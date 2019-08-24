Haftaya A101 marketlerde uygun fiyata Honor 10 Lite var

Son dönemde akıllı telefonlara gelen yüksek vergiler sonrasında tüketiciler daha çok indirim kampanyaları takip eder oldu. Bu anlamda zincir gıda mağazalarında zaman zaman dikkat çekici kampanyalar yapılıyor.

29 Ağustos A101 aktüel ürünler

29 Ağustos A101 aktüel ürünler arasında en dikkat çekici ürün kuşkusuz Honor 10 Lite. Agresif bir ekran kasa oranı, çentikli tasarım, geçişli parlak arka kasa modeli oldukça şık bir hale getirmişti. Ayrıca kameralardaki yapay zekâ desteği de kendisini iyice hissettiriyordu.

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Donanım tarafında 6.21 inçlik 2280x1080 piksel çözünürlüğünde ekran, Kirin 710 yonga seti, 3GB RAM, 32GB depolama kapasitesi, 3400mAh kapasiteli batarya, 13MP+2MP çözünürlüğünde arka kamera, 3400mAh kapasiteli batarya şeklinde özellikler mevcut. 1499TL fiyat etiketi piyasanın biraz daha altında sayılır.

Diğer taraftan 43 inçlik Full HD Toshiba 43L2863DAT televizyon da 2099TL fiyatı ile uygun görünüyor. Netflix ve tarayıcı gibi temel akıllı özellikleri olan televizyonda dahili HD uydu alıcı mevcut.