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Hepsiburada, Silikon Vadisi’ndeki Global Girişimcilik Zirvesi’nde

2010 yılında ABD’de başlayan ve her yıl başka bir ülkede gerçekleştirilen “Küresel Girişimcilik Zirvesi”nde, bu yıl Hepsiburada platformunun başarı hikayesi anlatıldı.
2 yıl
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Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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ABD Başkanı Barrack Obama’nın himayesinde 22-24 Haziran tarihleri arasında Silikon Vadisi’nde gerçekleştirilen Global Girişimcilik Zirvesi’nde (Global Entrepreneurship Summit), Hepsiburada platformunun başarı hikayesi anlatıldı.

2010 yılında ABD’de başlayan ve her yıl başka bir ülkede gerçekleştirilen “Küresel Girişimcilik Zirvesi”nin (Global Entrepreneurship Summit-GES) 7.’si bu yıl tekrar ABD’de Silikon Vadisi’nde yer alan Stanford Üniversite’sinde yapıldı.

170 ülkeden 700 girişimci ve 65 ülkeden 300 yatırımcının bir araya geldiği zirve, girişim fikirleri ile yatırımcıları buluşturarak yeni iş alanlarının ve çözümlerin yaratılmasını ve bu yolla nitelikli işgücü istihdamının artırılmasını hedefliyor. Kadın girişimciliğinin önündeki engellerin kaldırılması yönünde fırsat eşitliği sağlanmasını da gözeten zirveye katılımcı olarak davet edilen girişimcilerin %50’si bu nedenle kadın girişimcilerden seçildi.

Ayrıca Bkz. "MediaTek, 100 mühendisle 5G teknolojisi için çalışıyor"

Doğan Online ve hepsiburada.com Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan Boyner, “Paylaşım Ekonomisi ve Yükselen Pazarlar" başlığı ile yapılan panelde, yeni nesil bir iş olan e-ticaret pazarında büyük başarı kazanan Hepsiburada.com platformunun hikâyesini katılımcılarla paylaştı.

TÜBİSAD Raporu’na göre Türkiye e-ticaret sektörünün 2015 yılında yüzde 31 oranında artış göstererek 24,7 milyar TL’lik büyüklüğe ulaştığını belirten Doğan Boyner, “Bu gelişme sevindirici olmakla birlikte, henüz toplam perakendenin içinde e-ticaret %1,5’lar gibi çok ufak bir paya sahip. Bu oranı hızla %7 olan gelişmiş ülkeler ortalamasına çıkarmamız, Türkiye ekonomisinin gelişimi için çok önemli bir kaldıraç rol oynayacaktır,” diye konuştu.

"Paylaşım Ekonomisi ve Yükselen Pazarlar" panelinin katılımcıları arasında Hanzade Doğan Boyner ile birlikte, Uber’in ardından şoförlü araç paylaşım hizmetlerinde dünyanın en hızlı gelişen girişimi olan Lyft pazarlama şefi Kira Wampler ve Hello Tractor patronu Jehiel Oliver konuşmacı olarak yer aldı.

 

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onsos1100 2 yıl en beğenilen
Kalite konusunda bazı sıkıntılar var ama neye ihtiyacın olursa olsun hepsiburada da var. Hatta birşey alacakken çoğu kişinin ilk baktığı sitedir rakibi yok Türkiye de...
Keşke sağlam rakipleri olsa da kalitesi artsa
Kalite konusunda bazı sıkıntılar var ama neye ihtiyacın olursa olsun hepsiburada da var. Hatta birşey alacakken çoğu kişinin ilk baktığı sitedir rakibi yok Tür...
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zdniz 2 yıl
Kendisi satıcıyken kaliteydi ama şuan eski kaliteden eser yok. Şikayetler çok fazla örneğin geçen bir forumda Samsung cihaz almışlar Knox sayacı biri gösteriyormuş aynı sorundan birkaç kişi daha muzdaripmiş. Kişilerin Knox sayacından haberi olmasa kaktırıp geçiçekler.
Kendisi satıcıyken kaliteydi ama şuan eski kaliteden eser yok. Şikayetler çok fazla örneğin geçen bir forumda Samsung cihaz almışlar Knox sayacı biri gösteriyor...
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Batuist 2 yıl
Doğan Boyner, “Bu gelişme sevindirici olmakla birlikte, henüz toplam perakendenin içinde e-ticaret %1,5’lar gibi çok ufak bir paya sahip. Bu oranı hızla %7 olan gelişmiş ülkeler ortalamasına çıkarmamız, Türkiye ekonomisinin gelişimi için çok önemli bir kaldıraç rol oynayacaktır,” diye konuştu.

