Honda 2018 yılında 2 adet elektrikli araç satışa sunmayı planlıyor

Japonya'nın başkenti Tokyo'da bir basın etkinliği düzenleyen Honda, şirketin gelecek planlarını basın mensuplarına açıkladı. Etkinlikte konuşan şirketin başındaki isim olan CEO Takahiro Hachigo, 2020 yılına kadar elektrikli araç ve otonom sürüş teknolojisi alanında kendilerini güçlendireceklerini duyurdu.

Sonbaharda gerçekleşecek otomobil fuarında tamamen elektrikli bir otomobil lansmanı yapacaklarını belirten Hachigo, modelin 2018 yılında piyasaya sürülecek Çin pazarına özel elektrikli araç ile birlikte geliştirme aşamasında olduğunu söylemiş. Aracın geliştirme aşaması Honda AR-GE departmanının bir parçası olan yeni kurulan Elektrikli Araçlar Geliştirme Bölümü üstleniyor. Şirket aynı zamanda 2018 yılında elektrikli bir scooter modeli de piyasaya sürecek.

Şirketin gelecek planlarının merkezinde otonom sürüş teknolojilerinin yer alacağı belirtilirken, piyasaya sürülecek ilk otonom sistemin otoyol kullanımına yönelik olacağı bildiriliyor. 2020 yılında sunulması planlanan sistem herhangi bir müdahaleye ihtiyaç duymadan kendi başına şerit değişikliği yapabilecek. Teknoloji piyasada yer aldıktan sonra da geliştirmeye tüm hızıyla devam edeceğini belirten Honda, 2025 yılında 4. seviye otonom sürüşe geçiş yapmayı hedefliyor.

Son olarak yeni nesil tasarım dilini geliştirmeye başlayan Honda, bunun ilk örneklerini yine sonbahardaki bir otomobil fuarında gösterecek. Şirket aynı zamanda yıl bitmeden önce Accord modelinin de yeni nesilinin tanıtımını gerçekleştirecek.