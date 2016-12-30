Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Hava Kuvvetleri'nin komuta kontrol uçakları THY Teknik'e emanet

SSM, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunan 6 adet komuta kontrol uçağının lojistik destek hizmeti tedariği için THY Teknik ile sözleşme imzalandığı duyurdu.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
2,8b
1
4
Savunma Sanayi
Samet Yurtsever
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Savunma Sanayii Müsteşarlığı'ndan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunan 4 farklı tipte 6 adet komuta kontrol uçağının 5 yıl süre ile lojistik destek tedariğinin karşılanması amacıyla "Komuta Kontrol Uçakları Lojistik Destek Projesi Sözleşmesi" imzalandı. Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı arasında imzalanan sözleşme kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılan tüm komuta kontrol uçaklarının etkin olarak görevde ve tüm fonksiyonlarıyla çalışır durumda tutulması amaçlanıyor.
Daha çok sivil alanda faaliyet gösteren Türk Hava Yolları Teknik A.Ş.'nin bu proje sonrası benzer platformlara yönelik kabiliyet kazanacağı ve TSK envanterindeki benzer sistemler içinde faaliyetler gerçekleştirebileceği belirtiliyor.
Proje kapsamında THY Teknik A.Ş. tarafından özgün bir tedarik sürecinin kurulması ve milli yazılımlar üretilmesi ile savunma sanayinde önem kazanması planlanıyor.

http://www.ssm.gov.tr/anasayfa/Sayfalar/default.aspx Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Ferrari 2 yıl
Resimdeki uçak Cessna Citation. THY Teknik, Boeing 737-700 tipi Havadan Erken İhbar ve Kontrol Uçaklarının (Barış Kartalı) bakımlarını yapacak.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
exterminant 2 yıl
milli yazlılım üretmek vs o kadar kolay ve ucuz işler değil bunlar, bakalım...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 2 yıl
Hadi bakalım Kazamız mübarek olsun.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
apodur 2 yıl
Hayırlı olsun başarılar.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Hyundai'ın yeni yakıt hücreli SUV'ları 560 km menzile ulaşacak 2 yıl Subaru, Tokyo Otomobil Fuarında BRZ STi modelini sergileyecek 2 yıl Hatalı hava yastıkları üreten Takata'nın cezası 1 milyar dolar 2 yıl Ulaştırma Bakanı: "Adil Kullanım Kotası 2018'de kalkıyor" [BTK Açıklaması ile Güncellendi] 2 yıl Harita ve navigasyon uygulamaları aslında internetinizi çok az kullanıyor 2 yıl iPhone üretimi gelecek yıl başlarında yüzde 10 azalıyor 2 yıl Facebook telif hakkı ihlali yapan videoları tespit edecek 2 yıl Dünyanın en küçük GeForce GTX 1080 ekran kartı 2 yıl Sinemaseverlere göre 2017'nin en merakla beklenen filmleri 2 yıl Microsoft Surface Pro 5 ve Surface Book 2 için geri sayım başladı 2 yıl 2si1 "Elektrikleri kesik" Teknoloji ve Oyun Programı 2 yıl Yeni konsept tasarım geleceğin iPhone'unu mu yansıtıyor? 2 yıl letgo, Google’ın "En Paylaşmaya Değer" uygulamalarından biri oldu 2 yıl LG G6′nın net tasarım görüntüleri ortaya çıktı 2 yıl Popüler birçok dizi izleme sitesi erişime engellendi 2 yıl Nörobilimciler stresi %65 azaltan bir müzik keşfetti 2 yıl Çin’den 30.000 kilometrelik dev hızlı tren projesi 2 yıl Yerli yüksek çözünürlüklü hedefleme podu için imzalar atıldı 2 yıl 2016 yılı Donanım Haber’de nasıl geçti? 2 yıl Amazon çılgın fikrinin patentini aldı 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Hava Kuvvetleri'nin komuta kontrol uçakları THY Teknik'e emanet Sonraki Google Pixel sorunları bitmiyor 2 yıl Samsung’dan oyunculara yönelik kavisli Quantum Dot monitörler 2 yıl Şok iddia: Yeni hava savunma sistemimiz Korkut Yunanlılara mı kaptırıldı? 2 yıl Windows 10’a oyun modu geliyor 2 yıl Havalimanlarına yalan dedektörü geliyor 2 yıl AMD'nin Ryzen işlemcisi hava soğutmayla 5GHz yapıyor 2 yıl Siber saldırı iddiaları dünyada dev bir krize sebep olmak üzere 2 yıl Ünlü astronot Neil Armstrong'un hayatı film oluyor 2 yıl Lenovo K5 Plus incelemesi "Fiyat/Performans kralı olabilir mi?" 2 yıl Güney Kore’de Tesla’nın elini kolunu bağlayan sıra dışı kural 2 yıl Kanserle savaşta yeni silah: Nanodiskler 2 yıl Maliye ekipleri Uber sürücülerine ceza kesmek için harekete geçti 2 yıl Ulusal Şebeke Sistemi çöktü, üç kentte elektrikler gitti [Güncellendi] 2 yıl The Young Turks ekibi önemli bir yatırım aldı 2 yıl Çinli hackerlar Amerikan hukuk şirketlerine sızıp 4 milyon dolar çaldı 2 yıl 2017 model Samsung Galaxy A serisinin tanıtılacağı tarih belli oldu 2 yıl Otomatik fren sistemi terör saldırısında insanların hayatını kurtardı 2 yıl Tim Cook'tan AirPods satışlarına övgü 2 yıl Volvo araçlarda Skype yüklü olacak, Cortana entegrasyonu ise yolda 2 yıl ASELSAN’dan Katar’a 20 milyon Euro’luk ihracat Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Otobüs üreticisi TEMSA, İsviçre merkezli
DonanımHaber
İmamoğlu yine mantıklı cevaplarla trolleri
DH Forum
Gelmiş geçmiş en güçlü Ferrari: İşte
DonanımHaber
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim