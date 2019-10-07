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    HTC yeniden amiral gemisi üretecek

    HTC’nin çiçeği burnunda yeni patronu Yves Maitres kötü günlerden sıyrılarak çıkışa geçmeyi planlıyor. Huawei’nin düştüğü durum yeni patronu heyecanlandırmış gibi.
    4 gün
    3,2b
    1
    17
    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Bundan yaklaşık 7 yıl öncesine kadar akıllı telefon pazarında ilk beşe oynayan HTC rekabete direnemeyince merdivenlerden üçer beşer yuvarlanmaya başlamıştı. Son dönemde amiral gemi sınıfından iyice uzaklaşarak şimdi XR adını alan sanal gerçeklik iştirakine odaklanan firmada değişim rüzgarları esiyor.

    Çıkış arıyor

    Eylül ayında 41 milyon dolar civarında gelir elde ederek önceki dönemlere göre bir miktar yükseliş yaşayan HTC’de yeni patron Yves Maitres önemli açıklamalar yaptı. Eski Orange operatörü yöneticisi olan Maitres gelecekten umutlu.

    Ayrıca Bkz. "Garmin yeni Star Wars temalı akıllı saatlerini duyurdu"

    Maitres yaptığı açıklamada Vive yatırımları nedeniyle firmasının yenilik geliştirmekten uzaklaştığını ve mutlaka üst seviye akıllı telefon segmentine geri dönmek istediklerini ifade etti. Özellikle Huawei’nin son dönemde yaşadığı sıkıntıların pazarda kendilerine alan açacağını düşünüyor.

    Elbette Huawei’nin satışlarda düşüş yaşaması pazardaki diğer oyuncuların artış yaşaması anlamına geliyor ancak ortaya çıkan bu pazar payını kapabilmek için HTC’nin özellikle Çinli rakiplerine karşı önemli avantajlar geliştirmesi gerekecek. Önümüzdeki dönem HTC’nin atacağı adımları net bir şekilde gösterecek.

     


    https://www.slashgear.com/htc-to-return-to-premium-phones-after-shunning-mobile-innovation-for-vr-06594317/ Yorum Yaz
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    ClavataTR 3 gün en beğenilen
    HTC her zaman stabilite ve malzeme kalitesinde Android'de lider olmuştur. Umarım yükselişe geçer HTC. Telefon konusunda her zaman HTC'den yana kullandım tercihimi şu anda da HTC kullanıyorum.. Tabi iPhone, Samsung, Nokia Lumia, Sony ve Blackberry tecrübemde oldu ama en sonunda hep üst üste HTC tercih ettim..
    HTC her zaman stabilite ve malzeme kalitesinde Android'de lider olmuştur. Umarım yükselişe geçer HTC. Telefon konusunda her zaman HTC'den yana kullandım tercihi...
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    Yanıtla +15
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    SC0RPI0N 4 gün
    Adamlar akıllı telefonun atası bir sürü patent var ellerinde çok daha iyisini yapabiliyorlar ama maalesef piyasanın Volvosu olduğu için telefonları ülkemize çok pahalıya geliyor.
    Adamlar akıllı telefonun atası bir sürü patent var ellerinde çok daha iyisini yapabiliyorlar ama maalesef piyasanın Volvosu olduğu için telefonları ülkemize çok...
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    ~Lion King~ 4 gün
    Uygun fiyatlı amiral çıkarsın peynir ekmek gibi satar.
    Arayüzü yeter.
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    Çağdaş 22 sa.
    HTC Explorer var kenarda, arada açar bakarım. Müzik dinlemek ve video izlemek keyifli. Pilde neredeyse kayıp yok. Ben böyle cihaz görmedim =)
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    TheCapedCrusader 2 gün
    Üretse de alsam elimdeki htc baya eskidi ve güncel model olmadığı için değiştiremiyorum
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    yolyordam35 3 gün
    amiral gemisi değil. snapdragon 439lu uygun fiyatlı cihaz gerek
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    kadalt 3 gün
    Htc telefonlardaki malzeme kalitesini başka telefonlarda görmedim evde hala yatan 2 htc telefonum Var.
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    buraxus 3 gün
    iphone umda hala htc 10 kulaklığı kullanıyorum, öyle bir kaliteden bahsediyorum. Umarım sağlam dönerler.
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    Sirchade 3 gün
    Hala M serisi cihazlara bakıp off çekerim. Ses performansı, malzeme kalitesi, arayüz sadeliği ve akıcılığıyla her zaman Android'de kalitenin top noktasıydı.
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    OverClocK1ng 3 gün
    HTC mi? Öyle bir marka mı vardı... [sarcasm]
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    AribyAriana 3 gün
    Rekabet sonu olmayan bir bitiş çizgisidir. Ta ki, düşenler bu yarışta tutunması zordur. HTC yap bir güzellikte şaşırt bizi. Umutlarımızı yeşert.
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    Ussuz 3 gün
    Yapmaları gereken şey çok basit fiyatları makul tutacaklar.
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    esmerbuyucu 3 gün
    Şirketin telefon argesinin %50'sini Google'a peşkeş çektikten sonra doğrulamadılar. Yazık oldu koca şirket bir hiç uğruna güme gitti.
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    htc, yves maitres ve
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