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HTC U11 EYEs tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

HTC U11 EYEs akıllı telefonu çift ön kamerası ile özçekim yapmaktan hoşlanan tüketicilere hitap ediyor. HTC U11 EYEs özellikleri ve fiyatını haberimizde bulabilirsiniz.
1 yıl
5,9b
1
21
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Akıllı telefon pazarında bir türlü bekleneni veremeyen ve bu yıl piyasaya çıkaracağı model sayısında kesinti yapan HTC’nin yeni yıldaki ilk akıllı telefonu U11 EYEs oldu. Yeni model özçekim tutkunlarını hedefliyor.

EYE tanımlamasını aslında yıllar önce Desire Eye modelinde görmüştük. Firma göz anlamına gelen kelimeyi kaliteli özçekim kamerası bulunan telefonları için kullanıyor. HTC Desire Eye modeli 13MP çözünürlüğünde LED flaşlı bir ön kamera barındırıyordu.

HTC U11 EYEs biraz daha üst seviyeye yönelik bir telefon durumunda. HTC U11 Plus modelinden pek çok çizgiyi miras alan telefon ses ve dayanıklılık tarafında da yenilikler sunuyor.

HTC U11 EYEs özellikleri

HTC U11 EYEs özellikleri arasında 6 inçlik 2160x1080 piksel çözünürlüğünde Super LCD 3 ekran yer alıyor. Telefon son dönemin 18.9 görüntü oranı modasına uymuş. Ekran Gorilla Glass 3 ile korunurken metal çerçeve ve parlak cam kaplama tasarımı devam ediyor. Telefon 157.9 x 74.99 x 8.5 mm ölçülerine sahip ve IP67 ile su altında dayanıklılık sunuyor.

Donanım tarafında cihaz biraz eskide kalmış diyebiliriz. 2 adet Cortex-A72 ve 4 adet Cortex-A53 çekirdeğine sahip Snapdragon 652 yonga seti bizi yaklaşık 3 yıl öncesine götürüyor (Ağustos 2015'te tanıtılmıştı). 4GB RAM ve 64GB arttırılabilir kapasite ile yine de tatmin edici bir performans sunacaktır.

Ayrıca Bkz. "Çinli Chuwi iddialı bilgisayar modelleri ile CES 2018 fuarında"

Cihazın arka kısmında UltraPixel tabanlı 12MP çözünürlüğünde ve f/1.9 aralıklı bir kamera yer alıyor. HDR ve OIS desteği sunan kamera 4K video kaydı yapabiliyor. Ön kısımda ise 5+5MP çözünürlüğünde bir kamera mevcut. HDR desteği yanında Full HD çözünürlük ve gerçek zamanlı derinlik algılama özellikleri sunuluyor. Pek çok yazılım desteği ile en iyi özçekim fotoğrafları hedeflenmiş. Ayrıca yüz tanıma işlevi de gerçekleştirebiliyor.

 

HTC U11 EYEs tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
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Diğer taraftan USonic Smart Sonar teknolojisi kulaklıkların kulağın iç yapısını analiz ederek en iyi ses deneyimi sunmasını sağlıyor. 3930mAh kapasiteli batarya QuickCharge 3.0 ile desteklenmiş. Kulaklık girişi yerine USB Tip-C üzerinden ses aktarımı yapılıyor.

HTC U11 EYEs fiyatı ve çıkış tarihi

HTC U11 EYEs şimdilik sadece Çin’de satılacak. Fiyatlara gelecek olursak yine en büyük eleştiri konusu olan yüksek seviyeleri görebiliriz. Model 510$ civarında bir fiyat etiketiyle ay sonunda sevkiyata başlayacak.

