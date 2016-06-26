Hepsiburada, Silikon Vadisi’ndeki Global Girişimcilik Zirvesi’nde

ABD Başkanı Barrack Obama’nın himayesinde 22-24 Haziran tarihleri arasında Silikon Vadisi’nde gerçekleştirilen Global Girişimcilik Zirvesi’nde (Global Entrepreneurship Summit), Hepsiburada platformunun başarı hikayesi anlatıldı.

2010 yılında ABD’de başlayan ve her yıl başka bir ülkede gerçekleştirilen “Küresel Girişimcilik Zirvesi”nin (Global Entrepreneurship Summit-GES) 7.’si bu yıl tekrar ABD’de Silikon Vadisi’nde yer alan Stanford Üniversite’sinde yapıldı.

170 ülkeden 700 girişimci ve 65 ülkeden 300 yatırımcının bir araya geldiği zirve, girişim fikirleri ile yatırımcıları buluşturarak yeni iş alanlarının ve çözümlerin yaratılmasını ve bu yolla nitelikli işgücü istihdamının artırılmasını hedefliyor. Kadın girişimciliğinin önündeki engellerin kaldırılması yönünde fırsat eşitliği sağlanmasını da gözeten zirveye katılımcı olarak davet edilen girişimcilerin %50’si bu nedenle kadın girişimcilerden seçildi.

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Doğan Online ve hepsiburada.com Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan Boyner, “Paylaşım Ekonomisi ve Yükselen Pazarlar" başlığı ile yapılan panelde, yeni nesil bir iş olan e-ticaret pazarında büyük başarı kazanan Hepsiburada.com platformunun hikâyesini katılımcılarla paylaştı.

TÜBİSAD Raporu’na göre Türkiye e-ticaret sektörünün 2015 yılında yüzde 31 oranında artış göstererek 24,7 milyar TL’lik büyüklüğe ulaştığını belirten Doğan Boyner, “Bu gelişme sevindirici olmakla birlikte, henüz toplam perakendenin içinde e-ticaret %1,5’lar gibi çok ufak bir paya sahip. Bu oranı hızla %7 olan gelişmiş ülkeler ortalamasına çıkarmamız, Türkiye ekonomisinin gelişimi için çok önemli bir kaldıraç rol oynayacaktır,” diye konuştu.

"Paylaşım Ekonomisi ve Yükselen Pazarlar" panelinin katılımcıları arasında Hanzade Doğan Boyner ile birlikte, Uber’in ardından şoförlü araç paylaşım hizmetlerinde dünyanın en hızlı gelişen girişimi olan Lyft pazarlama şefi Kira Wampler ve Hello Tractor patronu Jehiel Oliver konuşmacı olarak yer aldı.