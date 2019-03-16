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Hindistan'da 16 öğrenci PUBG Mobile oynadıkları gerekçesiyle tutuklandı

PUBG Mobile, gençleri kötü etkilediği gerekçesiyle geçtiğimiz günlerde Hindistan'ın Gujarat eyaletinde yasaklanmıştı. Son zamanlarda eyalette 16 genç yasağı çiğnedikleri için göz altına alındı.
2 ay
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2
29
Mobil Oyunlar
Zeynep Yolcu
Yazar
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30 milyonu aşkın günlük aktif kullanıcı sayısıyla son yılların en revaçta mobil oyunlarından PUBG Mobile, özellikle çocuk ve ergen kullanıcılarına kötü örnek olduğu, olumsuz davranışlar sergilemelerine sebep olduğu gerekçesiyle sıkça tartışmalara konu oluyor. Özellikle Hindistan genç kullanıcıları oyundan uzak tutmaya çalışıyor ve bu konuda çok sıkı tedbirler alıyor. Örneğin Hindistan'ın Gujarat eyaleti halihazırda PUBG Mobile'ı yasaklamış durumda ve eyaletteki vatandaşların oyunu oynamaları yasal değil.
Indian Express'in haberine göre, PUBG Mobile'ın eyalette yasaklanışından yaklaşık 1 hafta sonra oyunu oynarken yakalanan 10 üniversite öğrencisi göz altına alındı. Eyalette görev yapan bir polis memurunun açıklamalarına göre, gençler oyuna öylesine bağımlı olmuşlardı ki polis ekibinin bulundukları yere geldiğini bile fark edememişlerdi ve oyunu oynadıkları sırada kıskıvrak yakalanmışlardı. Neyse ki, daha sonra gençlerin hepsi kefalet ödeyerek serbest bırakıldılar.
Son günlerde eyalette PUBG Mobile yüzünden yapılan gözaltılar yalnızca bu 10 öğrenciyle de sınırlı değil. 18-22 yaşları arasındaki 6 öğrenci daha PUBG Mobile oynadıkları gerekçesiyle göz altına alındılar ve tıpkı diğerleri gibi kefaletle serbest bırakıldılar.
https://www.gizmochina.com/2019/03/15/16-students-arrested-for-playing-pubg-mobile-in-india-despite-the-ban/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
The.Mafia 2 ay
Yakında bizide götürürler 😅😅
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MaDMaxiBo 2 ay
tavayla 3 kişiyi öldür diye görev vardı

yaptım mecburen ben de
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muhayyel genç 2 ay
Böyle oyunların yasaklanması iyi oluyor. Sorsak çoğu kişi savaşların olmasını istemez ama böyle oyunlara bir şey denmiyor. Size samimi söylüyorum bu oyunlar gerçekten insan psikolojisini etkiliyor.
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MrScorpion 2 ay muhayyel genç
Öldürme isteği varsa bile en azından oyunlar sayesinde baskılanabileceğini düşünüyorum. Senin fikrinin aksine olması bence olmamasından daha iyi.
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feocapito 2 ay
Kefalet değil, kefaret olması gerekiyor, bildiğim kadarıyla
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Franz Beckenbauer 2 ay feocapito
Demek ki yanlış biliyorsun
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MHEC 2 ay
Hayatımda bu kadar salakça bir uygulama duymadım.
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sefa1451 2 ay
Demekki hindistanda yaşasam tutuklanmıcam.
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Rolnes 2 ay
Oyun sonuna kadar çalıda yılanladıkları içindir.
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Ketsue 2 ay
1 kere bile pubg oynamadım. Oynamayana değişik gözle bakılıyor neredeyse. Online oyunların hepsi boş geliyor bana.
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Uzumaki D Kurosaki. 2 ay
One Piece izlemek varken...
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V4LKyR 2 ay
Adamların ata sporu oldu artık PUBG... Oynamayanı dövüyorlar, kız vermiyorlar. :)
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RElS 2 ay
Çok güzel ülkemizde de uygulanmalı. Özellikle son günlerde acayip hileci türedi PUBG mobilede. Banlamak yetmez hapse atılmalı hileciler.. Tencent da bu arada ban atıyor nedensiz bazen onlarda saçmaladı. O yüzden bu oyuna para filan yatıralım demeyin gerek de yok zaten alacağınız bir kaç kostum vs..
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