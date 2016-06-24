MediaTek, 100 mühendisle 5G teknolojisi için çalışıyor

İletişim teknolojilerinde dördüncü ve mevcut nesli ifade eden 4G/4.5G kavramı, bugün pek çok ülkede kullanıma sunulmuş durumda. Yeni nesli ifade eden 5G teknolojileri için ise devletlerin ve üreticilerin yatırımları artarak devam ediyor.

Alt seviye mobil yonga pazarının önemli isimlerinden Tayvanlı MediaTek, gelen bilgilere göre 5G teknolojilerine yaptığı yatırımı artırma kararı aldı. Firma, proje için çalışan mühendis sayısını 100’e çıkarıyor ve 2018 yılında da ticari olarak 5G yongalarını piyasaya sürmeyi planlıyor. Dünyada en erken 2020 yılında 5G teknolojilerinin kullanıma sunulması bekleniyordu. MediaTek, iki yıllık bir avantaj elde etmiş oluyor.

MediaTek, yeni teknolojilerini hayata geçirmek için iletişim teknolojileri konusunda dünya lideri Japon NTT DoCoMo operatörü ile işbirliği içerisinde. DoCoMo, firmanın araştırma ve tasarım sürecine doğrudan erişim yetkisine sahip. Prototip ve uygulama sürecinde tecrübeleri ile yardımcı oluyor. İki firmanın, bazı bölgelerde 5G testlerine başladığı ifade ediliyor.

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Teknoloji devleri arasında Huawei en agresif yatırımı yapan firmaların başında geliyor. Ardından Samsung, Intel gibi devler de farklı kategorilerde yatırımlarını artırıyor. Yine diğer bir Çinli Spreadtrum da 5G teknolojisine yatırım yapan ülkelerden. Görüldüğü kadarıyla Çinli şirketlerin yeni teknolojide ağırlık unsuru olma niyetleri var. Ülkemizde de Turkcell, Aselsan gibi devlerimizin 5G yatırımları bulunuyor.

5. nesil iletişim teknolojileri veya 5G, şu anki bağlantı hızlarının neredeyse 30 kat üzerine çıkmayı hedefliyor. Hali hazırda yapılan denemelerde,veri transfer hızlarına ulaşıldı. Elbette yeni bir teknoloji demek yeni altyapılar, yeni yongalar ve yeni cihazlar demek. Bu bakımdan, ilk örneklerin kullanıma sunulması için en erken 2020 yılı işaret ediliyor.