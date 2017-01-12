HTC U Play tanıtıldı: MediaTek işlemci, 4GB RAM seçeneği ve dahası...

Bugün yapılan etkinlikle HTC’nin yeni U akıllı telefon serisini tanımış olduk. İki farklı segmente göre ürün barındıran U serisinde HTC U Ultra üst seviye modelinden sonra U Play orta seviye modeli de sahnedeki yerini aldı.

Fiyat Yine Sorun Olabilir

Tasarım olarak abisine benzeyen modelin farkı donanım kısmında ortaya çıkıyor. 5.2 inçlik Full HD ekrana sahip olan U Play, MediaTek imzalı Helio P10 yonga seti barındırıyor. 3GB/4GB LPDDR3 RAM yanında 32GB arttırılabilir kapasite mevcut.

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Metal çerçeve ve cam kaplama tasarımını devam ettiren modelde 16MP çözünürlüğünde OIS ile desteklenmiş arka kamera ve geniş açılı 16MP çözünürlüğünde ön kamera mevcut. 2500mAh kapasiteli batarya yanında kullanıcılar Sense Companion yapay zeka asistanından da faydalanabilecekler. Modelin başlangıç fiyatı 440$. 4GB RAM kapasiteli versiyon için henüz bir açıklama yok.

Daha önce sızdırılan videolarda kenar kısımlardaki dokunmatik sensörler dikkat çekiyordu ancak görülen o ki bu özellik önümüzdeki aylarda piyasaya çıkacak başka bir modele ait. Belki HTC 11 amiral gemisi bile olabilir.