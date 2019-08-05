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Hobbs & Shaw, gişedeki macerasına hızlı bir giriş yaptı

Hızlı ve Öfkeli serisinin sevilen iki karakterini bir araya getiren Hobbs & Shaw, geçtiğimiz Cuma günü vizyona girdi. Merakla beklenen film ilk hafta sonunda başarılı bir gişe performansı ortaya koydu
3 gün (Son Güncelleme: 2 gün)
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Sinema ve Dizi
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Hızlı ve Öfkeli serisinin merakla beklenen spin-off filmi Hobbs & Shaw, nihayet geçtiğimiz Cuma günü vizyona girdi. Tüm dünyada büyük bir ilgiyle karşılanan film, gişedeki ilk haftasında beklendiği gibi oldukça başarılı bir performansa imza attı. Hobbs & Shaw, ilk hafta sonunda dünya genelinde tam 180 milyon dolarlık hasılata ulaşmayı başardı.

BoxOfficeMojo tarafından yayınlanan verilere göre Hobbs & Shaw, Kuzey Amerika'daki ilk haftasında toplam 60 milyon dolarlık hasılat elde etmiş. Hobbs & Shaw'ın dünyanın geri kalan bölgelerindeki hasılatı ise 120 milyon dolar seviyesinde. Ancak bu rakama Çin ve Güney Kore gibi iki önemli sinema pazarının dahil olmadığını belirtelim. Filmin bu ülkelerde de vizyona girmesiyle birlikte dünya genelindeki toplam hasılatı ciddi anlamda artış gösterecek.

Hobbs & Shaw, gişedeki macerasına hızlı bir giriş yaptı
Sevilen karakterler Luke Hobbs (Dwayne Johnson) ve Deckard Shaw (Jason Statham) ikilisini bir araya getiren Hobbs & Shaw, özellikle de aksiyon ve komedi seven seyircilerin beğenisini kazanmayı başardı. Hızlı ve Öfkeli markasının gücünü de arkasına alan film, şu anda The Lion King'i geride bırakarak gişenin yeni kralı oldu. Hobbs & Shaw'ın gişe macerası sonunda 700 milyon dolarlık toplam hasılata ulaşması bekleniyor. Filmin bütçesi ise 200 milyon dolardı.

Hobbs & Shaw'ın yönetmenliğini Deadpool 2 ve Atomic Blonde filmlerinden tanıdığımız David Leitch üstleniyor. Filmin oyuncu kadrosunda ise Jason Statham, Dwayne Johnson, Idris Elba ve Vanessa Kirby gibi ünlü isimler yer alıyor.

Hobbs & Shaw, 2 Ağustos 2019'da ülkemizde de vizyona girdi.  


https://www.boxofficemojo.com/news/?id=4534&p=.htm Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Galaxy. 1 gün yeni yorumcu
Filmi merak ettim
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en_x 1 gün
keller her g.te eller adlı çalışma tutmuş mu :/
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OverClocK1ng 2 gün
Mike Oxmall. Sinemada kahkaha attım.
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strathmorea 2 gün
Bilim kurgu, fantastik kurgu ve aksiyon vs anlarım da gerçek dünyada ve zamanda geçen aksiyon filminde cgı, mavi perde gibi efektler inanılmaz baltalıyor filmi. Aksiyon derken bilgisayarda üretilen aksiyondan ziyade gerçeklik algısı sebebiyle eski usul aksiyon daha bir filmin amacına hizmet ediyor bence. Genişletilmiş fragmanı izlerseniz anlayacaksınız demek istediğimi. Fragmanda gösterilen sahnelerin bile %80 i cgı ve mavi perde önünde çekilmiş bilgisayar efektinden oluşuyor.
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