Hobbs & Shaw, gişedeki macerasına hızlı bir giriş yaptı

Hızlı ve Öfkeli serisinin sevilen iki karakterini bir araya getiren Hobbs & Shaw, geçtiğimiz Cuma günü vizyona girdi. Merakla beklenen film ilk hafta sonunda başarılı bir gişe performansı ortaya koydu