTC 11 amiral gemisi bile olabilir.

 


http://www.phonearena.com/news/HTC-U-Play-is-official-a-5.2-inch-mid-ranger-with-HTCs-Sense-Companion-aboard_id89905 Yorum Yaz
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ozkn_s 2 yıl en beğenilen
Editörümüz Ekrem bey fiyat sorun olabilir diyor ne sorunu yahu tam bir facia facia
Heli P10 =440$ Skandal Skandal!
Bu Htc denen firmayı kim yönetiyor bu satış ve pazarlama olayına kim bakıyorsa onu bulacaksın.. .
Helio P10 mu kaldı HTC?
Bırak Helio P10'u hatta Helio P20 hatta Helio x25 hatta hatta Helio x27 olsa bile bu telefon 440$ etmez. Bana göre bu haliyle ederi 250$
HTC fiyaskonun adı
Editörümüz Ekrem bey fiyat sorun olabilir diyor ne sorunu yahu tam bir facia faciaHeli P10 =440$ Skandal Skandal!Bu Htc denen firmayı kim...
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1 Yanıt Yanıtla +14
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drjacob 2 yıl
tasarımı kötü beğenmedim
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Portraitclub 2 yıl
Sağlam telefonları var ama şu fiyat politikası her zaman berbat tasarımları da aynı şekilde 5 ay sonra fiyatları düşmeye başlar tabi dolar 5 lira olmazsa
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BekirHan 2 yıl
HTC yaptığı telefonlardan çok oluşturduğu negatif algı yüzünden batmaya mahkum kanımca...
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Whippoorwill 2 yıl
Snapdragon 650 gibi ortalıkta fazla görmediğimiz bir işlemciyi M7 tasarımıyla birleştirseler yeterli olurdu aslında.
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acbold 2 yıl
Sanki son vurgunlarını yapıp sonra bi anda kaybolacak havası var HTC'de. Ülkemizdeki firmalar gibi fiyatlandırmalara gitmiş.
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Kerim5100 2 yıl
Baya baya çaba sarf ediyorlar batmak için bu adamlar...
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alemburda34 2 yıl
bizi geçtim 440 $ yurt dışındaki bir adam için bile bu özelliklere sahip bir telefona verilmez.
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veteriner69 2 yıl
Ben Helio P10 işlemcili, 4 gb Ram li, parmak izi okuyuculu, 4000 mah pilli 5.5 " ekranlı UMI Super telefonu 199 $ a almıştım 3 ay önce.
Bu HTC bu kadar mı bilmiyor piyasayı?
umidigi.com/...
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Şehmistan 2 yıl
Bu firma neyin kafasını yaşayarak bu fiyattan telefon satacağını düşünüyor.
HTC yok olmaya mahkumsun.
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huseyincarnege 2 yıl
nekadar pay vamış şu telefon işinde herkez telefon yaptı
birde htc neyine güveniyoda 3gbli Mediatekli telefonu 440dolara satmaya kalkıyo :S vay aklına htc senin yöneticine :)
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htc, htc u ultra ve
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