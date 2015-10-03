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Havok fizik motoru Microsoft'a satıldı

3 yıl
3,2b
1
15
Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Havok fizik motoru Microsoft'a satıldı

Bir süredir Intel bünyesi altında faaliyet gösteren ve kendi adını taşıyan popüler oyun motorunu geliştiren İrlandalı Havok, bu hafta itibariyle Microsoft tarafından satın alındığını duyurdu. Hayatına İrlanda'da başlayan Havok, geliştirdiği fizik motoru ile cisimlerle diğer karakterlerin gerçek zamanlı etkileşimini sağlamak ve cisimlere fizik tabanlı 3 boyut özelliği kazandırmak amacını güdüyordu. 

2007 yılında Intel tarafından satın alınan Havok; Halo, Assassin's Creed, Call of Duty, Destiny, Dark Souls ve The Elder Scrolls gibi 600'den fazla yapımda kullanılıyor. Havok şimdiye kadar pek çok önemli ödül de kazandı. Microsoft geçmişte olduğu gibi Havok lisanslarını geliştiricilere dağıtmaya devam edecek. Bununla birlikte satın alma kararında çok daha önemli bir unsur bulunuyor. Microsoft'un geçtiğimiz aylarda Crackdown 3 ile tanıtımını yaptığı bulut tabanlı işlem altyapısına Havok teknolojileri katkıda bulunacak. 

Xbox One Cloud Computing olarak da bilinen bu teknoloji çevresel yıkım ve detaylar söz konusu olduğu zaman bulut altyapısında render işlemlerini gerçekleştiriyor. Bu sayede Xbox One ile mümkün olmayan ve yaklaşık 20 kat daha fazla işlem gücü gerektiren bu efektler akıcı bir şekilde oyunculara sunulabiliyor. Bu özellik Crackdown 3'ün sadece çok oyunculu modunda geçerli olacak. Gelecekte bu teknolojinin daha gelişmiş bir şekilde karşımıza çıkması bekleniyor.  

http://blogs.microsoft.com/blog/2015/10/02/havok-to-join-microsoft/ Yorum Yaz
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Akasha_Ether 3 yıl en beğenilen
Havok oyun motoru değil fizik motoru
1 Yanıt Yanıtla +15
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Microsoft Specialist 3 yıl
Konu dışında microsoftla samsung lg sony appleı karşılaştırıyorlar. Microsoft dev satın alımlara devam ediyor uyuyun siz.
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Microsoft Specialist 3 yıl
Konu dışında microsoftla samsung lg sony appleı karşılaştırıyorlar. Microsoft dev satın alımlara devam ediyor uyuyun siz.
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kadirirdem 3 yıl
Microsoft Xbox one ve windows mobile da kullanacaktır
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OverClocK1ng 3 yıl
Tamaaaam. Havok da gitti desene...
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demo22 3 yıl
demo22
Quantum bilgisayar teknoloji geldiğinde ancak o zaman gerçeğe en yakın fizik görebiliriz, şuanki teknoloji Quantum bilgisayar yanında hesap makinesi gibi kalacak.

Bence şuan oyun için tek ve en iyi çare çözüm bulut tabanı sistemi örneği crackdown3 fizik tabanlı oyun son teknoloji tek bir bilgisayarın yapamadığını bulut tabanlı yardımcı bilgisayarlar sayesinde yapabiliyor.
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AMERICAN 3 yıl
Buyuksun MS simdi sirada AMD var
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Anarşo 3 yıl
Yürüyün be koçlarım
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demo22 3 yıl
Quantum bilgisayar teknoloji geldiğinde ancak o zaman gerçeğe en yakın fizik görebiliriz, şuanki teknoloji Quantum bilgisayar yanında hesap makinesi gibi kalacak.
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chtsydn 3 yıl
Microsoft un içinde olduğu alanları arttırma çalışmaları google un tahtına göz dikmiş gibi bir izlenim oluşturuyor bende.
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There goes your life 3 yıl
Blasterreal
Eeheheh microsoft aldı ise kesin batırmak için almıştır :)

Doğru söylüyor bu zamana kadar başına geçipte doğru yürüttükleri bir iş yok. Başarılı oldukları tek alan kobileri sömürmek.
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Blasterreal 3 yıl
Eeheheh microsoft aldı ise kesin batırmak için almıştır :)
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Whippoorwill 3 yıl Blasterreal
Blasterreal
Eeheheh microsoft aldı ise kesin batırmak için almıştır :)


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DreamofMirrorss 3 yıl Blasterreal
Blasterreal
Eeheheh microsoft aldı ise kesin batırmak için almıştır :)

Batıracak bir şey yok projeyi aynen devam ettirip lisans satcak bunu da batırırsa adamlar dükkanı kapatıp gitsin
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Akasha_Ether 3 yıl en beğenilen
Havok oyun motoru değil fizik motoru
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2K 3 yıl
Microsoft teknoloji konusunda yatırımlara devam ediyor fakat biraz ex. oyunlara da ağırlık vermesi lazım AAA yapımı ex oyunu çok az genelde indie oyunlar ex. oluyor ama onlarda bir kaç ay sonra garanti PC'ye geliyor zaten. Bu arada Crackdown 3 ilk gösterildiğinden beri biz Türkiye de yaşıyoruz ya da internetimiz yavaş nasıl olacak bu cloud dan güç alma diyordum 3mbit internet hızı bile yeterliymiş sorunsuz oynamak için.
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Nevfel 3 yıl
Nvidia'nın physx denen performans katliamcısı sistemine göre havok her zaman daha iyi sistem dostu oldu. Bu nedenle daha çok tercih edildi.
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