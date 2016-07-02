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HTC’nin Nexus modeli ile ilgili yeni detaylar geldi

HTC’nin bu yıl Nexus akıllı telefon programına geri döneceği sıklıkla dile getiriliyor. Marlin kod adlı bu yeni Nexus akıllı telefonu Snapdragon 821 yonga seti üzerinde şekillenecek.
2 yıl
4,5b
1
18
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Bir dönemin efsanesi Nexus One modelinden sonra uzun yıllar Nexus programından uzak kalan HTC, geçtiğimiz yıllarda bir tablet modeli ile geri dönüş yapmıştı. Bu yıl ise en iyi olduğu konuda yani akıllı telefon tarafında yeniden programa dahil oluyor.

HTC Nexus Marlin ya da M1 kod adıyla bilinen akıllı telefonda, iddialara göre 5.5 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlüğünde AMOLED ekran yer alacak. Qualcomm’un daha hızlı Snapdragon 821 yonga setinden gücünü alacak modele 4GB LPDDR4 RAM bellek eşlik edecek.

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Kamera konusunda bu yıl da aynı çözünürlüğü koruyan akıllı telefonun arka kamerası 12MP çözünürlüğünde. Ön tarafta ise 8MP çözünürlüğünde bir kamera yer alıyor. Parmak izi okuyucusu yanında 3450mAh kapasiteli bir batarya barındıran modelin 32GB/128GB kapasite seçenekleri olacak. Modelin bağlantı arabirimi USB Type-C olarak tercih edilirken, arka alt kısımda bir hoparlör ızgarası yer alıyor.

HTC’nin Sailfish adında bir Nexus telefonu daha üreteceği ifade ediliyor ancak Huawei de Nexus programına devam edeceğini açıklamıştı. Bu durumda ortada 3 adet Nexus telefonu var. İlk kez geçen yıl bir yılda iki adet Nexus telefonu görmüştük. Bu yıl rakamın 3 olması ihtimali ne kadar kuvvetli bilinmiyor. Bu bakımdan biraz daha beklemek gerekecek.  

http://www.phonearena.com/news/Specs-for-the-HTC-Nexus-M1-handset-leak_id82781 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
onsos1100 2 yıl en beğenilen
Açıkçası nexus cihazlar eskisi popüler değil. Çünkü geçmiş dönemde Android platformu takılmalar ile gündeme gelirken nexuslar çok hızlı stabil olarak öne çıkıyordu. Şimdi aradaki fark kapandı. Nexus platformu kendini geliştiremedi. Kimse Google uygulamalarını beğenmiyor içi boş uygulamalar yıllardır bir adım öteye gidememiş malesef..
Açıkçası nexus cihazlar eskisi popüler değil. Çünkü geçmiş dönemde Android platformu takılmalar ile gündeme gelirken nexuslar çok hızlı stabil olarak öne çıkıyo...
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1 Yanıt Yanıtla +18
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Mr. Jingles 2 yıl
Hay sizin 2K sevdanıza tüküreyim. Yap 5 inç koy FHD ekran daya S820/821'i artık neyse adam akıllı bir Nexus telefonu görelim.
1 Yanıt Yanıtla +14
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TIGERSHARK 2 yıl
Bir tanesini de insan cebine girebilecek bir boyda yapsalar bari
Yanıtla +4
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YereDusenAdam 2 yıl
Nexus 4 ile mutluyum. Bunun gibi bir Nexus çıkmasını bekliyorum parmak izi özelliğini bi kullanamadım gitti.
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faruk5851 2 yıl
Wzedlare
Mr. Jingles Hay sizin 2K sevdanıza tüküreyim. Yap 5 inç koy FHD ekran daya S820/821i artık neyse adam akıllı bir Nexus telefonu görelim.
Snapdragon 820 özel arayüz kullanan 2k ekranlı telefonlarda bile yağ gibi akarken saf android, 2k ekranda yine akacaktır.Endişelenmeye gerek yok

sorun onda degil usta sorun batarya yoksa kaldırır zaten telefon onda sorun yok
bide piksel israfı ayrıca o ekran full hd degilde 2k oldu diye fazla para ödüyorz gereksiz bişy
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faruk5851 2 yıl
lan bu ekran nee ya fazla piksel israfı
yap full hd yeter.. full hd bile fazla küçücük cihaza da, hd ekran neyinize yetmiyo
sonra batarya dayanmıcak o telefona.. zaten işlemcisi çok güç tüketen türden
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kadirirdem 2 yıl
full hd olsa çok iyi olurdu başlatmayın 2 k ya ...
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faruk 2 yıl
Tasarım zerre umrumda değil. 6 saat ekran süresi, tek elle kullanabilme(max 5" ekran), en az 64 GB hafıza ve parmak izin okuyucu olsun ölene kadar kullanayım. Nexus 5'de takıldım kaldım. Rootladıktan sonra yaptıklarım yüzünden bağımlı oldum, değiştiremiyorum telefonu.
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JavaSpecialist 2 yıl
Turkiyeye gelmiyecekse anlami yok
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mehmedaltair 2 yıl
2K ekranda amoledlerin neredeyse hiç ekstra enerji tüketimi yok. İsteyen gidip galaxy s5 ile 2k ekranlı versiyonuna bakabilir pil süreleri birebir aynı
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Mr. Jingles 2 yıl
Hay sizin 2K sevdanıza tüküreyim. Yap 5 inç koy FHD ekran daya S820/821'i artık neyse adam akıllı bir Nexus telefonu görelim.
1 Yanıt Yanıtla +14
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Wzedlare 2 yıl Mr. Jingles
Mr. Jingles

Hay sizin 2K sevdanıza tüküreyim. Yap 5 inç koy FHD ekran daya S820/821'i artık neyse adam akıllı bir Nexus telefonu görelim.

Snapdragon 820 özel arayüz kullanan 2k ekranlı telefonlarda bile yağ gibi akarken saf android, 2k ekranda yine akacaktır.Endişelenmeye gerek yok
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GenkaNuank 2 yıl
Tasarimini çok merak ettim insallah huaweininki gibi arkada takoz falan olmaz
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stalker(1979) 2 yıl
Türkiye'de satılmayacak bir telefon daha.
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onsos1100 2 yıl en beğenilen
Açıkçası nexus cihazlar eskisi popüler değil. Çünkü geçmiş dönemde Android platformu takılmalar ile gündeme gelirken nexuslar çok hızlı stabil olarak öne çıkıyordu. Şimdi aradaki fark kapandı. Nexus platformu kendini geliştiremedi. Kimse Google uygulamalarını beğenmiyor içi boş uygulamalar yıllardır bir adım öteye gidememiş malesef..
1 Yanıt Yanıtla +18
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rosedaled3 2 yıl onsos1100
onsos1100
Açıkçası nexus cihazlar eskisi popüler değil. Çünkü geçmiş dönemde Android platformu takılmalar ile gündeme gelirken nexuslar çok hızlı stabil olarak öne çıkıyordu. Şimdi aradaki fark kapandı. Nexus platformu kendini geliştiremedi. Kimse Google uygulamalarını beğenmiyor içi boş uygulamalar yıllardır bir adım öteye gidememiş malesef..

Çok doğru noktalara değinmişsin,sonuna kadar katılıyorum
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