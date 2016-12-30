Hava Kuvvetleri'nin komuta kontrol uçakları THY Teknik'e emanet

Savunma Sanayii Müsteşarlığı'ndan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunan 4 farklı tipte 6 adet komuta kontrol uçağının 5 yıl süre ile lojistik destek tedariğinin karşılanması amacıyla "Komuta Kontrol Uçakları Lojistik Destek Projesi Sözleşmesi" imzalandı. Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı arasında imzalanan sözleşme kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılan tüm komuta kontrol uçaklarının etkin olarak görevde ve tüm fonksiyonlarıyla çalışır durumda tutulması amaçlanıyor.

Proje kapsamında THY Teknik A.Ş. tarafından özgün bir tedarik sürecinin kurulması ve milli yazılımlar üretilmesi ile savunma sanayinde önem kazanması planlanıyor.

http://www.ssm.gov.tr/anasayfa/Sayfalar/default.aspx

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Daha çok sivil alanda faaliyet gösteren Türk Hava Yolları Teknik A.Ş.'nin bu proje sonrası benzer platformlara yönelik kabiliyet kazanacağı ve TSK envanterindeki benzer sistemler içinde faaliyetler gerçekleştirebileceği belirtiliyor.