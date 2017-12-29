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HTC gelecek yıl telefon sayısında kesintiye gidecek

Akıllı telefon pazarında zor günler geçiren HTC gelecek yıl tasarrufa gidiyor. Artık bir amiral gemisi telefon ve yanında dört veya beş orta seviye telefon göreceğiz.
1 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Pixel 2 telefonlarını da geliştiren Ar-Ge ekibinin önemli bir kısmını Google’a devreden HTC, aynı hızda yoluna devam edeceğini açıklamıştı. Ne var ki uzun bir süre bu vaat gerçekleşmeyecek gibi görünüyor.

Kaynaklar azalıyor 

Sektörden gelen bilgilere göre 2018 yılında HTC üreteceği model sayısını azaltmayı planlıyor. Firmanın yol haritasında 1 adet amiral gemisi ve birkaç adet de orta seviye akıllı telefon mevcut.

Bu yıl HTC U11 yanında HTC U11 Plus şeklinde ikinci bir amiral gemisi çıkarmış ayrıca U Ultra adında bir de üst seviye model piyasaya sürmüştü. Gelecek yıl bunların bir kısmı iptal edilecek.

Amiral gemisi zaten HTC U serisinin devamı olacak ve HTC U12 adını alabilir. Plus tarzında yenilenmiş bir versiyon olmayacak. Ayrıca U Ultra modelinin de devam etmeyeceğini öngörebiliriz. Kaynaklar U11 Plus modelinin orta seviyeye dönük kırpılmış bir versiyonunun hazırlanacağını belirtiyor. Bunun haricinde muhtemelen MediaTek işlemcili One X10 veya U Play tarzında telefonlar gelecektir.

Firmanın bir süre önce akıllı ampül ile ilgili patentlerinin ortaya çıkması ve şimdi bu iddialar birbiriyle örtüşüyor. Firma gelecek yıl akıllı telefon pazarına daha az kaynak ayırıp sağlık ve bakım odaklı akıllı aletlere yoğunlaşabilir. 

 

https://www.phonearena.com/news/HTC-to-launch-fewer-smartphones-in-2018-including-a-mid-range-version-of-U11_id101076 Yorum Yaz
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DH Misafiri 1 yıl
Keşke her üretici böyle yapsa giriş orta üst segmente birer model çıkarsa yeterli çok fazla cihaz üretip destek veremedikten sonra anlamı yok HTC 10 kullanıyorum bu cihaza oreo verecekler bu yolda yürüdükçe HTC ile devam ederim
1 Yanıt Yanıtla
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sanatairum 1 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Keşke her üretici böyle yapsa giriş orta üst segmente birer model çıkarsa yeterli çok fazla cihaz üretip destek veremedikten sonra anlamı yok HTC 10 kullanıyorum bu cihaza oreo verecekler bu yolda yürüdükçe HTC ile devam ederim

Noktalama işareti önemlidir.
Htc 10 kullanıp htc ile devam ederim diyen ilk insansın.
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kadirirdem 1 yıl
Bence de gitsinler,zaten pek tercih edende yok.
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Kerim5100 1 yıl
Aynı şeyleri bu sene için de diyorlardı... U11'e kaç versiyon çıktığını ben unuttum
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NeroWin 1 yıl
Her sene onlarca telefon çıkarmaya zaten gerek yok. Yılda bir üzerinde gerçekten uğraşılmış orta ve üst seviye 2 model ve 2 farklı ekran büyüklüğünde telefon çıkarsınlar yeter.
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