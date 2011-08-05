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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HTC, mobil web hizmetleri firması Dashwire'ı 18.5 milyon dolara satın aldı

7 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Tayvanlı akıllı telefon üreticisi HTC rekor 2011 mali yılı ikinci çeyrek raporundan sonra Temmuz ayında da satış gelirlerinde %83.3’lük yükseliş elde eden firma, Apple ile devam eden patent davasında Uluslararası Ticaret Komisyonu - ITC’nin iki Apple patentini ihlal ettiği gerekçesiyle dava açılmasına karar vermesine rağmen yatırımlarını aralıksız sürdürüyor.

HTC, ABD bölümü vasıtasıyla Seattle’da kurulmuş olan mobil web bağlantılı hizmetler veren Dashwire şirketini 18.5 milyon dolar karşılığında satın aldı.

Dashwire, mobil operatörler, cihaz üreticileri ve perakendecileri için ticari, sosyal ve cihaz yönetimine yönelik yazılım hizmetleri veren bir firma. Firmanın platformu Android, Windows Phone, Symbian ve Blackberry işletim sistemleri için erişilebilir durumda.
Firmanın kurucusu Microsoft’ta bir dönem ürün bölümü yöneticiliği yapmış Ford Davidson. Firmanın teknoloji bölümü başkanı James Prudente Amazon’un internet operasyonları ve mobil grubu için önemli yazılımlar geliştirmişti. 

Başarılı projeler geliştiren Dashwire; McCaw Cellular, Western Wireless, Voicestream, Nextel, China Unicom, Microsoft ve Best Buy Capital gibi firmalardan büyük yatırımlar almıştı.

HTC’nin Dashwire’ı HTCSense.com bulut bilişim hizmetlerinin geliştirilmesi için kullanacağı belirtiliyor. 

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DH Misafiri 7 yıl
Haber sadece HTC ile alakalı değil Dashwire ilede alakalı ve görüntüler dashwire dan.
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Farwynd 7 yıl
Görselde ne olduğunu anlamayıp saçma saçma konuşanlar var. Burda bulut sistemi kullanıldığını gösteriyor siz saçma saçma konuşuyorsunuz.
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unflattering 7 yıl
Gercekten biraz abes olmus htc haberinde nokia.
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Recharged 7 yıl
Görsel ve içerik farklı olmuş.Habere gelirsek HTC büyük atılımlar yaparak kalıcı olacağı sinyallerini veriyor.
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evo5558 7 yıl
htc haberinde 5800'in ne işi var çözemedim :)
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K_Spartakus 7 yıl evo5558
evo5558
htc haberinde 5800'in ne işi var çözemedim :)

Haberde win.mo , android gibi işletim sistemlerinin içinde symbian'ında olduğunu yaziyordu , haberi okumadiginiz belli :)
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photo sir 7 yıl
Vay be, iyi para. O kadar firmaya katkıda bulunmuş adamlar bence parayı haketmişler. Bu olay HTC yi diğer firmalardan bir adım daha öne alacağı kesin.
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wentworthscofield 7 yıl
htc, piyasayı değerlendirip geleceğe yatırım yapıyor
yeni teknolojileri bizlerle buluşturmaya kararlı
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