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MediaTek, 100 mühendisle 5G teknolojisi için çalışıyor

Alt seviye mobil yonga pazarının önemli isimlerinden Tayvanlı MediaTek, yeni nesil iletişim teknolojisi 5G için yatırımlarını arttırma kararı aldı. İlk ürünler 2018 yılına yetişebilir.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
7,3b
1
19
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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İletişim teknolojilerinde dördüncü ve mevcut nesli ifade eden 4G/4.5G kavramı, bugün pek çok ülkede kullanıma sunulmuş durumda. Yeni nesli ifade eden 5G teknolojileri için ise devletlerin ve üreticilerin yatırımları artarak devam ediyor.

Alt seviye mobil yonga pazarının önemli isimlerinden Tayvanlı MediaTek, gelen bilgilere göre 5G teknolojilerine yaptığı yatırımı artırma kararı aldı. Firma, proje için çalışan mühendis sayısını 100’e çıkarıyor ve 2018 yılında da ticari olarak 5G yongalarını piyasaya sürmeyi planlıyor. Dünyada en erken 2020 yılında 5G teknolojilerinin kullanıma sunulması bekleniyordu. MediaTek, iki yıllık bir avantaj elde etmiş oluyor.

MediaTek, yeni teknolojilerini hayata geçirmek için iletişim teknolojileri konusunda dünya lideri Japon NTT DoCoMo operatörü ile işbirliği içerisinde. DoCoMo, firmanın araştırma ve tasarım sürecine doğrudan erişim yetkisine sahip. Prototip ve uygulama sürecinde tecrübeleri ile yardımcı oluyor. İki firmanın, bazı bölgelerde 5G testlerine başladığı ifade ediliyor.

Ayrıca Bkz. "Kurucu Peter Chou, HTC’den ayrılıyor"

Teknoloji devleri arasında Huawei en agresif yatırımı yapan firmaların başında geliyor. Ardından Samsung, Intel gibi devler de farklı kategorilerde yatırımlarını artırıyor. Yine diğer bir Çinli Spreadtrum da 5G teknolojisine yatırım yapan ülkelerden. Görüldüğü kadarıyla Çinli şirketlerin yeni teknolojide ağırlık unsuru olma niyetleri var. Ülkemizde de Turkcell, Aselsan gibi devlerimizin 5G yatırımları bulunuyor.

5. nesil iletişim teknolojileri veya 5G, şu anki bağlantı hızlarının neredeyse 30 kat üzerine çıkmayı hedefliyor. Hali hazırda yapılan denemelerde, 4Gbps veri transfer hızlarına ulaşıldı. Elbette yeni bir teknoloji demek yeni altyapılar, yeni yongalar ve yeni cihazlar demek. Bu bakımdan, ilk örneklerin kullanıma sunulması için en erken 2020 yılı işaret ediliyor.  

http://www.androidheadlines.com/2016/06/mediatek-has-100-people-working-on-5g-chips.html Yorum Yaz
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ozkn_s 3 yıl en beğenilen
Koskoca editörsün ama nafile. Cümleye bak hizaya gel.

" Alt seviye mobil yonga pazarının önemli isimlerinden Tayvanlı MediaTek, "

Böylesine gerçeklerden uzak bir yaklaşımın
Dh editöründen gelmesi çok tuhaf ve aşırı cidiyetsiz buldum.

Şimdi ben burda koskoca dh editörüne mediatek yongalarını mı anlatayım.

Mediatek bu kadar acımasız yorumları haketmiyor.
Neden mi ?

Özelikle helio serisi yongaları müthiş işler yaptı.

Helio p10 normalde sd410 serisi rakibi fakat sd 610 serisini bile ezdi geçti benchmark testlerinde
Telefonlardaki giriş seviye standartını darmadağın etti.

Helio x25 normalde sd610 sersi rakibi ama sd 650 serisiyle kapışıyor.
Kapışmakla kalmadı piyasayı ele geçirdi.

