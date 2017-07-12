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HTC U11'in Türkiye satış fiyatı açıklandı

Önemli telefon üreticilerinden HTC'nin son gözdesi HTC U11'in Türkiye satış fiyatı açıklandı. Yakın zamanda satışa sunulacak HTC U11'de sıkılabilir çerçeve ve güçlü kamera özellikleri bulunuyor.
1 yıl
7,6b
1
67
Cep Telefonları
Yusuf Akbaş
Yazar
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HTC U11'in Türkiye satış fiyatı açıklandı
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HTC'nin, yeni amiral gemisi HTC U11'in satış fiyatı belli oldu. HTC 10'un yerini alan HTC U11'in sıkılabilir çerçeve özelliği dikkat çekiyor. Edge Sense ismindeki bu özellik sayesinde kullanıcıların telefon alışkanlıklarına yeni bir iletişim seçeneği daha ekleniyor.

 

Ayrıca Bkz. "HTC U11 mercek altında: Yeni amiral gemisini Türkiye'de ilk defa kullandık"
Edge Sense özelliği sayesinde bir takım önemli işlemleri ekrana dokunmadan çerçeveyi sıkarak yapabiliyoruz. Örneğin fotoğraf çekmek için çerçeveyi sıkmak yeterli oluyor. Sıkıştırma işlemini özelleştirme imkanı da sunulmuş. Kullanıcı dilediği uygulamayı açabilir veya önceden ayarlanmış seçeneklerden birini devreye alabiliyor.

 

 
HTC U11, Sense Edge ile beraber iki farklı akıllı asistanı bir arada sunuyor; HTC Sense Companion ve Google Assistant. HTC'nin U serisi cihazlarına özel olarak hazırladığı Sense Companion, kullanıcının günlük işlemlerini tek bir ekranda listeliyor. Aynı zamanda kullanıcının günlük alışkanlıklarını zamanla tanıyor ve günlük ipuçlarında bulunuyor.

  

Parlak Cam Yüzey ve Suya Karşı Dayanıklılık 

HTC U11 tasarımsal anlamda da yenilikler içeriyor. Cihazın arka yüzeyinde likit cam kullanılıyor. Likit camın parlak görünümü sayesinde HTC U11 tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Şirket, HTC U'daki IP57 suya dayanıklılık sertifikasını yeni amiral gemisinde IP 67'ye yükseltirken, tüketicilerin HTC U11'de 3.5 mm'lik kulaklık girişi olmamasına alışmaları gerekecek. Neyse ki HTC, kutuya bir adaptör eklemiş durumda.
 

 

Yeni amiral gemisi, 5.5 inç boyutunda Quad HD ekrana sahip. Telefon, gücünü Snapdragon 835 mobil platformundan alıyor. Bunlara ek olarak 4 GB RAM ve 64 GB'lık dahili depolama alanına yer veriliyor. Yekpare kasadan dolayı çıkartılamayan 3000 mAh kapasiteli batarya, telefona güç veriyor.
 

DxOMark'a Göre En İyi Mobil Kamera

Kamera yeteneklerine baktığımızda etkileyici özellikler ile karşılaşıyoruz. HTC U11’in ana kamerası 12MP UltraPixel 3 çözünürlüğe ve f/1.7 diyafram açıklığına sahip. UltraHızlı Otofokus, BSI sensörü, Optik İmaj Sabitleyici, f/1.7 diyafram açıklığı, Çift tonlu LED flaş, 32-saniyelik pozlama, HDR Boost ve Hi-Res stereo kayıt özellikleriyle öne çıkıyor. HTC U11’in 16MP’lik ön kamerası ise kullanıcılarına canlı makyaj, panaromik selfie, HDR Boost ve 1080p video çekimi özellikleri sunuyor.
 
 
Mobil kameraları zorlu koşullarda deneyen ve birbirleri ile karşılaştıran DxOMark sitesinden 90 puan almayı başardı. Bu puan ile birlikte mobil cihazlar arasında ilk sıraya yerleşmiş oldu.
 

