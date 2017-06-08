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Honda 2018 yılında 2 adet elektrikli araç satışa sunmayı planlıyor

Tokyo'da basın toplantısı düzenleyen Honda başkan ve CEO'su Takahiro Hachigo şirketin gelecek planlarını duyurdu. Honda, 2018 yılı için iki adet elektrikli araç piyasaya sürmeyi planlıyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Japonya'nın başkenti Tokyo'da bir basın etkinliği düzenleyen Honda, şirketin gelecek planlarını basın mensuplarına açıkladı. Etkinlikte konuşan şirketin başındaki isim olan CEO Takahiro Hachigo, 2020 yılına kadar elektrikli araç ve otonom sürüş teknolojisi alanında kendilerini güçlendireceklerini duyurdu.
Sonbaharda gerçekleşecek otomobil fuarında tamamen elektrikli bir otomobil lansmanı yapacaklarını belirten Hachigo, modelin 2018 yılında piyasaya sürülecek Çin pazarına özel elektrikli araç ile birlikte geliştirme aşamasında olduğunu söylemiş. Aracın geliştirme aşaması Honda AR-GE departmanının bir parçası olan yeni kurulan Elektrikli Araçlar Geliştirme Bölümü üstleniyor. Şirket aynı zamanda 2018 yılında elektrikli bir scooter modeli de piyasaya sürecek.
Şirketin gelecek planlarının merkezinde otonom sürüş teknolojilerinin yer alacağı belirtilirken, piyasaya sürülecek ilk otonom sistemin otoyol kullanımına yönelik olacağı bildiriliyor. 2020 yılında sunulması planlanan sistem herhangi bir müdahaleye ihtiyaç duymadan kendi başına şerit değişikliği yapabilecek. Teknoloji piyasada yer aldıktan sonra da geliştirmeye tüm hızıyla devam edeceğini belirten Honda, 2025 yılında 4. seviye otonom sürüşe geçiş yapmayı hedefliyor.
Son olarak yeni nesil tasarım dilini geliştirmeye başlayan Honda, bunun ilk örneklerini yine sonbahardaki bir otomobil fuarında gösterecek. Şirket aynı zamanda yıl bitmeden önce Accord modelinin de yeni nesilinin tanıtımını gerçekleştirecek.

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qrolica 2 yıl en beğenilen
firmalar neden elektrikli araçların tipini böyle değişik yapmaya çalışıyor anlamış değilim
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loutrec_ 2 yıl
Arkadaş bu Honda niye böyle araçlarını terminatör'den hallice yapmaya çalışıyor anlamıyorum. Yok yani savaş varda haberimiz mi yok? HEr an robot olup ortalığı sulayacakmış gibi korkunçlaşmaya başladı. Geçen marketten çıkar çıkmaz kırmızı bir yeni honda gördüm yemin ederim tırstım.
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suslu76 2 yıl
Batarya yer kapladigi icin bagajin kuculmesini de istemedikleri icin arka kisimlari hep boyle oluyor. Prius, clarity filan da oyle. Tipi degistirmezlerse bagaj kuculuyor, camry accord gibi. Ayni zamanda araba da daha aero dinamik oluyor. Arka tekerlekteki camurluk da daha aero dinamik olmasi icin. daha az yaksin diye lastik izi genisligini de azaltiyorlar.
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Ragnarok. 2 yıl
Apaçiler sevinmesin tüp takılmaz buna
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shifisitert 2 yıl
Elektriklinaraclar bize gelince kacak elektrik kullanimi tavannyapacak
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DH Misafiri 2 yıl
Arka tarafı çirkin
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HondatugraL 2 yıl
gayet guzel arka çamurluk dışında çok sevdim TR de bir Allahın kulu değerını bılmez ama amerıkanın altını üstüne getirir bizimkiler 1.3 dizelle gezerler. Accordduda getırseler TR yede hangı aracı alsak düşüncesi bitse artık ya
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Tolgá 2 yıl
elektrikli bir s2000 neden olmasın.
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DH Misafiri 2 yıl
3 hayırla yolluyoruz bu tasarımı :/
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K@sToR 2 yıl
bana göre arkası mevcut civic den daha güzel duruyor.
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Acil Stop 2 yıl
Mühendisler tam Civic sedana elektrik motoru takacaklarken pazarlama müdürü gelip "ne yapıyorsunuz lan? müşteriler yolda görünce bunun elektrikli olduğunu nasıl anlayacaklar arka kısmını biraz çirkinleştirin" demiş gibi bir hali var. Arka tekerleği neden çamurluğun arkasında bırakırsınız. Elektrikli olunca illa çirkin bir tasarım mı yapmanız gerekiyor.
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