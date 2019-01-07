Honor 8A ve Honor 8A Pro geliyor

Geçen yıl 200 milyon akıllı telefon satışını geride bırakan Huawei, her segmente hitap eden ürünlerle bu yıl 250 milyon barajını zorlamaya çalışacak. Firma giriş seviyesine yönelik yeni bir model daha hazırlıyor.

Honor 8A özellikleri ve fiyatı

Honor 8A olarak adlandırılan model geçen yılın Honor 7A modelinin devamı niteliğinde ancak biraz ödünler vermiş. Örneğin çift arka kamera ve parmak izi okuyucu yeni nesilde yer almıyor.

Ayrıca Bkz.

"Şarj gerektirmeyen Matrix PowerWatch 2 akıllı saati ilgi görüyor"

6.088 inçlik 1440x720 piksel çözünürlüğe sahip olan ekranda su damlası çentik tasarımı kullanılıyor. Yonga setinin ise 8 çekirdekli MediaTek Helio P35 olduğu tahmin ediliyor. 12nm üretim sürecine sahip bu verimli yonga seti Power VR 8 serisi grafik birimi ve yapay zekâ desteği ile geliyor.

3GB LPDDR3 RAM yanında 32GB/64GB depolama kapasitesi sunan modelin arka kamerası 13MP çözünürlüğünde iken ön kamerası da 8MP çözünürlüğünde. 3020mAh kapasiteli batarya ise bir günü çıkaramayabilir.

Honor 8A modeli için 116$-145$ şeklinde konfigürasyona göre fiyat etiketi olacak. Ayrıca parmak izi okuyucuya sahip Honor 8A Pro adıyla bir versiyon daha olacağı belirtiliyor. Yeni seri yarın itibariyle resmiyet kazanacak.