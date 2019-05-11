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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Haftaya A101 marketlerde uygun fiyata Honor 9 Lite var

16 Mayıs A101 aktüel ürünler arasına bir kez daha girecek olan Honor 9 Lite akıllı telefon modeli önemli bir indirim almış. Fiyatı oldukça uygun olmuş diyebiliriz.
1 ay (Son Güncelleme: 1 ay)
18b
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12
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Haftaya A101 marketlerde uygun fiyata Honor 9 Lite var

Uygun fiyata akıllı telefon almak isteyenler için haftaya A101 marketlerde Honor 9 Lite modeli var. Daha önce de raflara çıkan Honor 9 Lite modeli bu kez biraz daha indirime girmiş.

16 Mayıs A101 aktüel ürünler

16 Mayıs A101 aktüel ürünler arasında Honor 9 Lite modeli var. Huawei Honor 9 Lite modelinde 5.65 inçlik 1080x2160 piksel çözünürlüğünde IPS bir ekran bizi karşılıyor. 8 adet Cortex-A53 çekirdekli Kirin 659 yonga setinin güç verdiği modelde 3GB RAM ve 32GB depolama kapasitesi sunuluyor.

Ayrıca Bkz. "Fortnite sezon 9 yeni bir toplama etkinliği getiriyor"

Telefonun hem ön hem de arka kısmında 13MP+2MP çözünürlüğünde çift kamera kombinasyonu yer alıyor. Kullanıcılar her iki kameradan da yüksek performans alabilecek. Özçekim tarafında güzelleştirme gibi uygulamalar ile destek sağlanmış. Modelin 3000mAh kapasiteli bataryası hızlı şarj ile destekleniyor. Model 1199TL seviyesine inmiş ve piyasaya göre oldukça uygun sayılır.

Diğer taraftan 3200 DPI hassasiyet değerine sahip Piranha marka oyuncu faresi 29.95TL, 40mm ses sürücülü Piranha oyuncu kulaklığı 59.95TL, RGB aydınlatmalı Piranha oyuncu klavyesi 49.95TL ve TP-Link Mercusys kablosuz ağ genişletici de 69.95TL fiyat etiketine sahip.

 

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Tommy Shelby 4 hf.
İş görür
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sasaell 4 hf.
Psmart 2018 modeline eş değer telefon hatta herşeyi aynı kasa haricinde neredeyse hiç fark yok. kamerası gün ışığında iyi fakat gün ışığı zayıfladıkça resim kalitesi düşüyor. Kronik sorunsuz telefon bu fiyat bandında alınır sizi üzmez
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astegon 4 hf. SEO-Uzmanı
Ram koymamışlar sadece. 3gb ram nougat olsun oreo olsun çok sorun çıkarmıyor. Eskidendi o kasmalar vs
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Botadam 4 hf.
Cihaz güzel,kamerası doğru ışığı bulduğunda mükemmel işler çıkarabiliyor ,oyun performansı tatmin edici pubg donma kasma yapmıyor vsvs fiyatı piyasaya göre oldukça iyi.
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ozansirinn 1 ay
Piyasaya yeni girdi ama fiyat olarak kullanış olarak iyi telefon marka takildisi olmayanlara en uygun cihaz
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shnprlk 1 ay yeni yorumcu
O diilde ben mouse falan bir hafra onceden aldim fenaa
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Askaparta 1 ay
Telefon ucuzmuş ama sadece telefon olarak kullanılırsa olur.
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SEO-Uzmanı 1 ay
4gb olanlar 64-bit android içerir.
bakınız 32-bit ram adreslemesine !
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Atmin 1 ay SEO-Uzmanı
lg g4 var hala güzel çalışıyor bunu almaya değer mi değiştirmek istiyorum telefonu.
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astegon 4 hf. SEO-Uzmanı
Kirin 659 64 bit CPU'dur.
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