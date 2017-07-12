HTC U11'in Türkiye satış fiyatı açıklandı

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HTC'nin, yeni amiral gemisi HTC U11'in satış fiyatı belli oldu. HTC 10'un yerini alan HTC U11'in sıkılabilir çerçeve özelliği dikkat çekiyor. Edge Sense ismindeki bu özellik sayesinde kullanıcıların telefon alışkanlıklarına yeni bir iletişim seçeneği daha ekleniyor.

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Edge Sense özelliği sayesinde bir takım önemli işlemleri ekrana dokunmadan çerçeveyi sıkarak yapabiliyoruz. Örneğin fotoğraf çekmek için çerçeveyi sıkmak yeterli oluyor. Sıkıştırma işlemini özelleştirme imkanı da sunulmuş. Kullanıcı dilediği uygulamayı açabilir veya önceden ayarlanmış seçeneklerden birini devreye alabiliyor.

HTC U11, Sense Edge ile beraber iki farklı akıllı asistanı bir arada sunuyor; HTC Sense Companion ve Google Assistant. HTC'nin U serisi cihazlarına özel olarak hazırladığı Sense Companion, kullanıcının günlük işlemlerini tek bir ekranda listeliyor. Aynı zamanda kullanıcının günlük alışkanlıklarını zamanla tanıyor ve günlük ipuçlarında bulunuyor.

Parlak Cam Yüzey ve Suya Karşı Dayanıklılık

HTC U11 tasarımsal anlamda da yenilikler içeriyor. Cihazın arka yüzeyinde likit cam kullanılıyor. Likit camın parlak görünümü sayesinde HTC U11 tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Şirket, HTC U'daki IP57 suya dayanıklılık sertifikasını yeni amiral gemisinde IP 67'ye yükseltirken, tüketicilerin HTC U11'de 3.5 mm'lik kulaklık girişi olmamasına alışmaları gerekecek. Neyse ki HTC, kutuya bir adaptör eklemiş durumda.

Yeni amiral gemisi, 5.5 inç boyutunda Quad HD ekrana sahip. Telefon, gücünü Snapdragon 835 mobil platformundan alıyor. Bunlara ek olarak 4 GB RAM ve 64 GB'lık dahili depolama alanına yer veriliyor. Yekpare kasadan dolayı çıkartılamayan 3000 mAh kapasiteli batarya, telefona güç veriyor.

DxOMark'a Göre En İyi Mobil Kamera

Kamera yeteneklerine baktığımızda etkileyici özellikler ile karşılaşıyoruz. HTC U11’in ana kamerası 12MP UltraPixel 3 çözünürlüğe ve f/1.7 diyafram açıklığına sahip. UltraHızlı Otofokus, BSI sensörü, Optik İmaj Sabitleyici, f/1.7 diyafram açıklığı, Çift tonlu LED flaş, 32-saniyelik pozlama, HDR Boost ve Hi-Res stereo kayıt özellikleriyle öne çıkıyor. HTC U11’in 16MP’lik ön kamerası ise kullanıcılarına canlı makyaj, panaromik selfie, HDR Boost ve 1080p video çekimi özellikleri sunuyor.

Mobil kameraları zorlu koşullarda deneyen ve birbirleri ile karşılaştıran DxOMark sitesinden 90 puan almayı başardı. Bu puan ile birlikte mobil cihazlar arasında ilk sıraya yerleşmiş oldu.

İşte HTC U11'in Satış Fiyatı

HTC U11, 3.799 TL fiyat etiketi ile yakın zamanda tüketicilerin beğenisine sunulacak.