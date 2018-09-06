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Netflix, Narcos'un dördüncü sezonunun ne zaman başlayacağını açıkladı

Netflix'in en çok izlenen yapımlarından biri olan ve uyuşturucu baronu Pablo Escobar'ın hayatının anlatıldığı dizinin dördüncü sezonunun çok yakında başlayacağı açıklandı.
8 ay
2,8b
1
11
Sinema ve Dizi
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Netflix'in en popüler serilerinden biri olan ve Kolombiyalı uyuşturucu baronu Pablo Escobar'ın hayatının anlatıldığı dizinin dördüncü sezonu merakla bekleniyordu. Narcos: Mexico adı verilen sezonun ilk bölümünün 16 Kasım'da yayınlanacağı açıklandı.

Narcos: Mexico oldukça iddialı geliyor

Narcos: Mexico'nun hikayesi 1980'lerin başlarında Meksika'nın Guadalajara kentideki bir kartelin yükselişine odaklanacak. En az diğer sezonlar kadar iddialı olduğu dikkat çeken yapımın bir de kısa bir fragmanı yayınlandı.
Fragmanda ilk etapta, kartel lideri Felix Gallardo'ya can verecek olan ünlü oyuncu Diego Luna ve onu yakalamakla görevli olan gizli bir DEA temsilcisi Kiki Camarena'yı canlandıran Michael Pena göze çarpıyor. Bakalım Pablo Escobar'ın olmadığı dördüncü sezon, ilk üçü kadar başarılı olabilecek mi hep beraber göreceğiz.

https://www.youtube.com/watch?v=ZsL4voedcJU Yorum Yaz
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swat882 8 ay en beğenilen
Çeviride bolca hatalar mevcut,
1) Narcosun 3 sezonu var zaten bu 4. Olacak
2) Bu dizi sadece Pablo nun hayatını anlatmıyor, cali gibi güçlü bir karteli de anlatmıştı son sezonda
3) Ajan pena zaten canlandırılan kişi canlandıran değil.
Bu arada dört gözle bekliyoruz yeni sezonu
Çeviride bolca hatalar mevcut,1) Narcosun 3 sezonu var zaten bu 4. Olacak2) Bu dizi sadece Pablo nun hayatını anlatmıyor, cali gibi güçlü bir karteli ...
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DennisLars 8 ay
Pena'da yoksa bu sezon tat vermez.
Komple yepyeni bir kadroyla pek ısınacağımı sanmıyorum diziye.
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nicosia 8 ay
Pablo'nın ölümünden sonra düşük beklentiyle izlediğim 3.sezon mükemmeldi. Ama şimdi Pena da yok, umarım yine kaliteli bir sezon olur.
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Guest-1F9BF2C01 8 ay
Eskisi kadar haberlere içeriklere özen gösterilmiyor. Kaynaksız, clickbait, baştan sağma içerik sunmaya devam ederseler çöküş devam eder.
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Dodge 8 ay
Diziyi bu kadar iyi yapan karakterlerin hepsi gitti.Bence son sezon olmalı tadında bırakılmalı bu dizi.
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Turin Turambar. 8 ay
3. sezon açık ara farkla en iyi sezondu umarım onu da geçecek bir sezon olur
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Tommy Shelby 8 ay
Başroldeki elemana ısınımadım ama umarım ilk 3 sezon ki gibi iyi olur
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Musty3535123 8 ay
ilk 2 sezon efsaneydi. amerikalılar tarihi işlerine göre tekrar yazmakta usta. önceki sezonlar kadar iyi olucağını sanmıyorum ama genede kaliteli olucaktır.
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Kartal Göz 8 ay
İlk 2 sezon iyiydi de 3. sezonda Pablo Escobar işlenmeyince ve en önemlisi Steve Murphy karakteri olmayınca tadını biraz kaybetmişti benim için. Yine de 3. sezon da kendi çapında başarılı sayılır. 4. sezonu dört gözle bekliyoruz.
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12 Angry Men 8 ay
Oh be sonunda 4. sezon geliyor.
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swat882 8 ay en beğenilen
Çeviride bolca hatalar mevcut,
1) Narcosun 3 sezonu var zaten bu 4. Olacak
2) Bu dizi sadece Pablo nun hayatını anlatmıyor, cali gibi güçlü bir karteli de anlatmıştı son sezonda
3) Ajan pena zaten canlandırılan kişi canlandıran değil.
Bu arada dört gözle bekliyoruz yeni sezonu
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netflix, dizi ve
6 etiket daha pablo escobar narcos 3. sezon narcos: mexico Sinema ve Dizi Bilim ve Teknoloji Uğur Seven
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