İşte HTC U11'in Satış Fiyatı 

HTC U11, 3.799 TL fiyat etiketi ile yakın zamanda tüketicilerin beğenisine sunulacak.
 
 

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HLLBN 1 yıl en beğenilen
3bin 800 lira...Eski parayla 3 miyar 800 milyon. Daha bugün 1000 liraya bulaşık makinesi aldım. Kalan 2800 ün 2000 ine mi 6. Kalan 800 ün 300 lirasına ps4 oyunları. Kalan 500 ün 200 lirasına pikniğe gider, kalan 300 ün 250 sine küçük altın. Kalan 50 tl nin 20 sine kılıf kalanına da stres çarkı ve yol parası vs.
3bin 800 lira...Eski parayla 3 miyar 800 milyon. Daha bugün 1000 liraya bulaşık makinesi aldım. Kalan 2800 ün 2000 ine mi 6. Kalan 800 ün 300 lirasına ps4 oyun...
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1 Yanıt Yanıtla +90
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Erasmus78 1 yıl
Gene aynı şey. Haberin başlığı "HTC 11 in Türkiye satış fiyatı açıklandı." şeklinde. Böyle bir başlıktan normal insanlar ne bekler? Haberin içeriğine ulaşmak için başlığa tıklayacağım ve aradığım bilgi karşıma gelecek. Ama nerdeee? Daha önce defalarca haberi yapılmış, hatta kısa bir video incelemesi yapılmış cihazın özellikleri sil baştan yeniden anlatılıyor. Hem de detaylı detaylı. 6 paragraf yazılıyor ve aradığımız bilgi nerede? Tabii ki son paragrafta.
Clickbait daha masum görünüyor gözüme.
Gene aynı şey. Haberin başlığı "HTC 11 in Türkiye satış fiyatı açıklandı." şeklinde. Böyle bir başlıktan normal insanlar ne bekler? Haberin içeriğine ulaşmak iç...
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Yanıtla +42
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carloska 1 yıl
fiyat belli oldu diye başlık atıp fiyatını en sonda yazmak!!!
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1 Avatar
egemen0807 1 yıl
Merhaba Arkadaşlar
HTC U11 almayı düşünüyorum , öğrenmek istediğim amazon , ebay , alibaba gibi sitelerden cep telefonu alabilir miyiz?
Fiyatlar Türkiye'ye göre çok daha ucuz, yurt dışı sitelerden telefon alıp getirten var mı? Alsak gümrükte sorun olur mu?
internet sitelerine baktığımda ücretsiz Türkiye kargo yazıyor mesela. Ayrıca bu telefonu N11.com ithalatçı garantili alsak sorun yaşar mıyız 6bg 128gb olan modelini, hangi ithalatçı garanti firmalarını tavsiye edersiniz? Tecrübeli arkadaşlar yardımlarınızı rica ederim.
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2000watts 1 yıl
türkiye de yok hala bu telefon?
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Nerazzurri 1 yıl
sikma olayi ilk basta banada sacma geliyordu. fakat screenshot larda ve selfie fotograflarda gayet kullanisli oluyor. guzel bir ozellik olmus
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3arbar 1 yıl
sıkılabilir telefon.ne kadar saçma bir buluş.işimiz gücümüz yokta bide telefon sıkacaz.
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complete_ 1 yıl 3arbar
Sıkmassın olur biter bumu sorun
1 Yanıt Yanıtla +3
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denizci535 1 yıl 3arbar
3arbar
sıkılabilir telefon.ne kadar saçma bir buluş.işimiz gücümüz yokta bide telefon sıkacaz.