 

https://www.phonearena.com/news/HTC-U11-Eye-official_id101648 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
aceleciburak 1 yıl en beğenilen
kaynakta hiç belirtilmeyen bir cümle geçmiş
'' Donanım tarafında cihaz biraz eskide kalmış diyebiliriz. 2 adet Cortex-A72 ve 4 adet Cortex-A53 çekirdeğine sahip''
editör olmayan insan sen git elmalarınla oyna daha neyin ne olduğunu doğru bilmeyip orijinal haberin içine yanlış ekleme yapıyorsun sonra gelip burada habercilik oyunu oynuyorsun.
bak sana 45+XY olan şahsının anlayabileceği dilde anlatalım
Snapdragon 652 4+4 idir elmalarla çok ilgilenince basit matematiği bile kaçırıp yalan yanlış haberin içine ekleme huy olmuş sende
kaynakta hiç belirtilmeyen bir cümle geçmiş'' Donanım tarafında cihaz biraz eskide kalmış diyebiliriz. 2 adet Cortex-A72 ve 4 adet Cortex-A53 çekirdeğ...
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4 Yanıt Yanıtla +33
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stalker(1979) 1 yıl aceleciburak
aceleciburak

kaynakta hiç belirtilmeyen bir cümle geçmiş

'' Donanım tarafında cihaz biraz eskide kalmış diyebiliriz. 2 adet Cortex-A72 ve 4 adet Cortex-A53 çekirdeğine sahip''

editör olmayan insan sen git elmalarınla oyna daha neyin ne olduğunu doğru bilmeyip orijinal haberin içine yanlış ekleme yapıyorsun sonra gelip burada habercilik oyunu oynuyorsun.

bak sana 45+XY olan şahsının anlayabileceği dilde anlatalım

Snapdragon 652 4+4 idir elmalarla çok ilgilenince basit matematiği bile kaçırıp yalan yanlış haberin içine ekleme huy olmuş sende

Kızma abisi eleman ilk defa Apple harici bir telefonun haberini yapmış.
Demek ki İphone harici telefonda varmış bu dünyada bak sen şu işe
aceleciburakkaynakta hiç belirtilmeyen bir cümle geçmiş'' Donanım tarafında cihaz biraz eskide kalmış diyebiliriz. 2 a...
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Astforum 1 yıl
Telefonun arkası, önünden güzel görünüyor. :)))
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cherkesomer 1 yıl
bu cihazları htc sonraki amiral gemisi için test olarak piyasaya sürüyor. her sene aynı strateji şimdide önde çift kamera yazılım geliştirme yaparken piyasadanda veri toplayıp ne yönde geliştirme yapması gerektiğini tartıp hareket eder bu cihazların doğru düzgün satıldığına hiç şahit olmadım
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astegon 1 yıl
Çüşşşşşşş
510$ ne ya!
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sendomi 1 yıl
desire eye 10 numara telefondu buda baya iyi duruyor ancak o fiyat ne öyle ya bu telefonun edeceği 200-250$ hadi bilemedin 300 de
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ghost recon advanced 1 yıl
şuan ülkemizde 2000 tl civarı 835 çipsetli telefonlar var özellikle oneplus 5 varken buna kimse para vermez tabi çin telefon piyasasından ve donanımından anlayanlar için
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ahmet. 1 yıl
Siz hata yapmıyor musunuz dostlar? Yoksa Ekrem71 yazıyor diye hoşunuza mı gidiyor? Öyleyse bilelim de ben de kafa yormayayım.
1 Yanıt Yanıtla +2
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aceleciburak 1 yıl ahmet.
Orijinalden alıntı: ahmet.
Siz hata yapmıyor musunuz dostlar? Yoksa Ekrem71 yazıyor diye hoşunuza mı gidiyor? Öyleyse bilelim de ben de kafa yormayayım.

haber müdürüm habere dikkat et istersen hata yapılır ama hatanın üzerinde ısrarla durulmaz kontrolsüz haber müdürü olunursa bu oluyor
sözde düzeltilen haber metni
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Doğrusu
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

istenilen şu bu iş yapılıyor ise orijinal kaynağa sadık kalınması ve verilen haber yayınla butonuna basılmadan önce bir kaç kez farklı kişiler tarafından kontrol sağlanması
bu arada sen kimsin denilirse yaklaşık 3 yıl amatör de olsa bir üniversite dergisinde dizgi basım görevimin yanı sıra dergi içerisinde Bilim-Teknoloji köşem mevcuttu yani amatör eski bir editör olarak bu hataları belirtmeyi kendime görev ediniyorum.
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kucukyenici 1 yıl
Tok esnaf modeli. 510$ kaç kişi verir bu haliyle?
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HayNur 1 yıl kucukyenici
kucukyenici

