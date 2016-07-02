HTC’nin Nexus modeli ile ilgili yeni detaylar geldi

Bir dönemin efsanesi Nexus One modelinden sonra uzun yıllar Nexus programından uzak kalan HTC, geçtiğimiz yıllarda bir tablet modeli ile geri dönüş yapmıştı. Bu yıl ise en iyi olduğu konuda yani akıllı telefon tarafında yeniden programa dahil oluyor.

HTC Nexus Marlin ya da M1 kod adıyla bilinen akıllı telefonda, iddialara göre 5.5 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlüğünde AMOLED ekran yer alacak. Qualcomm’un daha hızlı Snapdragon 821 yonga setinden gücünü alacak modele 4GB LPDDR4 RAM bellek eşlik edecek.

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Kamera konusunda bu yıl da aynı çözünürlüğü koruyan akıllı telefonun arka kamerası 12MP çözünürlüğünde. Ön tarafta ise 8MP çözünürlüğünde bir kamera yer alıyor. Parmak izi okuyucusu yanında 3450mAh kapasiteli bir batarya barındıran modelin 32GB/128GB kapasite seçenekleri olacak. Modelin bağlantı arabirimi USB Type-C olarak tercih edilirken, arka alt kısımda bir hoparlör ızgarası yer alıyor.

HTC’ninadında bir Nexus telefonu daha üreteceği ifade ediliyor ancak Huawei de Nexus programına devam edeceğini açıklamıştı. Bu durumda ortada 3 adet Nexus telefonu var. İlk kez geçen yıl bir yılda iki adet Nexus telefonu görmüştük. Bu yıl rakamın 3 olması ihtimali ne kadar kuvvetli bilinmiyor. Bu bakımdan biraz daha beklemek gerekecek.