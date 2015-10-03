Havok fizik motoru Microsoft'a satıldı

Bir süredir Intel bünyesi altında faaliyet gösteren ve kendi adını taşıyan popüler oyun motorunu geliştiren İrlandalı Havok, bu hafta itibariyle Microsoft tarafından satın alındığını duyurdu. Hayatına İrlanda'da başlayan Havok, geliştirdiği fizik motoru ile cisimlerle diğer karakterlerin gerçek zamanlı etkileşimini sağlamak ve cisimlere fizik tabanlı 3 boyut özelliği kazandırmak amacını güdüyordu.





2007 yılında Intel tarafından satın alınan Havok; Halo, Assassin's Creed, Call of Duty, Destiny, Dark Souls ve The Elder Scrolls gibi 600'den fazla yapımda kullanılıyor. Havok şimdiye kadar pek çok önemli ödül de kazandı. Microsoft geçmişte olduğu gibi Havok lisanslarını geliştiricilere dağıtmaya devam edecek. Bununla birlikte satın alma kararında çok daha önemli bir unsur bulunuyor. Microsoft'un geçtiğimiz aylarda Crackdown 3 ile tanıtımını yaptığı bulut tabanlı işlem altyapısına Havok teknolojileri katkıda bulunacak.





Xbox One Cloud Computing olarak da bilinen bu teknoloji çevresel yıkım ve detaylar söz konusu olduğu zaman bulut altyapısında render işlemlerini gerçekleştiriyor. Bu sayede Xbox One ile mümkün olmayan ve yaklaşık 20 kat daha fazla işlem gücü gerektiren bu efektler akıcı bir şekilde oyunculara sunulabiliyor. Bu özellik Crackdown 3'ün sadece çok oyunculu modunda geçerli olacak. Gelecekte bu teknolojinin daha gelişmiş bir şekilde karşımıza çıkması bekleniyor.

http://blogs.microsoft.com/blog/2015/10/02/havok-to-join-microsoft/