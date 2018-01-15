HTC U11 EYEs tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Akıllı telefon pazarında bir türlü bekleneni veremeyen ve bu yıl piyasaya çıkaracağı model sayısında kesinti yapan HTC’nin yeni yıldaki ilk akıllı telefonu U11 EYEs oldu. Yeni model özçekim tutkunlarını hedefliyor.

EYE tanımlamasını aslında yıllar önce Desire Eye modelinde görmüştük. Firma göz anlamına gelen kelimeyi kaliteli özçekim kamerası bulunan telefonları için kullanıyor. HTC Desire Eye modeli 13MP çözünürlüğünde LED flaşlı bir ön kamera barındırıyordu.

HTC U11 EYEs biraz daha üst seviyeye yönelik bir telefon durumunda. HTC U11 Plus modelinden pek çok çizgiyi miras alan telefon ses ve dayanıklılık tarafında da yenilikler sunuyor.

HTC U11 EYEs özellikleri

HTC U11 EYEs özellikleri arasında 6 inçlik 2160x1080 piksel çözünürlüğünde Super LCD 3 ekran yer alıyor. Telefon son dönemin 18.9 görüntü oranı modasına uymuş. Ekran Gorilla Glass 3 ile korunurken metal çerçeve ve parlak cam kaplama tasarımı devam ediyor. Telefon 157.9 x 74.99 x 8.5 mm ölçülerine sahip ve IP67 ile su altında dayanıklılık sunuyor.

Donanım tarafında cihaz biraz eskide kalmış diyebiliriz. 2 adet Cortex-A72 ve 4 adet Cortex-A53 çekirdeğine sahip Snapdragon 652 yonga seti bizi yaklaşık 3 yıl öncesine götürüyor (Ağustos 2015'te tanıtılmıştı). 4GB RAM ve 64GB arttırılabilir kapasite ile yine de tatmin edici bir performans sunacaktır.

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Cihazın arka kısmında UltraPixel tabanlı 12MP çözünürlüğünde ve f/1.9 aralıklı bir kamera yer alıyor. HDR ve OIS desteği sunan kamera 4K video kaydı yapabiliyor. Ön kısımda ise 5+5MP çözünürlüğünde bir kamera mevcut. HDR desteği yanında Full HD çözünürlük ve gerçek zamanlı derinlik algılama özellikleri sunuluyor. Pek çok yazılım desteği ile en iyi özçekim fotoğrafları hedeflenmiş. Ayrıca yüz tanıma işlevi de gerçekleştirebiliyor.

Tam Boyutta Gör

Diğer taraftan USonic Smart Sonar teknolojisi kulaklıkların kulağın iç yapısını analiz ederek en iyi ses deneyimi sunmasını sağlıyor. 3930mAh kapasiteli batarya QuickCharge 3.0 ile desteklenmiş. Kulaklık girişi yerine USB Tip-C üzerinden ses aktarımı yapılıyor.

HTC U11 EYEs fiyatı ve çıkış tarihi

HTC U11 EYEs şimdilik sadece Çin’de satılacak. Fiyatlara gelecek olursak yine en büyük eleştiri konusu olan yüksek seviyeleri görebiliriz. Model 510$ civarında bir fiyat etiketiyle ay sonunda sevkiyata başlayacak.