Yakında helio p20 ' yi göreceğiz.
2.3 ghz hızlarında işlemci
Mali 880 mp2 900 hz gücünde
ve bomba telefonlarda ilk defa
6gb kadarLpddr4x bellekler göreceğiz.
şu an bu teknolji sd820 bile yok.
Lte cat6 modem
24mpx tek kamera yada 13 mpx dual kamera standardına sahip
Full hd 60 fps görüntü oynatma

16nm üretim teknolojisine sahip bu yonga
hem çok güçlü olacak hem de az enerji harcayacak.

Eylūl ayına doğru ilk telefon geliyor.

Şimdi bu yonganın nesi alt seviye !
Sadece fiyatlandırmaya mı bakacağız.

Devrim yaratıyor mediatek devrim !

Helio x30 için ise lafı hiç uzatmayacağım

En çarpıcı özelliği
Ufs 2.1 standartlarına sahip olması.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın



ayrıca dört kanalli ddr4 ramlari ilk defa görecegiz
bakın dh editörü Erdi Özüağ ne diyor.

m.donanimhaber.com/...

Birazda insaflı ve gerçeklerden kopmadan
yazı yazmak lazım.
Koskoca editörsün ama nafile. Cümleye bak hizaya gel." Alt seviye mobil yonga pazarının önemli isimlerinden Tayvanlı MediaTek, "...
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anldrms34 3 yıl
Alt seviye dediğiniz Xperia M5,HTC One M9+ mı?
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Jacobıan 3 yıl
Ekrem71in ben bu foruma üye olduğumdan beri hatasız tüketiciyi yanıltmayan tek bir haberini görmedim her seferinde de yazıyorum ama adam ne özen gösteriyor ne de buraları denetleyenler radikal karar alıp postalamıyor bu elemanı çok ilginç yer bu dh
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trewdx 3 yıl
Ne güzel çip yapmışlar enerjisini yandaki kurma koluyla sağlıyor. :)
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jolawe 3 yıl
3g deyim memnunum
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kadirirdem 3 yıl
samsung da çalışıyormuş bakalım bize 10 sene sonra gelir heralde...
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eozenir 3 yıl
ozkn_s
Koskoca editörsün ama nafile. Cümleye bak hizaya gel. Alt seviye mobil yonga pazarının önemli isimlerinden Tayvanlı MediaTek, Böylesine gerçeklerden uzak bir yaklaşımın Dh editöründen gelmesi çok tuhaf ve aşırı cidiyetsiz buldum. Şimdi ben burda koskoca dh editörüne mediatek yongalarını mı anlatayım. Mediatek bu kadar acımasız yorumları haketmiyor.neden mi ? Özelikle helio serisi yongaları müthiş işler yaptı. Helio p10 normalde sd410 serisi rakibi fakat sd 610 serisini bile ezdi geçti benchmark testlerinde.telefonlardaki giriş seviye standartını darmadağın etti. Helio x25 normalde sd610 sersi rakibi ama sd 650 serisiyle kapışıyor.kapışmakla kalmadı piyasayı ele geçirdi. Yakında helio p20 yi göreceğiz. 2.3 ghz hızlarında işlemci Mali 880 mp2 900 hz gücünde ve bomba telefonlarda ilk defa 6gb kadarLpddr4x bellekler göreceğiz. şu an bu teknolji sd820 bile yok. Lte cat6 modem 24mpx tek kamera yada 13 mpx dual kamera standardına sahip Full hd 60 fps görüntü oynatma 16nm üretim teknolojisine sahip bu yonga hem çok güçlü olacak hem de az enerji harcayacak. Eylul ayına doğru ilk tellefon geliyor. Şimdi bu yonganın nesi alt seviye ! Sadece fiyatlandırmaya mı bakacağız. Devrim yaratıyor mediatek devrim ! Helio x30 için ise lafı hiç uzatmayacağım En çarpıcı özelliği Ufs 2.1 standartlarına sahip olması.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
ayrıca dört kanalli ddr4 ramlari ilk defa görecegiz bakın dh editörü Erdi Özüağ ne diyor. m.donanimhaber.com/... Birazda insaflı gerçeklerden kopmadan yazı yazmak lazım.

