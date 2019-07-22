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HÜRJET’in ön tasarım videosu yayınlandı

Jet eğitimi ve yakın destek uçağı ihtiyacının karşılanması amacıyla geliştirilen HÜRJET'in ön tasarım gözden geçirme aşaması tamamlandı. İşte HÜRJET'in son halinin videosu:
3 sa.
2,1b
37
26
Savunma Sanayi
Yusuf Akbaş
Yazar
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HÜRJET’in ön tasarım videosu yayınlandı
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Jet eğitimi ve yakın destek uçağı ihtiyacının karşılanması amacıyla Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen başlatılan HÜRJET projesinde önemli bir aşama tamamlandı. HÜRJET’in ön tasarım gözden geçirme aşaması tamamlandı.

Türkiye’nin ilk süpersonik jet eğitim uçağı olacak HÜRJET’in ön tasarımının tamamlanmış halinin görüntüsü TUSAŞ’ın YouTube kanalında yayınlandı. Yayınlanan animasyon görüntülerine göre, uçağın son hali oldukça etkileyici duruyor.

 

Hürjet Projesi, Jet Tekamül Eğitimi kapsamında kullanılan T-38 uçakları ile Akrotim gösterilerinde kullanılan F-5 uçaklarının yerine Türk Hava Kuvvetleri envanterine dahil edilmek üzere başlatılmıştı.

HÜRJET’in 2021 Aralık ayında ilk prototipinin sergilenmesi ve 2022 yazında ilk uçuşunu gerçekleştirmesi hedefleniyor. HÜRJET'in ulusal pazarda ilgi görmesi planlanıyor.

HÜRJET’in Teknik Özellikleri:

  • Kanat Açıklığı: 9.8m
  • Uzunluk: 13m
  • Yükseklik: 42m
  • Kanat alanı: 24 m2
  • İtki: 17,000 lb
  • Servis Tavanı: 13,716m
  • Kesintisiz Dönüş: 6.5g @15,000ft<0,9m
  • Tırmanma Oranı: 35000 fpm
  • Menzil: 2592 km
  • Yük kapasitesi: 2721 kg
  • Azami Hız: 1.2 March
  • G Limitleri: +8g/-3g

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Issızbiradam 3 sa. en beğenilen berk768
Sen şakamısın?
1 Yanıt Yanıtla +17
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Feyzuli 3 sa.
Savunma sanayi youtuberları için güzel içerik çıkıyor. Adamlar az ekmeğini yemediler böyle videoların yıllardır.
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berk768 3 sa.
Maşallah ülke üstünde ki ölü toprağı attı şu 18 senede.
1 Yanıt Yanıtla +5
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1 Avatar
nexus can 6 dk.
2 dunya savasindan kalma ucaklar icini soylemiyorum yurtdisi urune yerli giydirme yapmislar.
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Organismus 22 dk.
Yerli fotomibil nirde?
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MonsterMMORPG 25 dk.
maalesef bana hiç bir şey ifade etmeyen video
çünkü sadece animasyon
ete kemiğe bürünürse o zaman sevinirim
biliyorsunuz senelerdir yerli otomobillerimizde yollarda :)
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interwap 28 dk.
Bunlarla animasyon film yada video oyun pazarına girsek daha başarılı oluruz.
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Allons-y 59 dk.
Kanat hava girişi ve kuyruk tasarımı f-5'e benziyor. İranda yakın zamanda f-5'leri modernize etmişti sanki onun tek motorlu versiyonu gibi.
Acaba projeyi hızlandırmak için kendini ispatlamış bir tasarımı İrandaki mühendisler gibi modernize edip f-16 motoru ile birleştirerek ilk prototipi oluşturmuş olabilir miyiz merak ettim.
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QuexSeeL 1 sa.
Hürkuş-Hürjet projelerindeki tek beklentim İHA/SİHA teknolojilerimizle birleştirip standart uçağı İHA/SİHA olarak kullanabilmek. Kritik bölgelerde çok faydalı olacaktır.
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agtr 1 sa.
Teknik özelliklere bak, feet, libre, metre, km. Daha hangi standarı kullanacağını bile belirlememiş, tam amatör işi
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ilkerinanç 1 sa.
Yükseklik 42m derken?Baya bi yüksek yapmışlar galiba.Uçmaz öyle o.
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dogangoxel 1 sa.
Yerli otomobil goklerde !
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1BilimAdamı 1 sa.
Ben hürjeti fuarda görmüştüm zaten 7 8 ay önce
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