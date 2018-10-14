HTC'nin blockchain telefonunun tanıtım tarihi açıklandı

HTC, yaklaşan blockchain telefonu için yeni ve özel bir Instagram hesabı oluşturdu. Tayvanlı şirket bu hesap üzerinden kısa bir görüntü yayınlayarak blockchain teknolojisiyle güçlendirilmiş HTC Exodus'u 22 Ekim tarihinde tanıtacağını resmen açıkladı.

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Akıllı telefonun teaser'ı teknik özellikleriyle ilgili herhangi bir bilgi vermese de tasarımı konusunda az da olsa fikir sahibi olmamızı sağlıyor. HTC Exodus'un Bitcoin ve Ethereum kripto para birimleri için bir depolama cüzdanı olarak kullanılabilecek. Zaten daha önce de cihazın "anahtarla kurtarma özelliğine sahip ilk soğuk cüzdan telefonu" olacağı resmen doğrulandı.

HTC Exodus'un fiyatı ne kadar olacak?

Exodus kullanıcılarının kripto para ticareti yapmasına olanak sağlayacak. Telefon'un Android işletim sistemi ile çalışacağını belirtelim. Bununla birlikte kripto paraları güvenli bir şekilde depolaması için yüksek güvenlik ve veri koruma standartları ile gelmesi bekleniyor.

Akıllı telefonun kullanıcılara için üst düzey güvenlik sunabilmesi için HTC'nin ARM donanımı içinde Trust Zone olarak adlandırılan bir güvenlik alanı oluşturduğu bildirildi. HTC Exodus'un yaklaşık 1.000 dolar gibi bir fiyat etiketi ile satışa sunulacağı tahmin ediliyor.

https://www.instagram.com/p/Bo10uP_hptt/