aynen haklısın.katılıyorum
1 Yanıt Yanıtla +1
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ekrem71 3 yıl eozenir
eozenir

ozkn_s

Koskoca editörsün ama nafile. Cümleye bak hizaya gel. Alt seviye mobil yonga pazarının önemli isimlerinden Tayvanlı MediaTek, Böylesine gerçeklerden uzak bir yaklaşımın Dh editöründen gelmesi çok tuhaf ve aşırı cidiyetsiz buldum. Şimdi ben burda koskoca dh editörüne mediatek yongalarını mı anlatayım. Mediatek bu kadar acımasız yorumları haketmiyor.neden mi ? Özelikle helio serisi yongaları müthiş işler yaptı. Helio p10 normalde sd410 serisi rakibi fakat sd 610 serisini bile ezdi geçti benchmark testlerinde.telefonlardaki giriş seviye standartını darmadağın etti. Helio x25 normalde sd610 sersi rakibi ama sd 650 serisiyle kapışıyor.kapışmakla kalmadı piyasayı ele geçirdi. Yakında helio p20 yi göreceğiz. 2.3 ghz hızlarında işlemci Mali 880 mp2 900 hz gücünde ve bomba telefonlarda ilk defa 6gb kadarLpddr4x bellekler göreceğiz. şu an bu teknolji sd820 bile yok. Lte cat6 modem 24mpx tek kamera yada 13 mpx dual kamera standardına sahip Full hd 60 fps görüntü oynatma 16nm üretim teknolojisine sahip bu yonga hem çok güçlü olacak hem de az enerji harcayacak. Eylul ayına doğru ilk tellefon geliyor. Şimdi bu yonganın nesi alt seviye ! Sadece fiyatlandırmaya mı bakacağız. Devrim yaratıyor mediatek devrim ! Helio x30 için ise lafı hiç uzatmayacağım En çarpıcı özelliği Ufs 2.1 standartlarına sahip olması.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
ayrıca dört kanalli ddr4 ramlari ilk defa görecegiz bakın dh editörü Erdi Özüağ ne diyor. m.donanimhaber.com/... Birazda insaflı gerçeklerden kopmadan yazı yazmak lazım.


aynen haklısın.katılıyorum


MediaTek önemli işler başarıyor bu doğru ancak üst seviyede başarılı oluyor diyebilmemiz için biraz daha zamana ihtiyaç var. Şu anda Helio x20 ve 25 çok az modelde var. Helio X30 için yıl sonu işaret ediliyor. Piyasaya baktığımızda Snapdragon 617-650-810-820 serisi çok yaygın. Ayrıca Exynos işlemciler Galaxy ailesi ile destekleniyor. Apple A9 kendi tarafında iyi satışlar yapıyor. MediaTek, Leadcore, Spreadtrum gibi Asyalı tasarımcıları belki gelecek yıllarda üst seviyede çok hareketli olarak görebiliriz.
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ekrem71 3 yıl eozenir
eozenir

ozkn_s

Koskoca editörsün ama nafile. Cümleye bak hizaya gel. Alt seviye mobil yonga pazarının önemli isimlerinden Tayvanlı MediaTek, Böylesine gerçeklerden uzak bir yaklaşımın Dh editöründen gelmesi çok tuhaf ve aşırı cidiyetsiz buldum. Şimdi ben burda koskoca dh editörüne mediatek yongalarını mı anlatayım. Mediatek bu kadar acımasız yorumları haketmiyor.neden mi ? Özelikle helio serisi yongaları müthiş işler yaptı. Helio p10 normalde sd410 serisi rakibi fakat sd 610 serisini bile ezdi geçti benchmark testlerinde.telefonlardaki giriş seviye standartını darmadağın etti. Helio x25 normalde sd610 sersi rakibi ama sd 650 serisiyle kapışıyor.kapışmakla kalmadı piyasayı ele geçirdi. Yakında helio p20 yi göreceğiz. 2.3 ghz hızlarında işlemci Mali 880 mp2 900 hz gücünde ve bomba telefonlarda ilk defa 6gb kadarLpddr4x bellekler göreceğiz. şu an bu teknolji sd820 bile yok. Lte cat6 modem 24mpx tek kamera yada 13 mpx dual kamera standardına sahip Full hd 60 fps görüntü oynatma 16nm üretim teknolojisine sahip bu yonga hem çok güçlü olacak hem de az enerji harcayacak. Eylul ayına doğru ilk tellefon geliyor. Şimdi bu yonganın nesi alt seviye ! Sadece fiyatlandırmaya mı bakacağız. Devrim yaratıyor mediatek devrim ! Helio x30 için ise lafı hiç uzatmayacağım En çarpıcı özelliği Ufs 2.1 standartlarına sahip olması.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
ayrıca dört kanalli ddr4 ramlari ilk defa görecegiz bakın dh editörü Erdi Özüağ ne diyor. m.donanimhaber.com/... Birazda insaflı gerçeklerden kopmadan yazı yazmak lazım.


