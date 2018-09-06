Netflix, Narcos'un dördüncü sezonunun ne zaman başlayacağını açıkladı

Netflix'in en popüler serilerinden biri olan ve Kolombiyalı uyuşturucu baronu Pablo Escobar'ın hayatının anlatıldığı dizinin dördüncü sezonu merakla bekleniyordu. Narcos: Mexico adı verilen sezonun ilk bölümünün 16 Kasım'da yayınlanacağı açıklandı.

Narcos: Mexico oldukça iddialı geliyor

Narcos: Mexico'nun hikayesi 1980'lerin başlarında Meksika'nın Guadalajara kentideki bir kartelin yükselişine odaklanacak. En az diğer sezonlar kadar iddialı olduğu dikkat çeken yapımın bir de kısa bir fragmanı yayınlandı.

Fragmanda ilk etapta, kartel lideri Felix Gallardo'ya can verecek olan ünlü oyuncu Diego Luna ve onu yakalamakla görevli olan gizli bir DEA temsilcisi Kiki Camarena'yı canlandıran Michael Pena göze çarpıyor. Bakalım Pablo Escobar'ın olmadığı dördüncü sezon, ilk üçü kadar başarılı olabilecek mi hep beraber göreceğiz.

https://www.youtube.com/watch?v=ZsL4voedcJU