Adam dogru demiş dagılın buna yenilik denmez yenilik herkeze hitab eder cam zerdavat cihazınızı toplayın doğru tayvana bi tur atmaya 😀😀😀
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vbalikci 1 yıl
3 hafta oldu sanırım kullanıyorum u11'i, fiyatı pahalı Türkiye için ama tek kelimeyle harika bir telefon. Yurt dışı bakın, bu telefon çok iyi.
1 Yanıt Yanıtla +2
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Sheythan... 1 yıl vbalikci
vbalikci
3 hafta oldu sanırım kullanıyorum u11'i, fiyatı pahalı Türkiye için ama tek kelimeyle harika bir telefon. Yurt dışı bakın, bu telefon çok iyi.

kardeş selam
bir şey soracağım, karşı tarafla konuşma sırasında kulağına bazı cızırtılar geliyor mu hoparlörden ? ben de her aramada değil ama bazı aramalarda cızırtı çok oluyor dikkatini çekti mi ?
tşk
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Manchester United 1 yıl
Fiyata bak!
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ObjektifPoint.Net 1 yıl
Sony'nin resmi sitesine girdim 1699Tl istiyor X compact için. Hepsiburada.com'da 1380 TL'ye satılıyor. Fiyat halen fazla gibi dursada 2 yıl garantili aynı özellikte telefon yok. HTC U11, S8-S8 plus, Xperia Xz pre, LG G6 vb cihazların yapıp X Compact'ın yapamadığı hiç birşeyde yok. Parayı kolay kazanan kişiler ve bolca parası olan kişiler bu yorumu görmezden gelebilir.
1 Yanıt Yanıtla +6
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__Nikolaus__ 1 yıl ObjektifPoint.Net
O leş tasarımlı, 3gb ramli, snapdragon 650 li telefona 1350 tl hiç mantıklı bir örnek olmamış, bknz 1229 TL xiaomi mi5s
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Master_Evil 1 yıl
yine olmadı htc, başka bir telefonla tekrar deneyiniz
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OMB 1 yıl
Arz ve talebin buluştuğu noktaya FİYAT diyoruz. Göreceli olarak memnun ve sadık bir HTC M8 kullanıcısı olarak yeni model bekleyip duruyordum çünkü özellikle daha büyük bir ekrana ve daha önemlisi iyi bir fotoğraf çekim kabiliyetine ihtiyacım var. Hatta biraz da keyfe keder değişiklik olsun diye almak isterim zira cihazım tahtaya tık tık tık iyi çalışıyor. Ancak U11'in bu fiyatını kabul etmiyorum. Öfkeli bir eleştirim yok. Markaya saygı duyuyorum, hala seviyorum ve gerçekten iyi bir telefon üreticisi. Ama bu modele BENİM ödeyeceğim fiyat 700 TL hadi bilemedin 1700 TL. Neden mi böyle bir uçurum var, çünkü ön görünümde beni rahatsız eden ORANTISIZLIK var da ondan. Tamam bu soruna boyun eğeyim. Bu sefer bana özel başka bir sorun daha ortaya atayım. Bu telefonu düşürebilirim o yüzden sadece dokunduğumda değil, baktığımda bile kırılgan duruyor. Gitti 700 TL. Boşverin 3800'ü. Benim gibi ödeme gücü çok şükür biri için bile 700 TL riski kokuyor bu U11. Ürünün arka taraf cesaretini beğendim tebrik ederim ama yine de sıkıntılı. Kapaklı bir kılıf alırım (hoop gitti EdgeSense ergonomisi ve pratiği) M8'i DotView kılıf içinde kullanıyorum zaten. Hoop arkasına kolayca bulaşan çirkin parmak izleri probleminden de kurtuldum. 