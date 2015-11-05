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HTC'den Apple göndermeli One A9 reklamı

iPhone 6 serisine benzerliğiyle oldukça konuşulan HTC One A9 modeli bu kez reklamı ile gündemde. Reklam hem iPhone göndermeleri hem de eski bir Apple reklamına olan benzerliği nedeniyle dikkat çekiyor
3 yıl
5,4b
1
60
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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HTC'den Apple göndermeli One A9 reklamı
HTC'nin yeni akıllı telefonu One A9 yaklaşık 2 hafta önce tanıtıldı ancak gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Akıllı telefon ilk etapta iPhone 6'ya olan benzerliği ile dikkat çekti ancak HTC yöneticileri bu iddialara "Apple bizi kopyaladı" minvalinde bir yanıt vermişti. 
Tayvanlı üreticinin yeni yayınladığı reklamı ise bu konuya bir detay ekliyor. Kısa film tadındaki reklamda HTC kullanıcısı bir genç birbirine benzeyen ve robotlaşmış bir çok insanın arasından sıyrılarak bir isyan başlatıyor. Reklam sırasında gencin elma dolu bir tepsiyi tekmelediği de görülürken daha sonrasında ise farklı olmayı başarmış diğer insanlar da gence katılarak değişiyorlar. Reklam sırasında akıllı telefonun inceliği, dayanıklılığı, müzik kalitesi ve kamerası üzerinde durulurken son olarak "Özgür ol" sloganı ile Android Marshmallow işletim sistemi vurgusu yapılıyor.
HTC'den Apple göndermeli One A9 reklamı
 
Reklamı asıl gündeme taşıyan olay ise Apple'ın 1984 yılında yayınladığı  Macintosh reklamına oldukça benzemesi. Oldukça vurucu bir reklam olarak akıllarda kalan Apple reklamı da o dönemdeki IBM kullanıcılarını robotlaşmış şekilde ekrana taşımıştı. Reklam sırasında tek tipte kalabalık bir insan grubu dev ekrandaki konuşmayı izlerken "farklı" bir kadın ise ekranı patlatarak farklılaşmaya çağrı yapıyordu. 
Her iki şirketin reklamlarını da aşağıdan izleyebilirsiniz. HTC'nin yeni reklamı hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce reklam başarılı mı? Apple'ın eski reklamına benzemesi kasıtlı yapılmış bir ironi mi yoksa "esinlenme" mi?

http://9to5google.com/2015/11/05/htc-1984-ad/ Yorum Yaz
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trkarapanda123asd 3 yıl en beğenilen
Herşeyi apple yaptı mantığından dolayı böyle oldu ama bilmiyorlarki apple htc den esinlendi iphone 6 tasarım konusunda ama htc , A9 modeli ne istediği kadar reklam yapsın tutmaz 2200-2500 tl ye kimse orta seviye telefon almaz o paraya amiral gemisi var
Herşeyi apple yaptı mantığından dolayı böyle oldu ama bilmiyorlarki apple htc den esinlendi iphone 6 tasarım konusunda ama htc , A9 modeli ne istediği kadar rek...
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JessieJ 3 yıl There goes your life
There goes your life

arka kasa iphone işte.

Yalnız Apple kasayı HTC'den çaldı haberiniz olsun.
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Cenkay KESER 3 yıl
2499 TL'lik çöp.
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dreameren 3 yıl
Bir iPhone değil
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*GameOver* 3 yıl
Hayırlısı be htc
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Redunay 3 yıl
Nimete vurulmaz günahtır
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peresurin 3 yıl
apple reklamı george orwell'in 1984 reklamına gönderme. birazcık kitap okuyan bir millet olsaydık temanın ütopya olduğunu anlardık.
bkz. fahrenheit 451
bkz. brave new world
bkz. 1984
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sevketkral 3 yıl
htc reklam da apple a gönderme yapmış ama fare dağa küsmüş dağın haberi olmamış misali:D
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sevketkral 3 yıl
htc reklam da apple a gönderme yapmış ama fare dağa küsmüş dağın haberi olmamış misali:D
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DH Misafiri 3 yıl
Masadaki elmalara vurması komik. Ben tatar ramazan ben burayı dagıtır7m :-D
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surgeon17 3 yıl
Sahibinden de 2099 tl ye var bir tane
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TearsForFears 3 yıl
Kim kimden esinlendi bilmem ama i6 çıktıktan sonra büyük markalar i6 nın kopyası telefonlar üretmeye başladı.Örnek 1 HTC Örnek iki Samsung. Reklamda elmaları tekmeliyor
Kendini bir şey sanıyor bu htc apple a ancak samsung gönderme yapabilir
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formen53 3 yıl TearsForFears
TearsForFears

Kim kimden esinlendi bilmem ama i6 çıktıktan sonra büyük markalar i6 nın kopyası telefonlar üretmeye başladı.Örnek 1 HTC Örnek iki Samsung. Reklamda elmaları tekmeliyor
Kendini bir şey sanıyor bu htc apple a ancak samsung gönderme yapabilir

o kadar emin konuşma , senin htc dediğin firma ilk akıllı telefon,ilk dokunmatik telefon gibi şeylere imza atmış.Zaten büyük şirketlerin çoğu belli bir zaman sonra batıyor nokia gibi.Apple , Steve amca hayattayken çok daha başarılıydı.Apple'da batacak ama çok daha sonra.Firmalar batar çıkar , ama sen sırf apple veya samsung seviyorsun diye en iyi telefonu onlar yapmıyor maleesef.Hepsinin birbirinden farklı artı eksileri var Htc'nin malzeme kalitesi samsungda yok samsungun donanımı apple'da yok gibi.Apple'ın işletim sistemide hiç birinde yok :) Kısacası araştırmadan bilmeden gelip buraya mesajlar yazmayın.
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Patren 3 yıl
telefon kötü reklam ayrı bir kötü
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UNF0RGIVEN 3 yıl
telefon çöp fiyat politikası ayrı bir çöp
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