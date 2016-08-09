Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Helio X30 yonga seti resmiyet kazandı

Tayvanlı MediaTek, uzun bir süredir Helio X30 adını verdiği yeni 10 çekirdekli yonga seti üzerinde çalışıyor ve bu kez turnayı gözünden vurmanın hesaplarını yapıyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
4,8b
1
34
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

MediaTek'in uzun süredir üzerinde çalıştığı ve büyük yatırımlar yaptığı Helio X30 yonga seti, bu hafta itibariyle resmiyet kazandı. Böylece firma, sektörde resmi olarak ilk 10nm sürecindeki mobil yonga setini duyurmuş oldu.

Firma, bugüne kadar ilk 8 çekirdekli işlemci, ilk 10 çekirdekli işlemci gibi önemli işlere imza atmıştı ancak verimlilik noktasında yaşanan bazı sıkıntılar ve güncelleme problemleri nedeniyle, istediği başarıyı yakalayamamıştı. Helio X20 ve Helio X25 yonga setleri, halen 10 çekirdekli tek seri olma özelliğini sürdürüyor ancak Snapdragon 820 gibi rakiplere karşı varlık gösteremiyordu.

Helio X30

Helio X30 yonga seti ile gelen en önemli yenilik DDR4 bellek desteği olmuştu. Daha önce açıklanan bu destek ile, üreticiler 8GB’a kadar 2xLPDDR4 RAM 1600MHz bellek kullanabilecek ve bant genişliği konusunda darboğaz yaşamaktan kurtulmuş olacaklar.

Yonga setinin diğer bir önemli özelliği ise 10nm üretim sürecine sahip olması. Halen mobil yongalarda 14nm süreci ile üretim yapılıyor ve gelecek yıl 10nm sürecine geçiş yapılması bekleniyor. Bununla birlikte, resmi olarak 10nm sürecine sahip olacağı açıklanan ilk yonga seti Helio X30 oldu. 10nm üretim süreci, yongaların daha küçük zar alanında daha yüksek performans göstermesini ve daha fazla enerji tasarrufu yapabilmesini sağlayacak.

Çekirdekler ve Grafik Birimi

Üretim süreci yanında, işlemci çekirdekleri de adından söz ettiriyor. ARM’ın 10nm süreci için tasarladığı ve şimdiye kadar ki en güçlü mimari olma özelliğine sahip Artemis kod adlı Cortex-A73 çekirdeği, yeni yonga setinin en önemli silahı olacak. 2.8GHz saat hızında çalışan 2 adet Cortex-A73 çekirdeğinin yanı sıra, iş yüküne göre sırasıyla devreye giren 2.3GHz hızında 4 adet Cortex-A53 ve 2GHz hızında 4 adet de Cortex-A35 çekirdeği yer alıyor. Böylece en düşük yoğunlukta, yonga setinin çok az enerji tüketeceğini belirtmek gerek.

Yonga setini sonuncu ve belki de en dikkat çekici özelliği, özelleştirilmiş bir PowerVR 7 serisi grafik birimi ile gelecek olması. Daha önce Apple A9X yonga setinde, 12 çekirdekli olarak özelleştirilmiş bir PowerVR 7 serisi grafik birimi görmüştük. MediaTek’in de çekirdek sayısı konusunda, standart mimarisinin dışına çıktığı ve çok güçlü bir çözüm ortaya koyduğu sıkça ifade ediliyordu. Firmanın yaptığı açıklamaya göre, yonga setinde PowerVR 7XT serisinden bir grafik birimi yer alacak. Ne kadar özelleştirilmiş yapıda olduğunu ise önümüzdeki dönemlerde anlayabileceğiz.

Diğer taraftan, PowerVR 7XT grafik birimlerinin Vulkan desteği olduğunu belirtmek gerek. Helio X30, grafik ağırlıklı işlemlerde de akıcılık sağlayabilecek.

