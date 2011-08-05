HTC, mobil web hizmetleri firması Dashwire'ı 18.5 milyon dolara satın aldı





Tayvanlı akıllı telefon üreticisi HTC rekor 2011 mali yılı ikinci çeyrek raporundan sonra Temmuz ayında da satış gelirlerinde %83.3’lük yükseliş elde eden firma, Apple ile devam eden patent davasında Uluslararası Ticaret Komisyonu - ITC’nin iki Apple patentini ihlal ettiği gerekçesiyle dava açılmasına karar vermesine rağmen yatırımlarını aralıksız sürdürüyor.





HTC, ABD bölümü vasıtasıyla Seattle’da kurulmuş olan mobil web bağlantılı hizmetler veren Dashwire şirketini 18.5 milyon dolar karşılığında satın aldı.





Dashwire, mobil operatörler, cihaz üreticileri ve perakendecileri için ticari, sosyal ve cihaz yönetimine yönelik yazılım hizmetleri veren bir firma. Firmanın platformu Android, Windows Phone, Symbian ve Blackberry işletim sistemleri için erişilebilir durumda.

Firmanın kurucusu Microsoft’ta bir dönem ürün bölümü yöneticiliği yapmış Ford Davidson. Firmanın teknoloji bölümü başkanı James Prudente Amazon’un internet operasyonları ve mobil grubu için önemli yazılımlar geliştirmişti.





Başarılı projeler geliştiren Dashwire; McCaw Cellular, Western Wireless, Voicestream, Nextel, China Unicom, Microsoft ve Best Buy Capital gibi firmalardan büyük yatırımlar almıştı.





HTC’nin Dashwire’ı HTCSense.com bulut bilişim hizmetlerinin geliştirilmesi için kullanacağı belirtiliyor.