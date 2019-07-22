HÜRJET’in ön tasarım videosu yayınlandı

Tam Boyutta Gör



Jet eğitimi ve yakın destek uçağı ihtiyacının karşılanması amacıyla Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen başlatılan HÜRJET projesinde önemli bir aşama tamamlandı. HÜRJET’in ön tasarım gözden geçirme aşaması tamamlandı.

Türkiye’nin ilk süpersonik jet eğitim uçağı olacak HÜRJET’in ön tasarımının tamamlanmış halinin görüntüsü TUSAŞ’ın YouTube kanalında yayınlandı. Yayınlanan animasyon görüntülerine göre, uçağın son hali oldukça etkileyici duruyor.

Hürjet Projesi, Jet Tekamül Eğitimi kapsamında kullanılan T-38 uçakları ile Akrotim gösterilerinde kullanılan F-5 uçaklarının yerine Türk Hava Kuvvetleri envanterine dahil edilmek üzere başlatılmıştı.

HÜRJET’in 2021 Aralık ayında ilk prototipinin sergilenmesi ve 2022 yazında ilk uçuşunu gerçekleştirmesi hedefleniyor. HÜRJET'in ulusal pazarda ilgi görmesi planlanıyor.

HÜRJET’in Teknik Özellikleri:

Kanat Açıklığı: 9.8m

Uzunluk: 13m

Yükseklik: 42m

Kanat alanı: 24 m2

İtki: 17,000 lb

Servis Tavanı: 13,716m

Kesintisiz Dönüş: 6.5g @15,000ft<0,9m

Tırmanma Oranı: 35000 fpm

Menzil: 2592 km

Yük kapasitesi: 2721 kg

Azami Hız: 1.2 March

G Limitleri: +8g/-3g