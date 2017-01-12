HTC U Play tanıtıldı: MediaTek işlemci, 4GB RAM seçeneği ve dahası...

Bugün yapılan etkinlikle HTC’nin yeni U akıllı telefon serisini tanımış olduk. İki farklı segmente göre ürün barındıran U serisinde HTC U Ultra üst seviye modelinden sonra U Play orta seviye modeli de sahnedeki yerini aldı.
Fiyat Yine Sorun Olabilir
Tasarım olarak abisine benzeyen modelin farkı donanım kısmında ortaya çıkıyor. 5.2 inçlik Full HD ekrana sahip olan U Play, MediaTek imzalı Helio P10 yonga seti barındırıyor. 3GB/4GB LPDDR3 RAM yanında 32GB arttırılabilir kapasite mevcut.Ayrıca Bkz. "HTC U Ultra resmi: Premium tasarım, çift ekran, gelişmiş yapay zeka"
Metal çerçeve ve cam kaplama tasarımını devam ettiren modelde 16MP çözünürlüğünde OIS ile desteklenmiş arka kamera ve geniş açılı 16MP çözünürlüğünde ön kamera mevcut. 2500mAh kapasiteli batarya yanında kullanıcılar Sense Companion yapay zeka asistanından da faydalanabilecekler. Modelin başlangıç fiyatı 440$. 4GB RAM kapasiteli versiyon için henüz bir açıklama yok.
Daha önce sızdırılan videolarda kenar kısımlardaki dokunmatik sensörler dikkat çekiyordu ancak görülen o ki bu özellik önümüzdeki aylarda piyasaya çıkacak başka bir modele ait. Belki HTC 11 amiral gemisi bile olabilir.
http://www.phonearena.com/news/HTC-U-Play-is-official-a-5.2-inch-mid-ranger-with-HTCs-Sense-Companion-aboard_id89905 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Heli P10 =440$ Skandal Skandal!
Bu Htc denen firmayı kim yönetiyor bu satış ve pazarlama olayına kim bakıyorsa onu bulacaksın.. .
Helio P10 mu kaldı HTC?
Bırak Helio P10'u hatta Helio P20 hatta Helio x25 hatta hatta Helio x27 olsa bile bu telefon 440$ etmez. Bana göre bu haliyle ederi 250$
HTC fiyaskonun adı