3.5 jack yok mu? Ona da boyun eğerim. Benim için şart değil. Type-C port olayı da korkutmuyor çünkü M8 suya düştü, yılların kullanımı da üstüne geldi, geçenlerde portu bozuldu, Doğubank üst katta bir servis buldum arkadaşlardan çok memnun kaldım uygun fiyata 1 saatte değiştirdiler. Teşekkürler. Artık portun sık kullanım sorunu korkutmuyor. Şimdi benim 700-1700 teklifim çok mu haksız? Üreticinin bana teklifi de haksız. İnatlaşırız. 4000 vereyim ön görünüşü düzeltin biraz da sağlamlık hissiyatı kazandırın. 4200 vereyim. 4500 vereyim kusur bulmayayım. Ama kusur var. Kusur varsa da fiyat 2000 TL altında olmalı. Bakın 1 hafta kullanılmış olanını 2500 TL'ye satıyorlar zaten. Ekim'de 1900 TL olacak. Siz şimdi 3000-3800'e alın, beni kıskandıramazsınız hatta hakkından fazlasını ödediğinizi düşünürüm. Hatta sizin beni kıskanmanız lazım çünkü mesele ihtiyaç, istek ve keyif meselesi değil mi? Eh, demek ki benimle kıyaslayınca siz daha eksi durumdasınız demektir. Yani sokakta 300 TL'lik telefonu olan adamın yanında U11'iniz var ya, ona hava atıyor hissiyatınız varsa başka sebepten aynı his benden size gelsin. Bu telefona 3800 vermeyin. Haksızlık var. Samsung, OnePlus, Elma, LG, Mi... Hepsini takip ediyorum, ben yine de HTC ve mümkünse U11 almak isterim ama 3000 TL dahi ödemem. Gri piyasaya 3500 TL'den girdi, 1 hafta geçti 2900'e düştü. Ürünü 3800'den deklare edip değer yükseltemezsiniz. Ama karambolde millete satarsınız. Ben şimdi M8 elimde, film seyreder gibi yıllardır piyasayı takip ediyorum. Konuşulanları da takip ediyorum. İktisat okumuş, işletme tecrübesi çok yüksek, teknoloji geçmişi uzun, dünyanın zirve ülkelerinde uzun yıllar yaşamış biri olarak konuya bakıyorum, boş heveslere kapılmayın, bu fiyatı sakın ödemeyin diyorum. Keyfinize karışmam. Mesele keyifse helali hoş olsun 50 tane alıp düğünlerde dans pistine ata... dikkatlice koyabilirsiniz.
4 Yanıt Yanıtla +2
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SixSixSix 1 yıl OMB
Bunun tek suçlusu HTC Türkiye değil. Bu ülkedeki anormal vergiiler sebebiyle ithalatçı garantili Xiaomi Mi 6 bile 2000₺/2300₺'den satılıyor. İlk eleştirilmesi gereken şey belli.
HTC 10 kullanıyorum. Geçen sene 3000₺'den Türkiye pazarına girdi. 2016'nın son çeyreğinde fiyatı 2300₺'ye kadar indi. Kur ve vergiler iyice coştu; şu anda cihaz 2700₺.
Yurtdışında bu cihazın 6/128 olan modeli 700$. Yurtdışındakiler zaten kendilerine göre 700₺'den alıyorlar bu cihazı.
Yanıtla +3
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complete_ 1 yıl OMB
OMB