Şimdi bu kadının derdi tam olarak şu.. bu metnin analizini yapayım size.. Bakıyor bizim ülkemizde e-ticaret yüzde 1,5 gelişmiş ülkelerde %7.. tabi ben onun söylediklerine göre yorum yapıyorum işin aslını gerçekten araştırmak lazım o ayrı mesele.. diyelim ki doğru..
Yazının sonunda diyorki bizde %7 gibi sevilere çıkarsak "Türkiye ekonomisinin gelişimi için çok önemli bir kaldıraç rol oynayacaktır".. soruyorum şimdi biz online değilde mağazadan alışveriş yapınca ne değişecek? Hadi ben cevaplayayım. şimdi o %1,5 gibi bir rakamla bu kadar zengin olunca %7 gibi bir e-ticaret hacmiyle kimbilir ne kadar daha zengin olur hayalini kurunca ağzı sulanıyor tabi, bu isteğini anlamamak için aptal olmak gerekir. biz siparişimizi online verdiğimiz zaman ekonomide kaldıraç rol oynayacakmışız. yani ben paramı gidip kasaya ödeyince birşey olmuyor internetten onun hesabına ödeyince kaldıraç rolü oynuyor.
Kelimelerde ki oyunu görebiliyorsunuz değil mi ... nasılda olayları manipüle etmekte ustalaşmışlar.. Yani sürekli bir kendine yontma düşüncesi, e-ticaret ekonominin kaldıracıdır demek sayın doğanın kasasının çok daha fazla dolması demektir geçiniz bu kapitalist ağızları.. milletin kafasını 250 yıldır adım adım gram gram gıdım gıdım kendi kapitalist ideolojilerinizle yıkadınız en basit oılayları dahi manipüle etmeden açıklayamaz hale geldiniz. Artık postmodern dünyada ideolojiler mevcut düzeni korumak için değil bireysel çıkarları genelleştirerek genelin çıkarıymış gibi millete mal edilerek kendini kutsallaştırmanın çabaları olduğunu görüyoruz.
Sayın boyner alın saz arkadaşlarınızı onlara çalıp onlara söyleyin..
Doğan Boyner, “Bu gelişme sevindirici olmakla birlikte, henüz toplam perakendenin içinde e-ticaret %1,5’lar gibi çok ufak bir paya sahip. Bu oranı hızla %7 o...
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umut_baris 2 yıl
La ne başarı hikayesi, arkasında yalamayı seven bir grup var.

Hükumete yakın ol, tekel ol, sonra da başarılı de.

Bir başarı varsa o da Amazon ve Ali'dir. Depocu Doğan değil.
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FatihAsl 2 yıl
Batuist
Doğan Boyner, “Bu gelişme sevindirici olmakla birlikte, henüz toplam perakendenin içinde e-ticaret %1,5’lar gibi çok ufak bir paya sahip. Bu oranı hızla %7 olan gelişmiş ülkeler ortalamasına çıkarmamız, Türkiye ekonomisinin gelişimi için çok önemli bir kaldıraç rol oynayacaktır,” diye konuştu.
Şimdi bu kadının derdi tam olarak şu.. bu metnin analizini yapayım size.. Bakıyor bizim ülkemizde e-ticaret yüzde 1,5 gelişmiş ülkelerde %7.. tabi ben onun söylediklerine göre yorum yapıyorum işin aslını gerçekten araştırmak lazım o ayrı mesele.. diyelim ki doğru.. Yazının sonunda diyorki bizde %7 gibi sevilere çıkarsak Türkiye ekonomisinin gelişimi için çok önemli bir kaldıraç rol oynayacaktır.. soruyorum şimdi biz online değilde mağazadan alışveriş yapınca ne değişecek? Hadi ben cevaplayayım. şimdi o %1,5 gibi bir rakamla bu kadar zengin olunca %7 gibi bir e-ticaret hacmiyle kimbilir ne kadar daha zengin olur hayalini kurunca ağzı sulanıyor tabi, bu isteğini anlamamak için aptal olmak gerekir. biz siparişimizi online verdiğimiz zaman ekonomide kaldıraç rol oynayacakmışız. yani ben paramı gidip kasaya ödeyince birşey olmuyor internetten onun hesabına ödeyince kaldıraç rolü oynuyor. Kelimelerde ki oyunu görebiliyorsunuz değil mi ... nasılda olayları manipüle etmekte ustalaşmışlar.. Yani sürekli bir kendine yontma düşüncesi, e-ticaret ekonominin kaldıracıdır demek sayın doğanın kasasının çok daha fazla dolması demektir geçiniz bu kapitalist ağızları.. milletin kafasını 250 yıldır adım adım gram gram gıdım gıdım kendi kapitalist ideolojilerinizle yıkadınız en basit oılayları dahi manipüle etmeden açıklayamaz hale geldiniz. Artık postmodern dünyada ideolojiler mevcut düzeni korumak için değil bireysel çıkarları genelleştirerek genelin çıkarıymış gibi millete mal edilerek kendini kutsallaştırmanın çabaları olduğunu görüyoruz. Sayın boyner alın saz arkadaşlarınızı onlara çalıp onlara söyleyin..

