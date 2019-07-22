HÜRJET’in ön tasarım videosu yayınlandı

Jet eğitimi ve yakın destek uçağı ihtiyacının karşılanması amacıyla Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen başlatılan HÜRJET projesinde önemli bir aşama tamamlandı. HÜRJET’in ön tasarım gözden geçirme aşaması tamamlandı.
Türkiye’nin ilk süpersonik jet eğitim uçağı olacak HÜRJET’in ön tasarımının tamamlanmış halinin görüntüsü TUSAŞ’ın YouTube kanalında yayınlandı. Yayınlanan animasyon görüntülerine göre, uçağın son hali oldukça etkileyici duruyor.
Hürjet Projesi, Jet Tekamül Eğitimi kapsamında kullanılan T-38 uçakları ile Akrotim gösterilerinde kullanılan F-5 uçaklarının yerine Türk Hava Kuvvetleri envanterine dahil edilmek üzere başlatılmıştı.
HÜRJET’in 2021 Aralık ayında ilk prototipinin sergilenmesi ve 2022 yazında ilk uçuşunu gerçekleştirmesi hedefleniyor. HÜRJET'in ulusal pazarda ilgi görmesi planlanıyor.
HÜRJET’in Teknik Özellikleri:
- Kanat Açıklığı: 9.8m
- Uzunluk: 13m
- Yükseklik: 42m
- Kanat alanı: 24 m2
- İtki: 17,000 lb
- Servis Tavanı: 13,716m
- Kesintisiz Dönüş: 6.5g @15,000ft<0,9m
- Tırmanma Oranı: 35000 fpm
- Menzil: 2592 km
- Yük kapasitesi: 2721 kg
- Azami Hız: 1.2 March
- G Limitleri: +8g/-3g
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çünkü sadece animasyon
ete kemiğe bürünürse o zaman sevinirim
biliyorsunuz senelerdir yerli otomobillerimizde yollarda :)
Acaba projeyi hızlandırmak için kendini ispatlamış bir tasarımı İrandaki mühendisler gibi modernize edip f-16 motoru ile birleştirerek ilk prototipi oluşturmuş olabilir miyiz merak ettim.
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