Testler

Bir süre önce internete sızdırılan AnTuTu benchmark skorlarında, Helio X30 yonga setinin 160 bin gibi rekor bir seviyeye çıktığı görülmüştü. Snapdragon 820, Apple A9 ve Exynos 8890 yonga setinin 130 bin civarında seyrediyor oluşu, Helio X30 yonga setinin ne kadar iddialı olduğunu göstermeye yetiyor.

Ayrıca Bkz. "IBM Watson yapay zeka platformu, lösemi tanısı koyabiliyor"

Elbette bunlar kağıt üzerinde değerler çok yüksek görünüyor ancak Helio X30 yonga seti, gelecek yıl Snapdragon 830, yeni nesil Exynos, Apple A10 yonga setleri ile mücadeleye girişecek. Bu bakımdan, o dönemde yapılacak testlerin daha çok anlamı olacaktır. Yine de, Helio X30 yonga seti teknoloji dünyasında heyecan yaratmayı başarmış durumda.

Diğer Yenilikler ve Çıkış Tarihi

Helio X30, 40MP çözünürlüğünde kamera sensörlerine ve 24MP çözünürlüğünde video kaydına destek sunuyor. Bu yonga setinin yanına eklenecek 16MP çözünürlüğündeki sensörler, 60fps video kaydı yapabilecek. 8MP çözünürlüğündeki kameralar ise 120fps video kaydı desteği alacak.

Helio X30 yonga setini taşıyan ilk cihazları, gelecek yılın ikinci yarısında görebileceğiz. Muhtemelen bu da en büyük dezavantajı olacaktır zira yeni nesil Snapdragon ve Exynos yonga setleri gelecek yılın ilk aylarında piyasada olacak. Bu bakımdan MediaTek'in hareket alanı oldukça kısıtlanacaktır.

 

http://www.androidheadlines.com/2016/08/mediateks-10nm-helio-x30-flagship-soc-is-now-official.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
OnderT 3 yıl
Bir an önce çıksa merakla bekliyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
underlater 3 yıl
Bence A73 4 , A35 2 adet olmalıydı. Basit ekran hareketleri için 2 çekirdekli A35 yetecektir. Bu sayede telefonlar hç bir işlem yapmıyorken 2 çekirdek aktif olacağından ve arka plan işlemleriyle basit facebook gezintilerini bu 2 çekirdek rahat halledebileceğinden enerji çok daha verimli olabilirdi.
Qualcomm 4x4 MIMO desteğiyle sinyal kalitesini her koşulda en üst seviyede tutmayı başarıyorken ( note 7 de bu özellik olacakmış) Helio'nun da bunu başarmasını beklemek yanlış olmaz. Wi-fi ve Şebeke sinyali her koşulda maksimumda olmalı. Hele ki evinde İstanbul'un göbeğinde olan biri olarak telefonumun çekmeme sorunu varken ( Turkcell dahil hiç bir firma iyi çekmiyor. Denediğimiz tüm telefonlar böyle. Bina yapısı sinyalleri kesiyor sanırım ama eminim note7 bu sorunun üstesinden gelecektir mimo teknolojisiyle)
İşlemcilerin en büyük sorunu ısı sorunudur. Hem telefonun yavaşlamasına, hem bataryanın çabuk bitmesine, hemde cihazın ömrünün azalmasına sebep olmakta bu sorun. Helio acaba 10 nm üretimin yanında ısı için ne gibi çözümler getiriyor? Elimizde veya cebimizde ısınan ve bu sebepten bataryasının patlama tehlikesi olan bir telefonu taşımak istemem. Bir telefonun ısısı bana göre asla çevre sıcaklığının %10 üzerine çıkmamalı.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
wrisked 3 yıl
Üst seviye F/p telefon peşinde olanlar için Heyecan verici. Bekleyelim görelim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Onurmsq 3 yıl
Biri mediatek mi dedi. Cop.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 3 yıl
throttling yapmazsa , optimizasyon sorunları olmazsa ve gpu adam gibi olursa tutar...Ha birde enerji tüketimi iyi olmalı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 3 yıl
Isınıp throttling yapmazsa tutar ve amiral gemisi modellerinde bile kullanılabilir.
Yok, eskisi gibi ısınıp performansı düşürürse yine balon gibi söner gider.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
canguler917 3 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng
Isınıp throttling yapmazsa tutar ve amiral gemisi modellerinde bile kullanılabilir.
Yok, eskisi gibi ısınıp performansı düşürürse yine balon gibi söner gider.

