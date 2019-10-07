HTC yeniden amiral gemisi üretecek

Bundan yaklaşık 7 yıl öncesine kadar akıllı telefon pazarında ilk beşe oynayan HTC rekabete direnemeyince merdivenlerden üçer beşer yuvarlanmaya başlamıştı. Son dönemde amiral gemi sınıfından iyice uzaklaşarak şimdi XR adını alan sanal gerçeklik iştirakine odaklanan firmada değişim rüzgarları esiyor.

Çıkış arıyor

Eylül ayında 41 milyon dolar civarında gelir elde ederek önceki dönemlere göre bir miktar yükseliş yaşayan HTC’de yeni patron Yves Maitres önemli açıklamalar yaptı. Eski Orange operatörü yöneticisi olan Maitres gelecekten umutlu.

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Maitres yaptığı açıklamada Vive yatırımları nedeniyle firmasının yenilik geliştirmekten uzaklaştığını ve mutlaka üst seviye akıllı telefon segmentine geri dönmek istediklerini ifade etti. Özellikle Huawei’nin son dönemde yaşadığı sıkıntıların pazarda kendilerine alan açacağını düşünüyor.

Elbette Huawei’nin satışlarda düşüş yaşaması pazardaki diğer oyuncuların artış yaşaması anlamına geliyor ancak ortaya çıkan bu pazar payını kapabilmek için HTC’nin özellikle Çinli rakiplerine karşı önemli avantajlar geliştirmesi gerekecek. Önümüzdeki dönem HTC’nin atacağı adımları net bir şekilde gösterecek.