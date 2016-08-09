Helio X30 yonga seti resmiyet kazandı

MediaTek'in uzun süredir üzerinde çalıştığı ve büyük yatırımlar yaptığı Helio X30 yonga seti, bu hafta itibariyle resmiyet kazandı. Böylece firma, sektörde resmi olarak ilk 10nm sürecindeki mobil yonga setini duyurmuş oldu.

Firma, bugüne kadar ilk 8 çekirdekli işlemci, ilk 10 çekirdekli işlemci gibi önemli işlere imza atmıştı ancak verimlilik noktasında yaşanan bazı sıkıntılar ve güncelleme problemleri nedeniyle, istediği başarıyı yakalayamamıştı. Helio X20 ve Helio X25 yonga setleri, halen 10 çekirdekli tek seri olma özelliğini sürdürüyor ancak Snapdragon 820 gibi rakiplere karşı varlık gösteremiyordu.

Helio X30

Helio X30 yonga seti ile gelen en önemli yenilik DDR4 bellek desteği olmuştu. Daha önce açıklanan bu destek ile, üreticiler 8GB’a kadar 2xLPDDR4 RAM 1600MHz bellek kullanabilecek ve bant genişliği konusunda darboğaz yaşamaktan kurtulmuş olacaklar.

Yonga setinin diğer bir önemli özelliği ise 10nm üretim sürecine sahip olması. Halen mobil yongalarda 14nm süreci ile üretim yapılıyor ve gelecek yıl 10nm sürecine geçiş yapılması bekleniyor. Bununla birlikte, resmi olarak 10nm sürecine sahip olacağı açıklanan ilk yonga seti Helio X30 oldu. 10nm üretim süreci, yongaların daha küçük zar alanında daha yüksek performans göstermesini ve daha fazla enerji tasarrufu yapabilmesini sağlayacak.

Çekirdekler ve Grafik Birimi

Üretim süreci yanında, işlemci çekirdekleri de adından söz ettiriyor. ARM’ın 10nm süreci için tasarladığı ve şimdiye kadar ki en güçlü mimari olma özelliğine sahip Artemis kod adlı Cortex-A73 çekirdeği, yeni yonga setinin en önemli silahı olacak. 2.8GHz saat hızında çalışan 2 adet Cortex-A73 çekirdeğinin yanı sıra, iş yüküne göre sırasıyla devreye giren 2.3GHz hızında 4 adet Cortex-A53 ve 2GHz hızında 4 adet de Cortex-A35 çekirdeği yer alıyor. Böylece en düşük yoğunlukta, yonga setinin çok az enerji tüketeceğini belirtmek gerek.

Yonga setini sonuncu ve belki de en dikkat çekici özelliği, özelleştirilmiş bir PowerVR 7 serisi grafik birimi ile gelecek olması. Daha önce Apple A9X yonga setinde, 12 çekirdekli olarak özelleştirilmiş bir PowerVR 7 serisi grafik birimi görmüştük. MediaTek’in de çekirdek sayısı konusunda, standart mimarisinin dışına çıktığı ve çok güçlü bir çözüm ortaya koyduğu sıkça ifade ediliyordu. Firmanın yaptığı açıklamaya göre, yonga setinde PowerVR 7XT serisinden bir grafik birimi yer alacak. Ne kadar özelleştirilmiş yapıda olduğunu ise önümüzdeki dönemlerde anlayabileceğiz.

Diğer taraftan, PowerVR 7XT grafik birimlerinin Vulkan desteği olduğunu belirtmek gerek. Helio X30, grafik ağırlıklı işlemlerde de akıcılık sağlayabilecek.

Testler

Bir süre önce internete sızdırılan AnTuTu benchmark skorlarında, Helio X30 yonga setinin 160 bin gibi rekor bir seviyeye çıktığı görülmüştü. Snapdragon 820, Apple A9 ve Exynos 8890 yonga setinin 130 bin civarında seyrediyor oluşu, Helio X30 yonga setinin ne kadar iddialı olduğunu göstermeye yetiyor.

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Elbette bunlar kağıt üzerinde değerler çok yüksek görünüyor ancak Helio X30 yonga seti, gelecek yıl Snapdragon 830, yeni nesil Exynos, Apple A10 yonga setleri ile mücadeleye girişecek. Bu bakımdan, o dönemde yapılacak testlerin daha çok anlamı olacaktır. Yine de, Helio X30 yonga seti teknoloji dünyasında heyecan yaratmayı başarmış durumda.

Diğer Yenilikler ve Çıkış Tarihi

Helio X30, 40MP çözünürlüğünde kamera sensörlerine ve 24MP çözünürlüğünde video kaydına destek sunuyor. Bu yonga setinin yanına eklenecek 16MP çözünürlüğündeki sensörler, 60fps video kaydı yapabilecek. 8MP çözünürlüğündeki kameralar ise 120fps video kaydı desteği alacak.

Helio X30 yonga setini taşıyan ilk cihazları, gelecek yılın ikinci yarısında görebileceğiz. Muhtemelen bu da en büyük dezavantajı olacaktır zira yeni nesil Snapdragon ve Exynos yonga setleri gelecek yılın ilk aylarında piyasada olacak. Bu bakımdan MediaTek'in hareket alanı oldukça kısıtlanacaktır.