Halo 5, Xbox One satışlarını coşturdu

Microsoft'un büyük hazırlık döneminden sonra satışa sunduğu Halo 5 :Guardians oyununun hem kendisi satış rekorları kırdı hem de Xbox One konsolunun satışlarının yükselmesini sağladı. Ekim ayı rakamları Microsoft için oldukça sevindirici.





NPD tarafından yapılan açıklamaya göre ABD'de Ekim ayı içerisinde piyasaya çıkan Halo 5 : Guardians oyunu yazılım satışlarında zirveye oturdu. İkinci sırayı NBA 2k16 alırken, üçüncü sıraya ise Assassin's Creed: Syndicate yerleşti.





Halo 5 : Guardians oyunu zirveye yerleşince türün hayranları Xbox One konsoluna akın etti ve konsol Eylül ayına göre yüzde 81 oranında satışlarını artırdı. Ayrıca Xbox One Elite Controller aksesuarı da pek çok mağazada stoklarını tüketti.





Rakamlar yüzleri güldürse de elbette PS4'ün bu konudaki liderliği devam ediyor. Konsol Ekim sonu itibariyle toplam satış rakamı olarak 27 milyon seviyesine yükseldi. Xbox One ise toplamda 15 milyon adet satmış durumda. Aradaki fark pek kapanacak gibi gözükmüyor ancak Rise of Tomb Raider ve Star Wars: Battlefront erken erişim ile Xbox One konsolunun biraz daha hareketlenmesi bekleniyor.

http://www.engadget.com/2015/11/12/halo-5-xbox-one-npd-sales-win/?ncid=txtlnkusaolp00000595