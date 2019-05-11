Haftaya A101 marketlerde uygun fiyata Honor 9 Lite var

Uygun fiyata akıllı telefon almak isteyenler için haftaya A101 marketlerde Honor 9 Lite modeli var. Daha önce de raflara çıkan Honor 9 Lite modeli bu kez biraz daha indirime girmiş.

16 Mayıs A101 aktüel ürünler

16 Mayıs A101 aktüel ürünler arasında Honor 9 Lite modeli var. Huawei Honor 9 Lite modelinde 5.65 inçlik 1080x2160 piksel çözünürlüğünde IPS bir ekran bizi karşılıyor. 8 adet Cortex-A53 çekirdekli Kirin 659 yonga setinin güç verdiği modelde 3GB RAM ve 32GB depolama kapasitesi sunuluyor.

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Telefonun hem ön hem de arka kısmında 13MP+2MP çözünürlüğünde çift kamera kombinasyonu yer alıyor. Kullanıcılar her iki kameradan da yüksek performans alabilecek. Özçekim tarafında güzelleştirme gibi uygulamalar ile destek sağlanmış. Modelin 3000mAh kapasiteli bataryası hızlı şarj ile destekleniyor. Model 1199TL seviyesine inmiş ve piyasaya göre oldukça uygun sayılır.

Diğer taraftan 3200 DPI hassasiyet değerine sahip Piranha marka oyuncu faresi 29.95TL, 40mm ses sürücülü Piranha oyuncu kulaklığı 59.95TL, RGB aydınlatmalı Piranha oyuncu klavyesi 49.95TL ve TP-Link Mercusys kablosuz ağ genişletici de 69.95TL fiyat etiketine sahip.