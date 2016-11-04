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HTC de kavisli ekrana geçiyor

Amiral gemi modellerinde kavisli ekran trendi giderek yükseliyor. Gelecek yıl HTC başta olmak üzere pek çok teknoloji devinin amiral gemilerinde kavisli OLED ekran kullanıldığına şahit olabiliriz.
2 yıl
3,9b
1
21
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Son dönemde özellikle Samsung amiral gemi modellerinin de etkisiyle akıllı telefon pazarında kavisli ekran trendi başlamış durumda. Ağırlıklı olarak Çinli üreticilerin tercih ettiği kavisli ekran teknoloji devlerinin de dikkatini çekiyor.

Sıra HTC’de

Sektörden gelen bilgilere göre HTC de kavisli ekranlara geçiş yapmak için kolları sıvadı. HTC 11 adını alması beklenen gelecek yılın amiral gemi modelinde firmanın iki kenardan kavisli OLED ekran kullanılacak. Tedariğin kimden yapılacağı bilinmiyor ancak yine Samsung ve LG en büyük adaylar.

İki kenardan kavisli ekran dendiği zaman genelde karşımıza benzer tasarımlar çıkıyor. Vivo Xplay 5, Xiaomi Mi Note 2, Galaxy S7 Edge, Huawei Mate 9 Porsche Edition modelleri ön taraftan bakıldığında birbirine oldukça benziyor. Bunun en büyük sebebi de hali hazırda Samsung ve LG’nin kavisli OLED ekranlarında tek tip tasarıma yer veriyor olması. HTC’nin bu noktada nasıl bir tasarım çizgisi izleyeceği ve yine bu yıl ki modaya mı uyacağı merak konusu.

5.5 inçlik 2560x140 piksel çözünürlükte AMOLED ekrana sahip olacağı belirtilen HTC 11 modelinde Snapdragon 830 yonga seti yer alacak. Henüz duyurulmadı ancak 4 adet özelleştirilmiş Kryo çekirdeği yanında 4 adet Cortex-A53 çekirdeği ve Adreno 6 serisi grafik birimi ile Snapdragon 830 gelecek yılın en güçlüsü olmaya aday. Zaten piyasaya çıkacak pek çok amiral gemi modelinde bu yonga setinin yer almasını bekliyoruz.

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Diğer taraftan 6GB LPDDR4 RAM, 12MP çözünürlüğünde arka kamera, 4K video kaydı, 8MP çözünürlüğünde ön kamera, OIS desteği, 4000mAh kapasiteli batarya beklenen özellikler arasında. HTC 11 modelinin en erken MWC 2017 fuarında tanıtılması bekleniyor. 

 

http://www.phonearena.com/news/Rumored-specs-for-the-HTC-11-include-a-5.5-inch-1440-x-2560-resolution-screen-12MP-rear-camera_id87422 Yorum Yaz
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Guest-9F07A4B81 2 yıl en beğenilen mu5tafa
mu5tafa

Samsung u taklit ede ede bir yere varamazsınız. Yenilikçi olun biraz..

Son dönemde samsung a karşı çok fazla ilgi duyuyorum özellikle note 7 yi kullanmayı çok istemiştim. AMA FANLIĞIN DA BU KADARI.

HTC ye taklitçi firma demek hele ki heleki daha s6 öncesi çöp cihazlar üreten bir firmayı taklit ediyor ne demek.

Son dönemde HTC yi hiç beğenmesem de akıllı telefon sektörünün en değerli firmalarından birisidir.

Apple Samsung telefon ne keşfedememişken bu adamlar akıllı telefon üretiyordu. Ki keza HTC SENSE arayüzü yıllarca en kusursuz Android arayüzü idi. Yeni yeni dengeler değişmeye başladı.

HTC gibi ilklerin firmasına bu yakıştırma gerçekten ayıp.

mu5tafaSamsung u taklit ede ede bir yere varamazsınız. Yenilikçi olun biraz..Son dönemde samsung a karşı çok fazla i...
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Das Boot 2 yıl
Artık HTC'nin ülkemizde hiç varlık gösteremediğini çok rahat gözlemleyebiliyorum. Sıkıntılı günler geçiriyorlar sanırım. HTC için tüm dünyada durum böyle mi?
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kadirirdem 2 yıl
hadi bakalım Htc göster kendini ama Fiyatlarda değil...
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FlyingUnderpants 2 yıl
İsimlendirmenin HTC 11 olmayacağına bahse girerim.
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-Uzumaki Naruto- 2 yıl
Tasarımını neden s6 ve s7 ye benziyor,Özellikleri iyi ona lafım yok ama tasarımını özenmeseler daha iyi yerlere gelebilirler.
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die_caprio 2 yıl
Ekran kavisli olunca ne oluyor? Bilmedigimden soruyorum
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MrKemal17 2 yıl die_caprio
die_caprio

Ekran kavisli olunca ne oluyor? Bilmedigimden soruyorum

Doğru şekilde kullanılırsa daha güzel bir tasarım ortaya çıkıyor veya LG G4'teki kavis gibi dayanıklılığı arttırıyor.
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myhotyro 2 yıl
İşkembeden sallanmış bir haberimsi. HTC 11 5.5" olacakmış, yok yok yetmez 7.5" olsun. Ekrem Abey aklına ne gelirse haber olsun diye yazmaktan vazgeçmedi.
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bestercan 2 yıl
Htc ve LG yi anlayamıyorum. Kullanıcıların isteklerini dikkate almıyorlar mı? Pazarda yerleri giderek daralıyor...
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Xloud 2 yıl
Arayüze lag eklede tam Samsung olsun
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teknokaptan 2 yıl
HTC kaybedenler dergegine uye.
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