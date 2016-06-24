MediaTek, 100 mühendisle 5G teknolojisi için çalışıyor

İletişim teknolojilerinde dördüncü ve mevcut nesli ifade eden 4G/4.5G kavramı, bugün pek çok ülkede kullanıma sunulmuş durumda. Yeni nesli ifade eden 5G teknolojileri için ise devletlerin ve üreticilerin yatırımları artarak devam ediyor.
Alt seviye mobil yonga pazarının önemli isimlerinden Tayvanlı MediaTek, gelen bilgilere göre 5G teknolojilerine yaptığı yatırımı artırma kararı aldı. Firma, proje için çalışan mühendis sayısını 100’e çıkarıyor ve 2018 yılında da ticari olarak 5G yongalarını piyasaya sürmeyi planlıyor. Dünyada en erken 2020 yılında 5G teknolojilerinin kullanıma sunulması bekleniyordu. MediaTek, iki yıllık bir avantaj elde etmiş oluyor.
MediaTek, yeni teknolojilerini hayata geçirmek için iletişim teknolojileri konusunda dünya lideri Japon NTT DoCoMo operatörü ile işbirliği içerisinde. DoCoMo, firmanın araştırma ve tasarım sürecine doğrudan erişim yetkisine sahip. Prototip ve uygulama sürecinde tecrübeleri ile yardımcı oluyor. İki firmanın, bazı bölgelerde 5G testlerine başladığı ifade ediliyor.Ayrıca Bkz. "Kurucu Peter Chou, HTC’den ayrılıyor"
Teknoloji devleri arasında Huawei en agresif yatırımı yapan firmaların başında geliyor. Ardından Samsung, Intel gibi devler de farklı kategorilerde yatırımlarını artırıyor. Yine diğer bir Çinli Spreadtrum da 5G teknolojisine yatırım yapan ülkelerden. Görüldüğü kadarıyla Çinli şirketlerin yeni teknolojide ağırlık unsuru olma niyetleri var. Ülkemizde de Turkcell, Aselsan gibi devlerimizin 5G yatırımları bulunuyor.5. nesil iletişim teknolojileri veya 5G, şu anki bağlantı hızlarının neredeyse 30 kat üzerine çıkmayı hedefliyor. Hali hazırda yapılan denemelerde, 4Gbps veri transfer hızlarına ulaşıldı. Elbette yeni bir teknoloji demek yeni altyapılar, yeni yongalar ve yeni cihazlar demek. Bu bakımdan, ilk örneklerin kullanıma sunulması için en erken 2020 yılı işaret ediliyor.
http://www.androidheadlines.com/2016/06/mediatek-has-100-people-working-on-5g-chips.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
" Alt seviye mobil yonga pazarının önemli isimlerinden Tayvanlı MediaTek, "
Böylesine gerçeklerden uzak bir yaklaşımın
Dh editöründen gelmesi çok tuhaf ve aşırı cidiyetsiz buldum.
Şimdi ben burda koskoca dh editörüne mediatek yongalarını mı anlatayım.
Mediatek bu kadar acımasız yorumları haketmiyor.
Neden mi ?
Özelikle helio serisi yongaları müthiş işler yaptı.
Helio p10 normalde sd410 serisi rakibi fakat sd 610 serisini bile ezdi geçti benchmark testlerinde
Telefonlardaki giriş seviye standartını darmadağın etti.
Helio x25 normalde sd610 sersi rakibi ama sd 650 serisiyle kapışıyor.
Kapışmakla kalmadı piyasayı ele geçirdi.
Yakında helio p20 ' yi göreceğiz.
2.3 ghz hızlarında işlemci
Mali 880 mp2 900 hz gücünde
ve bomba telefonlarda ilk defa
6gb kadarLpddr4x bellekler göreceğiz.
şu an bu teknolji sd820 bile yok.
Lte cat6 modem
24mpx tek kamera yada 13 mpx dual kamera standardına sahip
Full hd 60 fps görüntü oynatma
16nm üretim teknolojisine sahip bu yonga
hem çok güçlü olacak hem de az enerji harcayacak.
Eylūl ayına doğru ilk telefon geliyor.
Şimdi bu yonganın nesi alt seviye !
Sadece fiyatlandırmaya mı bakacağız.
Devrim yaratıyor mediatek devrim !
Helio x30 için ise lafı hiç uzatmayacağım
En çarpıcı özelliği
Ufs 2.1 standartlarına sahip olması.
ayrıca dört kanalli ddr4 ramlari ilk defa görecegiz
bakın dh editörü Erdi Özüağ ne diyor.
m.donanimhaber.com/...
Birazda insaflı ve gerçeklerden kopmadan
yazı yazmak lazım.