Arz ve talebin buluştuğu noktaya FİYAT diyoruz. Göreceli olarak memnun ve sadık bir HTC M8 kullanıcısı olarak yeni model bekleyip duruyordum çünkü özellikle daha büyük bir ekrana ve daha önemlisi iyi bir fotoğraf çekim kabiliyetine ihtiyacım var. Hatta biraz da keyfe keder değişiklik olsun diye almak isterim zira cihazım tahtaya tık tık tık iyi çalışıyor. Ancak U11'in bu fiyatını kabul etmiyorum. Öfkeli bir eleştirim yok. Markaya saygı duyuyorum, hala seviyorum ve gerçekten iyi bir telefon üreticisi. Ama bu modele BENİM ödeyeceğim fiyat 700 TL hadi bilemedin 1700 TL. Neden mi böyle bir uçurum var, çünkü ön görünümde beni rahatsız eden ORANTISIZLIK var da ondan. Tamam bu soruna boyun eğeyim. Bu sefer bana özel başka bir sorun daha ortaya atayım. Bu telefonu düşürebilirim o yüzden sadece dokunduğumda değil, baktığımda bile kırılgan duruyor. Gitti 700 TL. Boşverin 3800'ü. Benim gibi ödeme gücü çok şükür biri için bile 700 TL riski kokuyor bu U11. Ürünün arka taraf cesaretini beğendim tebrik ederim ama yine de sıkıntılı. Kapaklı bir kılıf alırım (hoop gitti EdgeSense ergonomisi ve pratiği) M8'i DotView kılıf içinde kullanıyorum zaten. Hoop arkasına kolayca bulaşan çirkin parmak izleri probleminden de kurtuldum. 3.5 jack yok mu? Ona da boyun eğerim. Benim için şart değil. Type-C port olayı da korkutmuyor çünkü M8 suya düştü, yılların kullanımı da üstüne geldi, geçenlerde portu bozuldu, Doğubank üst katta bir servis buldum arkadaşlardan çok memnun kaldım uygun fiyata 1 saatte değiştirdiler. Teşekkürler. Artık portun sık kullanım sorunu korkutmuyor. Şimdi benim 700-1700 teklifim çok mu haksız? Üreticinin bana teklifi de haksız. İnatlaşırız. 4000 vereyim ön görünüşü düzeltin biraz da sağlamlık hissiyatı kazandırın. 4200 vereyim. 4500 vereyim kusur bulmayayım. Ama kusur var. Kusur varsa da fiyat 2000 TL altında olmalı. Bakın 1 hafta kullanılmış olanını 2500 TL'ye satıyorlar zaten. Ekim'de 1900 TL olacak. Siz şimdi 3000-3800'e alın, beni kıskandıramazsınız hatta hakkından fazlasını ödediğinizi düşünürüm. Hatta sizin beni kıskanmanız lazım çünkü mesele ihtiyaç, istek ve keyif meselesi değil mi? Eh, demek ki benimle kıyaslayınca siz daha eksi durumdasınız demektir. Yani sokakta 300 TL'lik telefonu olan adamın yanında U11'iniz var ya, ona hava atıyor hissiyatınız varsa başka sebepten aynı his benden size gelsin. Bu telefona 3800 vermeyin. Haksızlık var. Samsung, OnePlus, Elma, LG, Mi... Hepsini takip ediyorum, ben yine de HTC ve mümkünse U11 almak isterim ama 3000 TL dahi ödemem. Gri piyasaya 3500 TL'den girdi, 1 hafta geçti 2900'e düştü. Ürünü 3800'den deklare edip değer yükseltemezsiniz. Ama karambolde millete satarsınız. Ben şimdi M8 elimde, film seyreder gibi yıllardır piyasayı takip ediyorum. Konuşulanları da takip ediyorum. İktisat okumuş, işletme tecrübesi çok yüksek, teknoloji geçmişi uzun, dünyanın zirve ülkelerinde uzun yıllar yaşamış biri olarak konuya bakıyorum, boş heveslere kapılmayın, bu fiyatı sakın ödemeyin diyorum. Keyfinize karışmam. Mesele keyifse helali hoş olsun 50 tane alıp düğünlerde dans pistine ata... dikkatlice koyabilirsiniz.