aynen haklısın.katılıyorum


MediaTek önemli işler başarıyor bu doğru ancak üst seviyede başarılı oluyor diyebilmemiz için biraz daha zamana ihtiyaç var. Şu anda Helio x20 ve 25 çok az modelde var. Helio X30 için yıl sonu işaret ediliyor. Piyasaya baktığımızda Snapdragon 617-650-810-820 serisi çok yaygın. Ayrıca Exynos işlemciler Galaxy ailesi ile destekleniyor. Apple A9 kendi tarafında iyi satışlar yapıyor. MediaTek, Leadcore, Spreadtrum gibi Asyalı tasarımcıları belki gelecek yıllarda üst seviyede çok hareketli olarak görebiliriz.
Yanıtla
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eozenir 3 yıl
hakikaten editör burda hata yapmış.üst eviye diyince sadece qualcomm akla geliyor.mediatek cihazım var gayette hızlı ve iyi.iyi telefon diyince samsung veya apple başka bişi yok.
Yanıtla +1
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ozkn_s 3 yıl en beğenilen
Koskoca editörsün ama nafile. Cümleye bak hizaya gel.

" Alt seviye mobil yonga pazarının önemli isimlerinden Tayvanlı MediaTek, "

Böylesine gerçeklerden uzak bir yaklaşımın
Dh editöründen gelmesi çok tuhaf ve aşırı cidiyetsiz buldum.

Şimdi ben burda koskoca dh editörüne mediatek yongalarını mı anlatayım.

Mediatek bu kadar acımasız yorumları haketmiyor.
Neden mi ?

Özelikle helio serisi yongaları müthiş işler yaptı.

Helio p10 normalde sd410 serisi rakibi fakat sd 610 serisini bile ezdi geçti benchmark testlerinde
Telefonlardaki giriş seviye standartını darmadağın etti.

Helio x25 normalde sd610 sersi rakibi ama sd 650 serisiyle kapışıyor.
Kapışmakla kalmadı piyasayı ele geçirdi.

Yakında helio p20 ' yi göreceğiz.
2.3 ghz hızlarında işlemci
Mali 880 mp2 900 hz gücünde
ve bomba telefonlarda ilk defa
6gb kadarLpddr4x bellekler göreceğiz.
şu an bu teknolji sd820 bile yok.
Lte cat6 modem
24mpx tek kamera yada 13 mpx dual kamera standardına sahip
Full hd 60 fps görüntü oynatma

16nm üretim teknolojisine sahip bu yonga
hem çok güçlü olacak hem de az enerji harcayacak.

Eylūl ayına doğru ilk telefon geliyor.

Şimdi bu yonganın nesi alt seviye !
Sadece fiyatlandırmaya mı bakacağız.

Devrim yaratıyor mediatek devrim !

Helio x30 için ise lafı hiç uzatmayacağım

En çarpıcı özelliği
Ufs 2.1 standartlarına sahip olması.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın



ayrıca dört kanalli ddr4 ramlari ilk defa görecegiz
bakın dh editörü Erdi Özüağ ne diyor.

m.donanimhaber.com/...

Birazda insaflı ve gerçeklerden kopmadan
yazı yazmak lazım.
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Guest-1A72C1774 3 yıl
5G falan istemen 3G hızını kapsama alanı en az 2 kat arttırarak yapsınlar başka bir şey istemen
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underlater 3 yıl
1 haftada bu kotalarla dolup yavaşlatılacak olan bir sistem ölü yatırımdır. :)
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BekirTemel 3 yıl
6g isterik
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Master_Evil 3 yıl
1000mbite falan çıkacaklar herhalde ama kotalar ortada
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