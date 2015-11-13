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Halo 5, Xbox One satışlarını coşturdu

"Konsol satın aldıran oyun" tabiri Xbox One için bir kez daha gerçek oluyor zira Halo 5 : Guardians oyunu Xbox One satışlarının patlamasına yardımcı oldu.
3 yıl
2,4b
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18
Oyun Konsolları
Ekrem71
Haber Editörü
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Halo 5, Xbox One satışlarını coşturdu

Microsoft'un büyük hazırlık döneminden sonra satışa sunduğu Halo 5 :Guardians oyununun hem kendisi satış rekorları kırdı hem de Xbox One konsolunun satışlarının yükselmesini sağladı. Ekim ayı rakamları Microsoft için oldukça sevindirici. 

NPD tarafından yapılan açıklamaya göre ABD'de Ekim ayı içerisinde piyasaya çıkan Halo 5 : Guardians oyunu yazılım satışlarında zirveye oturdu. İkinci sırayı NBA 2k16 alırken, üçüncü sıraya ise Assassin's Creed: Syndicate yerleşti. 

Halo 5 : Guardians oyunu zirveye yerleşince türün hayranları Xbox One konsoluna akın etti ve konsol Eylül ayına göre yüzde 81 oranında satışlarını artırdı. Ayrıca Xbox One Elite Controller aksesuarı da pek çok mağazada stoklarını tüketti. 

Rakamlar yüzleri güldürse de elbette PS4'ün bu konudaki liderliği devam ediyor. Konsol Ekim sonu itibariyle toplam satış rakamı olarak 27 milyon seviyesine yükseldi. Xbox One ise toplamda 15 milyon adet satmış durumda. Aradaki fark pek kapanacak gibi gözükmüyor ancak Rise of Tomb Raider ve Star Wars: Battlefront erken erişim ile Xbox One konsolunun biraz daha hareketlenmesi bekleniyor.  

http://www.engadget.com/2015/11/12/halo-5-xbox-one-npd-sales-win/?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz
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simbolmina 3 yıl en beğenilen
İnsanlar PS4 ile XBox arasında ciddi fark var sanıyor herhalde :) Gelmiş 900p ile dalga geçiyorlar asdflasdf
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cahitdikici 3 yıl tempestatem
Halleluja
Renault clio'da bmw 3.20'den fazla satıyor, kalite zaten çok satmaz. Alıcısı bellidir.

çok saçma bi örnek olmuş ozaman şuan en iyi konsol wii u
HallelujaRenault clio'da bmw 3.20'den fazla satıyor, kalite zaten çok satmaz. Alıcısı bellidir.çok saçma bi örnek olmuş ozama...
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Patren 3 yıl
geriye uyumluluk programı ile xbox one satışları iyce artar yakında ps4 yakalarlar
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Redunay 3 yıl
PS4 iki kat fazla satmış ezici bir üstünlük.
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2K 3 yıl
Halo en başından beri çok sadık hayranları olan bir seri ve oyunda ben oynamadım ama yorumlara baktığım kadarıyla başarılı bir oyun olmuş, bu durum o yüzden normal. Fakat bu kadar başarılı olan hem Xbox hem PS4 cephesinde yeni bir oyun görmek istiyorum artık eski serilerin devamını görmek yerine.
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GrıezmaNN 3 yıl
Halleluja
Renault clioda bmw 3.20den fazla satıyor, kalite zaten çok satmaz. Alıcısı bellidir.

PS4 tarafındayım ama hayatımda bu kadar saçma bi benzetme görmedim kardeş kusura bakma.
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tempestatem 3 yıl
Renault clio'da bmw 3.20'den fazla satıyor, kalite zaten çok satmaz. Alıcısı bellidir.
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chtsydn 3 yıl tempestatem
Çok yerinde bir benzetme olmuş cidden tebrik ederim
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Sefil_Arbaletçi 3 yıl tempestatem
Halleluja
Renault clio'da bmw 3.20'den fazla satıyor, kalite zaten çok satmaz. Alıcısı bellidir.

Düşüncenize katılıyorum,ama bir ürünün diğer üründen daha az satıyor olması illaki daha kaliteli olduğunu göstermez.başarısızlığını da gösteriyor olabilir.verdiğiniz örnekte bmw hem daha kaliteli hem daha pahalı.herkesin almaya gücü yetmiyor.aynı şey değil.
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cahitdikici 3 yıl tempestatem
Halleluja
Renault clio'da bmw 3.20'den fazla satıyor, kalite zaten çok satmaz. Alıcısı bellidir.

çok saçma bi örnek olmuş ozaman şuan en iyi konsol wii u
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catlion 3 yıl
insanlar algıları ile hareket ediyor galiba, ayrıca Microsoft'un uzun yıllar belirli ülkeler ile sınırlandırdığı XBOX hizmetleri bu platformun 12 milyonluk farkını açıklıyor..
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simbolmina 3 yıl en beğenilen
İnsanlar PS4 ile XBox arasında ciddi fark var sanıyor herhalde :) Gelmiş 900p ile dalga geçiyorlar asdflasdf
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EgeliLodos 3 yıl
macır
900 p mi oyun:)

1080P 60FPS koçum.
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bytradm 3 yıl
dengesiz eleştirenlere ithah olunur.
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cahitdikici 3 yıl
şahsen ben 2hafta kadar önce ps4ümü sattım ve xbox one aldım ea sistemi gold sistemi resmen çok farklı ps4 daha güçlü doğruda oyun yok oynamadıktan sonra bi espirisi kalmıyor cihazın bf cod tarzı oyunları zaten pcde oynuyoruz hemde 2 konsoldanda daha iyi grafiklerde...
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Niklaus1864 3 yıl
Hiç halo oynamamış biri olarak merak ediyorum :)
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Patren 3 yıl
geriye uyumluluk programı ile xbox one satışları iyce artar yakında ps4 yakalarlar
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rorschach_ 3 yıl Patren
patren

geriye uyumluluk programı ile xbox one satışları iyce artar yakında ps4 yakalarlar

böyle bir program inşallah ps4 e gelmez. zaten remastered lardan gına gelmiş millete birde oyun çıkmazsa millet çocuğunu filan keser.
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