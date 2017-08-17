Hepsi Asus hepsi çift kameralı

Asus’un yeni ZenFone 4 serisi bu yıl kamera yetenekleriyle çok konuşulacak. ZenFone 4 Pro başta olmak üzere tanıtılan tüm modellerde ön veya arka kameralar çift sensör ile donatılmış. Akıllı telefon sektöründe ilk kez bu derece kalabalık bir çift kamera hamlesi görüyoruz.

Daha önce de yanlışlıkla satış sayfası açılan yeni telefonları az çok biliyoruz. Bunlar Asus ZenFone 4, Asus ZenFone 4 Selfie ve Asus ZenFone 4 Selfie Pro şeklinde sıralanıyor. Bilmediğimiz ise Asus ZenFone 4 Max Pro adında yeni bir telefon daha olduğuydu. Şimdi telefonlara kısaca bir göz atalım.

Mütevazi donanım

Asus’un kamera tarafına odaklandığı yeni seride orijinal model ZenFone 4 olacak. 5.5 inçlik Full HD LCD ekran barındıran modelde iki farklı yonga seti mevcut. 4+4 formatında özelleştirilmiş 64-bit ARM çekirdeklerinden oluşan Snapdragon 660 veya 4+4 formatında çalışan 8 Cortex-A53 çekirdekli Snapdragon 630 yonga seti bölgeye göre kullanılacak.

4GB RAM/6GB RAM ve 32GB/64GB depolama kapasitesi ile desteklenen modelde 3300mAh kapasiteli bir batarya var. Yonga setinin de katkısıyla cihazın uzun kullanım sürelerine ulaşacağını beklemek yanlış olmayacaktır.

Ayrıca Bkz.

"Google Pixel 2 kenar sensörlerine sahip olacak"

Asus belirli modellerinde ana sensör olarak 12MP çözünürlüğünde Sony IMX362 sensör kullanmış. Sadece ZenFone 4 Pro optik yakınlaştırma yaparken diğer modellerin ikinci sensörleri daha geniş açılar için optimize edilmiş. Ayrıca ana sensörün lensi de biraz daha düşük tutulmuş.

Tam Boyutta Gör

Asus ZenFone 4 modelinde de ikinci kamera 8MP çözünürlüğünde OmniVision 8856 sensörden oluşuyor. Ana sensörle enerji tasarrufu odaklı 4K time lapse imkanı, 32 saniyelik yavaş çekim modu, 120 fps’ye kadar Full HD yavaş çekim, 4 görseli birleştirerek 48MP çözünürlüğünde fotoğraf oluşturma gibi yetenekler yine mevcut. İkinci sensör ise 120 derecelik açısıyla devreye giriyor ve çok daha geniş kareler yakalamanızı sağlıyor. Ön kamera da yine geniş açılı bir OmniVision sensör barındırıyor. Modelin başlangıç fiyatı 399$.

Tam Boyutta Gör

Sektörün en iyisi

ZenFone 4 Selfie ve ZenFone 4 Selfie Pro modelleri ise sektörde en iyi özçekim kameralarını sunan modeller olarak anılabilir zira firma çıtayı yüksek tutmuş. Fiyatına göre en iyi özçekim telefonları olacağını söyleyebiliriz. Telefonlar

ZenFone 4 Selfie modelinde iki adet OmniVision sensör yer alıyor. 20MP çözünürlüğündeki sensör 69 derecelik açılarla, 8MP çözünürlüğündeki sensör ise 120 derecelik açılarla çekim yapıyor. Arka kamera ise 16MP çözünürlüğünde bir OmniVision sensör barındırıyor.

Tam Boyutta Gör

Modelde 5.5 inçlik HD LCD ekran, Snapdragon 430 yonga seti, 4GB RAM, 64GB depolama kapasitesi, 3000mAh kapasiteli batarya şeklinde ayrıntılar mevcut. Model metal kasa tasarımını korumuş.Fiyatı 279$.

Ayrıca Bkz.

"Amiral gemisi Asus ZenFone 4 Pro karşınızda"

ZenFone 4 Selfie Pro çok daha iyi bir özçekim telefonu. Modelde 12MP çözünürlüğünde Sony IMX362 ana sensör 4K video kaydı ve 24MP çözünürlüğünde özçekim fotoğrafları gibi yeteneklere sahip. 5MP çözünürlüğündeki OmniVision yardımcı sensör ise 120 derecelik bir açı ekliyor.

Modelin arka kamerası ise Sony IMX351 yani ZenFone 4 Pro’nun yardımcı sensörü. Bu sensör 1 mikron büyüklüğünde pikselleri ile çok iyi düşük ışık performansı veriyor. 8 çekirdekli Snapdragon 625 yonga setinden gücünü alan modelde 5.5 inçlik Full HD AMOLED ekran, 4GB RAM, 64GB depolama kapasitesi, 3000mAh kapasiteli batarya mevcut. Fiyatı ise 379$ olarak açıklandı.

Tam Boyutta Gör

ZenFone 4 Max Pro

5000mAH kapasiteli bataryası ile dikkat çeken ZenFone 4 Max modelinden donanım olarak farkı olmayan modelin çift arka kamerası geliştirilmiş. 16MP çözünürlüğündeki OmniVision ana sensör 80 derecelik açıya sahip. 5MP çözünürlüğündeki OmniVision yardımcı sensör ise 120 derecelik bir açı ekliyor. Ön kamera yine 16MP çözünürlüğünde OmniVision sensör barındırıyor.

5.5 inçlik HD IPS ekrana sahip olan akıllı telefonda Snapdragon 425 veya Snapdragon 430 yonga seti yer alacak. Fiyatına göre ise 3GB/4GB RAM ve 32GB/64GB depolama kapasitelerine yer verilecek. Modelin fiyatı henüz açıklanmadı.