hocam kitapmı yazıyorsun,bir paragraf,satırbaşı,noktalama işareti kullansaydın,bu kadar emek veriyorsun okuyabilene aşkolsun..
1 Yanıt Yanıtla +1
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denizci535 1 yıl OMB
OMB
Arz ve talebin buluştuğu noktaya FİYAT diyoruz. Göreceli olarak memnun ve sadık bir HTC M8 kullanıcısı olarak yeni model bekleyip duruyordum çünkü özellikle daha büyük bir ekrana ve daha önemlisi iyi bir fotoğraf çekim kabiliyetine ihtiyacım var. Hatta biraz da keyfe keder değişiklik olsun diye almak isterim zira cihazım tahtaya tık tık tık iyi çalışıyor. Ancak U11'in bu fiyatını kabul etmiyorum. Öfkeli bir eleştirim yok. Markaya saygı duyuyorum, hala seviyorum ve gerçekten iyi bir telefon üreticisi. Ama bu modele BENİM ödeyeceğim fiyat 700 TL hadi bilemedin 1700 TL. Neden mi böyle bir uçurum var, çünkü ön görünümde beni rahatsız eden ORANTISIZLIK var da ondan. Tamam bu soruna boyun eğeyim. Bu sefer bana özel başka bir sorun daha ortaya atayım. Bu telefonu düşürebilirim o yüzden sadece dokunduğumda değil, baktığımda bile kırılgan duruyor. Gitti 700 TL. Boşverin 3800'ü. Benim gibi ödeme gücü çok şükür biri için bile 700 TL riski kokuyor bu U11. Ürünün arka taraf cesaretini beğendim tebrik ederim ama yine de sıkıntılı. Kapaklı bir kılıf alırım (hoop gitti EdgeSense ergonomisi ve pratiği) M8'i DotView kılıf içinde kullanıyorum zaten. Hoop arkasına kolayca bulaşan çirkin parmak izleri probleminden de kurtuldum. 3.5 jack yok mu? Ona da boyun eğerim. Benim için şart değil. Type-C port olayı da korkutmuyor çünkü M8 suya düştü, yılların kullanımı da üstüne geldi, geçenlerde portu bozuldu, Doğubank üst katta bir servis buldum arkadaşlardan çok memnun kaldım uygun fiyata 1 saatte değiştirdiler. Teşekkürler. Artık portun sık kullanım sorunu korkutmuyor. Şimdi benim 700-1700 teklifim çok mu haksız? Üreticinin bana teklifi de haksız. İnatlaşırız. 4000 vereyim ön görünüşü düzeltin biraz da sağlamlık hissiyatı kazandırın. 4200 vereyim. 4500 vereyim kusur bulmayayım. Ama kusur var. Kusur varsa da fiyat 2000 TL altında olmalı. Bakın 1 hafta kullanılmış olanını 2500 TL'ye satıyorlar zaten. Ekim'de 1900 TL olacak. Siz şimdi 3000-3800'e alın, beni kıskandıramazsınız hatta hakkından fazlasını ödediğinizi düşünürüm. Hatta sizin beni kıskanmanız lazım çünkü mesele ihtiyaç, istek ve keyif meselesi değil mi? Eh, demek ki benimle kıyaslayınca siz daha eksi durumdasınız demektir. Yani sokakta 300 TL'lik telefonu olan adamın yanında U11'iniz var ya, ona hava atıyor hissiyatınız varsa başka sebepten aynı his benden size gelsin. Bu telefona 3800 vermeyin. Haksızlık var. Samsung, OnePlus, Elma, LG, Mi... Hepsini takip ediyorum, ben yine de HTC ve mümkünse U11 almak isterim ama 3000 TL dahi ödemem. Gri piyasaya 3500 TL'den girdi, 1 hafta geçti 2900'e düştü. Ürünü 3800'den deklare edip değer yükseltemezsiniz. Ama karambolde millete satarsınız. Ben şimdi M8 elimde, film seyreder gibi yıllardır piyasayı takip ediyorum. Konuşulanları da takip ediyorum. İktisat okumuş, işletme tecrübesi çok yüksek, teknoloji geçmişi uzun, dünyanın zirve ülkelerinde uzun yıllar yaşamış biri olarak konuya bakıyorum, boş heveslere kapılmayın, bu fiyatı sakın ödemeyin diyorum. Keyfinize karışmam. Mesele keyifse helali hoş olsun 50 tane alıp düğünlerde dans pistine ata... dikkatlice koyabilirsiniz.

İşte bu adama htc aşığı denir. Htc u11 pompalamaya calısan tipler var, yine diyorum yine diyecem u11 aynen m9 un izinden gidecek.
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Quard 1 yıl
Çok da ucuzmuş,
hemen 3-5 tane sipariş vereyim
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