Bence ekonomi için katkısı olur. şöyle ki. perakende satışlarında ürünleri müşteriye sergilemek için çok büyük binalar kullanılmak zorunda. ve maliyetleri gerçekten çok fazla. kira, elektrik, su, personel gideri, temizlik masrafları gibi bir sürü maliyet artırıcı etken işin içine girmekte. ekonomiye çok büyük etkisi olup olmayacağı tartışılır, ancak bir etkisi olacağı kesin.
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ankaland 2 yıl
türkiye de rakipsiz duruma geldiler.. bence şu an hizmet kaliteleri çok çok iyi.. ürün iade sistemleri eşsiz.. ürün açıklamaları yeterli.. farklı satıcı sistemleri ile en ucuzu bulabiliyorsun.. bir ara batmaktaydı.. iyi toparladılar.. tüm şirketlerin başarılı olması dileğiyle.. her batan şirketle birlikte binlerce çalışan aç kalıyor..
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Batuist 2 yıl
Doğan Boyner, “Bu gelişme sevindirici olmakla birlikte, henüz toplam perakendenin içinde e-ticaret %1,5’lar gibi çok ufak bir paya sahip. Bu oranı hızla %7 olan gelişmiş ülkeler ortalamasına çıkarmamız, Türkiye ekonomisinin gelişimi için çok önemli bir kaldıraç rol oynayacaktır,” diye konuştu.

Şimdi bu kadının derdi tam olarak şu.. bu metnin analizini yapayım size.. Bakıyor bizim ülkemizde e-ticaret yüzde 1,5 gelişmiş ülkelerde %7.. tabi ben onun söylediklerine göre yorum yapıyorum işin aslını gerçekten araştırmak lazım o ayrı mesele.. diyelim ki doğru..
Yazının sonunda diyorki bizde %7 gibi sevilere çıkarsak "Türkiye ekonomisinin gelişimi için çok önemli bir kaldıraç rol oynayacaktır".. soruyorum şimdi biz online değilde mağazadan alışveriş yapınca ne değişecek? Hadi ben cevaplayayım. şimdi o %1,5 gibi bir rakamla bu kadar zengin olunca %7 gibi bir e-ticaret hacmiyle kimbilir ne kadar daha zengin olur hayalini kurunca ağzı sulanıyor tabi, bu isteğini anlamamak için aptal olmak gerekir. biz siparişimizi online verdiğimiz zaman ekonomide kaldıraç rol oynayacakmışız. yani ben paramı gidip kasaya ödeyince birşey olmuyor internetten onun hesabına ödeyince kaldıraç rolü oynuyor.
Kelimelerde ki oyunu görebiliyorsunuz değil mi ... nasılda olayları manipüle etmekte ustalaşmışlar.. Yani sürekli bir kendine yontma düşüncesi, e-ticaret ekonominin kaldıracıdır demek sayın doğanın kasasının çok daha fazla dolması demektir geçiniz bu kapitalist ağızları.. milletin kafasını 250 yıldır adım adım gram gram gıdım gıdım kendi kapitalist ideolojilerinizle yıkadınız en basit oılayları dahi manipüle etmeden açıklayamaz hale geldiniz. Artık postmodern dünyada ideolojiler mevcut düzeni korumak için değil bireysel çıkarları genelleştirerek genelin çıkarıymış gibi millete mal edilerek kendini kutsallaştırmanın çabaları olduğunu görüyoruz.
Sayın boyner alın saz arkadaşlarınızı onlara çalıp onlara söyleyin..
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zdniz 2 yıl
Kendisi satıcıyken kaliteydi ama şuan eski kaliteden eser yok. Şikayetler çok fazla örneğin geçen bir forumda Samsung cihaz almışlar Knox sayacı biri gösteriyormuş aynı sorundan birkaç kişi daha muzdaripmiş. Kişilerin Knox sayacından haberi olmasa kaktırıp geçiçekler.
Yanıtla +5
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onsos1100 2 yıl en beğenilen
Kalite konusunda bazı sıkıntılar var ama neye ihtiyacın olursa olsun hepsiburada da var. Hatta birşey alacakken çoğu kişinin ilk baktığı sitedir rakibi yok Türkiye de...
Keşke sağlam rakipleri olsa da kalitesi artsa
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