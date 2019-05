HTC gelecek yıl telefon sayısında kesintiye gidecek

Pixel 2 telefonlarını da geliştiren Ar-Ge ekibinin önemli bir kısmını Google’a devreden HTC, aynı hızda yoluna devam edeceğini açıklamıştı. Ne var ki uzun bir süre bu vaat gerçekleşmeyecek gibi görünüyor.

Kaynaklar azalıyor

Sektörden gelen bilgilere göre 2018 yılında HTC üreteceği model sayısını azaltmayı planlıyor. Firmanın yol haritasında 1 adet amiral gemisi ve birkaç adet de orta seviye akıllı telefon mevcut.

Bu yıl HTC U11 yanında HTC U11 Plus şeklinde ikinci bir amiral gemisi çıkarmış ayrıca U Ultra adında bir de üst seviye model piyasaya sürmüştü. Gelecek yıl bunların bir kısmı iptal edilecek.

Amiral gemisi zaten HTC U serisinin devamı olacak ve HTC U12 adını alabilir. Plus tarzında yenilenmiş bir versiyon olmayacak. Ayrıca U Ultra modelinin de devam etmeyeceğini öngörebiliriz. Kaynaklar U11 Plus modelinin orta seviyeye dönük kırpılmış bir versiyonunun hazırlanacağını belirtiyor. Bunun haricinde muhtemelen MediaTek işlemcili One X10 veya U Play tarzında telefonlar gelecektir.

Firmanın bir süre önce akıllı ampül ile ilgili patentlerinin ortaya çıkması ve şimdi bu iddialar birbiriyle örtüşüyor. Firma gelecek yıl akıllı telefon pazarına daha az kaynak ayırıp sağlık ve bakım odaklı akıllı aletlere yoğunlaşabilir.