mediatek ısınıyor diyen ya hiç kullanmamıştır yada ucuza aldığı telefondan amiral gemisi performansı bekliyordur
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
i3e 3 yıl
m.gsmarena.com/...
burda cok farkli seyler soyluyorlar. yinemi ceviri hatasi?
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
umtkrhn 3 yıl
Bırak şimdi helloyu melloyu, iphone7 de kullanılacak A10 işlemci geekbench de görülmüş, 2.3 ghz de tek çekirdek 3500 almış, apple fun'ı değilim, samsung kullanıyorum yıllardır, ama apple işlemci tasarımında 1 numara kimse itiraz etmesin şimdi buna, yapıyor namussuz işte..
1 Yanıt Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KillerNoob 3 yıl umtkrhn
umtkrhn

Bırak şimdi helloyu melloyu, iphone7 de kullanılacak A10 işlemci geekbench de görülmüş, 2.3 ghz de tek çekirdek 3500 almış, apple fun'ı değilim, samsung kullanıyorum yıllardır, ama apple işlemci tasarımında 1 numara kimse itiraz etmesin şimdi buna, yapıyor namussuz işte..

Buna şaşırmamak lazım.

iOS tek cekirdek üzerine çalışan bir işletim sistemi.

Bu yüzden Apple cihazlarında çift çekirdek kullanır ve bu işlemcilerin tek çekirdek performansı yüksek olurken çok çekirdek performansı yerlerde sürünür.

Android ise çok çekirdek üzerine çalışan bir sistem.

Bu yüzden Android cihazlarında en az 4 çekirdekli işlemci görürsün ve bu işlemcilerin tek çekirdek performansı yerlerde iken çok çekirdek performansı yüksektir.

Tavsiyem : Yorum yapmadan önce araştırın.
2 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ozkn_s 3 yıl
Devrim mediatek ile başlıyor.
Kimin kimi geçtiğinin bir önemi yok.
250-300$ gibi bir fiyatla karşımıza çıkacak olan Helio x30'lu telefonlar bizleri fazlasıyla memnun edecek. Gerisi hikâyeden ibaret.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Elsa 3 yıl ozkn_s
ozkn_s

Devrim mediatek ile başlıyor.
Kimin kimi geçtiğinin bir önemi yok.
250-300$ gibi bir fiyatla karşımıza çıkacak olan Helio x30'lu telefonlar bizleri fazlasıyla memnun edecek. Gerisi hikâyeden ibaret.

200 - 250 dolara seneye LG G5, OnePlus 3 olacak, ki bu telefonların yazılım ve uygulama optimizasyon desteği MTK'yı solda sıfır bırakır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Neyinkafasi 3 yıl
Bu sefer olmuş,Mediatek işlemciler genelde zaten güçlüydü ama Gpu birimi zayıf kalıyordu.1600mhz ram desteğiyle birlikte masaüstü pcleri aratmaz.cihazın hakkını verebilecek uygulamalar tabiiki piyasada yok ama neyse.

Bu arada mediatek, yarı iletken sektöründe diğerlerine nazaran daha geç gelişmiş bir firma olmasına rağmen, amd nvidia bile daha nasıl 10nm kullanamıyorlar anlamıyorum.Mediatek mt658X işlemcilerinden sonra çok hızlı büyüdü.

