Hindistan'da 16 öğrenci PUBG Mobile oynadıkları gerekçesiyle tutuklandı

30 milyonu aşkın günlük aktif kullanıcı sayısıyla son yılların en revaçta mobil oyunlarından PUBG Mobile, özellikle çocuk ve ergen kullanıcılarına kötü örnek olduğu, olumsuz davranışlar sergilemelerine sebep olduğu gerekçesiyle sıkça tartışmalara konu oluyor. Özellikle Hindistan genç kullanıcıları oyundan uzak tutmaya çalışıyor ve bu konuda çok sıkı tedbirler alıyor. Örneğin Hindistan'ın Gujarat eyaleti halihazırda PUBG Mobile'ı yasaklamış durumda ve eyaletteki vatandaşların oyunu oynamaları yasal değil.

Indian Express'in haberine göre, PUBG Mobile'ın eyalette yasaklanışından yaklaşık 1 hafta sonra oyunu oynarken yakalanan 10 üniversite öğrencisi göz altına alındı. Eyalette görev yapan bir polis memurunun açıklamalarına göre, gençler oyuna öylesine bağımlı olmuşlardı ki polis ekibinin bulundukları yere geldiğini bile fark edememişlerdi ve oyunu oynadıkları sırada kıskıvrak yakalanmışlardı. Neyse ki, daha sonra gençlerin hepsi kefalet ödeyerek serbest bırakıldılar.

https://www.gizmochina.com/2019/03/15/16-students-arrested-for-playing-pubg-mobile-in-india-despite-the-ban/

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Son günlerde eyaletteyüzünden yapılan gözaltılar yalnızca bu 10 öğrenciyle de sınırlı değil.yaşları arasındaki 6 öğrenci dahaoynadıkları gerekçesiyle göz altına alındılar ve tıpkı diğerleri gibi kefaletle serbest bırakıldılar.