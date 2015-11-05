HTC'den Apple göndermeli One A9 reklamı

HTC'nin yeni akıllı telefonu One A9 yaklaşık 2 hafta önce tanıtıldı ancak gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Akıllı telefon ilk etapta iPhone 6'ya olan benzerliği ile dikkat çekti ancak HTC yöneticileri bu iddialara "Apple bizi kopyaladı" minvalinde bir yanıt vermişti.

Tayvanlı üreticinin yeni yayınladığı reklamı ise bu konuya bir detay ekliyor. Kısa film tadındaki reklamda HTC kullanıcısı bir genç birbirine benzeyen ve robotlaşmış bir çok insanın arasından sıyrılarak bir isyan başlatıyor. Reklam sırasında gencin elma dolu bir tepsiyi tekmelediği de görülürken daha sonrasında ise farklı olmayı başarmış diğer insanlar da gence katılarak değişiyorlar. Reklam sırasında akıllı telefonun inceliği, dayanıklılığı, müzik kalitesi ve kamerası üzerinde durulurken son olarak "Özgür ol" sloganı ile Android Marshmallow işletim sistemi vurgusu yapılıyor.

Reklamı asıl gündeme taşıyan olay ise Apple'ın 1984 yılında yayınladığı Macintosh reklamına oldukça benzemesi. Oldukça vurucu bir reklam olarak akıllarda kalan Apple reklamı da o dönemdeki IBM kullanıcılarını robotlaşmış şekilde ekrana taşımıştı. Reklam sırasında tek tipte kalabalık bir insan grubu dev ekrandaki konuşmayı izlerken "farklı" bir kadın ise ekranı patlatarak farklılaşmaya çağrı yapıyordu.

Her iki şirketin reklamlarını da aşağıdan izleyebilirsiniz. HTC'nin yeni reklamı hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce reklam başarılı mı? Apple'ın eski reklamına benzemesi kasıtlı yapılmış bir ironi mi yoksa "esinlenme" mi?

http://9to5google.com/2015/11/05/htc-1984-ad/