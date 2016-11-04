HTC de kavisli ekrana geçiyor

Son dönemde özellikle Samsung amiral gemi modellerinin de etkisiyle akıllı telefon pazarında kavisli ekran trendi başlamış durumda. Ağırlıklı olarak Çinli üreticilerin tercih ettiği kavisli ekran teknoloji devlerinin de dikkatini çekiyor.

Sıra HTC’de

Sektörden gelen bilgilere göre HTC de kavisli ekranlara geçiş yapmak için kolları sıvadı. HTC 11 adını alması beklenen gelecek yılın amiral gemi modelinde firmanın iki kenardan kavisli OLED ekran kullanılacak. Tedariğin kimden yapılacağı bilinmiyor ancak yine Samsung ve LG en büyük adaylar.

İki kenardan kavisli ekran dendiği zaman genelde karşımıza benzer tasarımlar çıkıyor. Vivo Xplay 5, Xiaomi Mi Note 2, Galaxy S7 Edge, Huawei Mate 9 Porsche Edition modelleri ön taraftan bakıldığında birbirine oldukça benziyor. Bunun en büyük sebebi de hali hazırda Samsung ve LG’nin kavisli OLED ekranlarında tek tip tasarıma yer veriyor olması. HTC’nin bu noktada nasıl bir tasarım çizgisi izleyeceği ve yine bu yıl ki modaya mı uyacağı merak konusu.

5.5 inçlik 2560x140 piksel çözünürlükte AMOLED ekrana sahip olacağı belirtilen HTC 11 modelinde Snapdragon 830 yonga seti yer alacak. Henüz duyurulmadı ancak 4 adet özelleştirilmiş Kryo çekirdeği yanında 4 adet Cortex-A53 çekirdeği ve Adreno 6 serisi grafik birimi ile Snapdragon 830 gelecek yılın en güçlüsü olmaya aday. Zaten piyasaya çıkacak pek çok amiral gemi modelinde bu yonga setinin yer almasını bekliyoruz.

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Diğer taraftan 6GB LPDDR4 RAM, 12MP çözünürlüğünde arka kamera, 4K video kaydı, 8MP çözünürlüğünde ön kamera, OIS desteği, 4000mAh kapasiteli batarya beklenen özellikler arasında. HTC 11 modelinin en erken MWC 2017 fuarında tanıtılması bekleniyor.