Tok esnaf modeli. 510$ kaç kişi verir bu haliyle?

ben vermem
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aceleciburak 1 yıl en beğenilen
kaynakta hiç belirtilmeyen bir cümle geçmiş
'' Donanım tarafında cihaz biraz eskide kalmış diyebiliriz. 2 adet Cortex-A72 ve 4 adet Cortex-A53 çekirdeğine sahip''
editör olmayan insan sen git elmalarınla oyna daha neyin ne olduğunu doğru bilmeyip orijinal haberin içine yanlış ekleme yapıyorsun sonra gelip burada habercilik oyunu oynuyorsun.
bak sana 45+XY olan şahsının anlayabileceği dilde anlatalım
Snapdragon 652 4+4 idir elmalarla çok ilgilenince basit matematiği bile kaçırıp yalan yanlış haberin içine ekleme huy olmuş sende
4 Yanıt Yanıtla +33
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Kerim5100 1 yıl aceleciburak
aceleciburak

kaynakta hiç belirtilmeyen bir cümle geçmiş

'' Donanım tarafında cihaz biraz eskide kalmış diyebiliriz. 2 adet Cortex-A72 ve 4 adet Cortex-A53 çekirdeğine sahip''

editör olmayan insan sen git elmalarınla oyna daha neyin ne olduğunu doğru bilmeyip orijinal haberin içine yanlış ekleme yapıyorsun sonra gelip burada habercilik oyunu oynuyorsun.

bak sana 45+XY olan şahsının anlayabileceği dilde anlatalım

Snapdragon 652 4+4 idir elmalarla çok ilgilenince basit matematiği bile kaçırıp yalan yanlış haberin içine ekleme huy olmuş sende

Bir de bizi yaklaşık 3 yıl öncesine götürüyor demiş. 2016 başında tanıtıldığını bilmiyor zaar
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12 Angry Men 1 yıl aceleciburak
aceleciburak

kaynakta hiç belirtilmeyen bir cümle geçmiş

'' Donanım tarafında cihaz biraz eskide kalmış diyebiliriz. 2 adet Cortex-A72 ve 4 adet Cortex-A53 çekirdeğine sahip''

editör olmayan insan sen git elmalarınla oyna daha neyin ne olduğunu doğru bilmeyip orijinal haberin içine yanlış ekleme yapıyorsun sonra gelip burada habercilik oyunu oynuyorsun.

bak sana 45+XY olan şahsının anlayabileceği dilde anlatalım

Snapdragon 652 4+4 idir elmalarla çok ilgilenince basit matematiği bile kaçırıp yalan yanlış haberin içine ekleme huy olmuş sende



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stalker(1979) 1 yıl aceleciburak
aceleciburak

kaynakta hiç belirtilmeyen bir cümle geçmiş

'' Donanım tarafında cihaz biraz eskide kalmış diyebiliriz. 2 adet Cortex-A72 ve 4 adet Cortex-A53 çekirdeğine sahip''

editör olmayan insan sen git elmalarınla oyna daha neyin ne olduğunu doğru bilmeyip orijinal haberin içine yanlış ekleme yapıyorsun sonra gelip burada habercilik oyunu oynuyorsun.

bak sana 45+XY olan şahsının anlayabileceği dilde anlatalım

Snapdragon 652 4+4 idir elmalarla çok ilgilenince basit matematiği bile kaçırıp yalan yanlış haberin içine ekleme huy olmuş sende

Kızma abisi eleman ilk defa Apple harici bir telefonun haberini yapmış.
Demek ki İphone harici telefonda varmış bu dünyada bak sen şu işe
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Kerim5100 1 yıl
SD652 gene iyidir ama o fiyat nedir arkadaş :/
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buraoca2 1 yıl
Orta Seviye donanımı Üst fiyat segmenti ile birleştirmiş yine HTC... Ülkemizde U11 ithalatçı garantili olarak 2100-2200 seviyelerinde bulunabiliyor; bu da neredeyse bu telefonun tanıtım fiyatı.
Bu cihazda en azından SD 660 olmalıydı...
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