Ayrıca ekleyim;Konuya gelip ahaha 10 çekirdek varmış işleyecekmisiniz yazacaklar olursa, konudaki vulkan desteği yazısına iyi baksın.Android eclairden kalan yorumlarınızı kendinize saklayın.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4757 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
mediatek, mediatek helio x30 ve
4 etiket daha helio x30 Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Ekrem71
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Instagram’a "taslak olarak kaydet" özelliği geliyor 3 yıl Snapdragon 820 yonga setli Nexus Sailfish, benchmark skorlarında ortaya çıktı 3 yıl Google Chrome, HTML 5'e odaklanacak 3 yıl Kapışma: Fifa 16 ve Project Cars Erdi, Gökhan ve Mesut karşı karşıya 3 yıl Facebook, AdBlock tarzı reklam engelleyen tüm uygulamaları engelliyor 3 yıl Google'dan drone'lar için görüntülü görüşme patenti 3 yıl Samsung Galaxy Note 7 ekranı, sektörün en iyisi 3 yıl BMW yeni reklamında Tesla ile alay etti 3 yıl Samsung resmen Apple Watch’u kopyaladı 3 yıl Cepte taksit yasağı kalkıyor: Kredi kartlarına yeni düzenleme 3 yıl Seagate’ten sunuculara özel 60TB SSD çözümü 3 yıl AMD Radeon RX 460 raflarda, fiyatlar burada 3 yıl Gözaltına alınan Türk Telekom yöneticileri serbest bırakıldı 3 yıl Resident Evil: The Final Chapter'ın ilk fragmanı yayınlandı 3 yıl Xbox Scorpio, PC dünyası için yeni bir dönem olabilir mi? 3 yıl Haritalar servisinin Apple'a büyük etkisi 3 yıl Gigabyte Xtreme Gaming GTX 1070 inceleme videosu 3 yıl Bir milyar monitör saldırıya açık 3 yıl Battlefield 1'in savaş ruhunu yansıtan silahları görücüye çıktı 3 yıl Turkcell ile Türk Telekom arasındaki savaş büyüyor 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Helio X30 yonga seti resmiyet kazandı Sonraki Google, Filistin’i haritadan tamamen sildi 3 yıl Google, Orbitera'yı satın aldı, bulutta rekabet kızışıyor 3 yıl Dünyanın ilk sanal gerçeklik uydusu 2017'de fırlatılacak 3 yıl Güncellenen Prisma artık çok daha hızlı ve yetenekli 3 yıl Samsung Galaxy Note 7 ön siparişleri patlama yaptı 3 yıl GoPro Hero5 modeli dahili GPS modülüne sahip olabilir 3 yıl Instagram'dan sonra Facebook da Snapchat'i kopyaladı 3 yıl HP Powerup Backpack ile şarjınızı sırtınızda taşıyın 3 yıl Airbnb 850 milyon dolar yatırımla 30 milyar dolar değerlenmeye ulaştı 3 yıl Sony Xperia XR detaylanıyor 3 yıl LeEco Le Pro 2 "Tasarım ve Kamerada Döktüren" telefonu inceliyoruz 3 yıl Düz ekranlı Samsung amiral gemilerine elveda 3 yıl Evlerdeki akıllı kilitlerin yüzde 75'i hack'lenebiliyor 3 yıl Mesut Çevik, Microsoft Yaz Okulunda "Gençlere tavsiyeler ve soru - cevap" 3 yıl Game of Thrones'un yaratıcısından yeni dizi: Wild Cards 3 yıl Türkiye’de caps’lerin en meşhur adamı bu kez reklam filminde oynadı 3 yıl Akıllı telefon OLED pazarının hakimi Samsung 3 yıl Türk yazılım sektörüne ekonomi bakanlığından büyük teşvik 3 yıl IBM Watson yapay zeka platformu, lösemi tanısı koyabiliyor 3 yıl Tesla'nın otomatik pilotu bu kez hayat kurtardı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Call of Duty: Modern Warfare PS4, Xbox
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim