Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Honor 8A ve Honor 8A Pro geliyor

Huawei giriş seviyesine yönelik olarak Honor 8A modelini hazırlıyor. Parmak izi okuyucu olmayan Honor 8A yine de rekabetçi olmaya çalışacak. Honor 8A özellikleri ve fiyatı haberimizde.
4 ay
5,8b
1
6
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Geçen yıl 200 milyon akıllı telefon satışını geride bırakan Huawei, her segmente hitap eden ürünlerle bu yıl 250 milyon barajını zorlamaya çalışacak. Firma giriş seviyesine yönelik yeni bir model daha hazırlıyor.

Honor 8A özellikleri ve fiyatı

Honor 8A olarak adlandırılan model geçen yılın Honor 7A modelinin devamı niteliğinde ancak biraz ödünler vermiş. Örneğin çift arka kamera ve parmak izi okuyucu yeni nesilde yer almıyor.

Ayrıca Bkz. "Şarj gerektirmeyen Matrix PowerWatch 2 akıllı saati ilgi görüyor"

6.088 inçlik 1440x720 piksel çözünürlüğe sahip olan ekranda su damlası çentik tasarımı kullanılıyor. Yonga setinin ise 8 çekirdekli MediaTek Helio P35 olduğu tahmin ediliyor. 12nm üretim sürecine sahip bu verimli yonga seti Power VR 8 serisi grafik birimi ve yapay zekâ desteği ile geliyor.

3GB LPDDR3 RAM yanında 32GB/64GB depolama kapasitesi sunan modelin arka kamerası 13MP çözünürlüğünde iken ön kamerası da 8MP çözünürlüğünde. 3020mAh kapasiteli batarya ise bir günü çıkaramayabilir.

Honor 8A modeli için 116$-145$ şeklinde konfigürasyona göre fiyat etiketi olacak. Ayrıca parmak izi okuyucuya sahip Honor 8A Pro adıyla bir versiyon daha olacağı belirtiliyor. Yeni seri yarın itibariyle resmiyet kazanacak.

 

https://www.gizmochina.com/2019/01/04/honor-8a-official-renders-leaked-few-days-ahead-of-launch/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 2 ay
Ben olsam almam a101 de 1299tl den satisa cikacak. Yurtdisinda vergiler ve bayii kari dahil 128 birine alinan cihaz burda 1299tl. Almayin aldirmayin. Bu kitapsizlar orantisiz kar elde ediyorlar. Olmasi gereken 1000tl. Utanmadan reklam yapiyorlar. Ihtiyaciniz varsada tuslu telefon alin kullanin mecbur fiyatlari dusuruceker. Bu karektersizlerin oyununa kanmayin. Lafim sadece huawei ye degil hepsininde turkiye disturbutorleri ac ac ac... millete gecirmek icin ellerinden geleni yapiyorlar. Devletin aldigi fais vergiler yetmiyor birde bu ac gozlulere fazladan para yediriyoruz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ozansirinn 4 ay
Çok uygun ama bize genele kadar 2.500 lira olur ne yazikki
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Paetzold 4 ay
Bizde 10 katı fiyatla alalım
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ekrem71.5 4 ay
millet bu telefonu 116 paraya alıyor çelik çocuğun cep harçlığı. bizde 1500 tl den aşağı gelme şansı yok. napalım abi ölelimmi.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ekrem71.5 4 ay
Honor 8A modeli için 116$-145$ şeklinde konfigürasyona göre fiyat etiketi olacak.
Denmiş yazıda..
Bizde en ölüsü 1500 den başlar.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Whippoorwill 4 ay
Gelmesin.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 ay Samsung’dan ayrılabilir çift ekranlı telefon patenti 4 ay ASUS ROG MATRIX ailesini RTX 2080 Tİ ile güncelledi 4 ay Kodak yeni anlık fotoğraf makinesini duyurdu 4 ay Project Athena ile dizüstünde yeni bir dönem başlıyor 4 ay Intel Lakefield mimarisi big.Little mantığını temel alıyor 4 ay Withings Move ECG akıllı saati çok daha uygun fiyata EKG ölçümü sunuyor 4 ay Asus’tan AMD yongalı TUF oyuncu dizüstü modelleri 4 ay Tamamen özelleştirilebilir klavye: Nemeio 4 ay HTC’nin yeni sanal gerçeklik gözlüğü Vive Cosmos olacak 4 ay Alien: Isolation’ın devamı mı duyuruldu? [Güncellendi] 4 ay Razer Raptor oyuncu monitörü duyuruldu 4 ay Sphero Specdrum herhangi bir nesneyi müzik aletine dönüştürüyor 4 ay 2si1 | Türk Telekom indirim yaptı Vodafone yeni fiyatları açıkladı 4 ay Nvidia’dan önemli hamle: Freesync monitörler G-Sync desteği alacak 4 ay Heatworks'den süper hızlı su ısıtıcısı 4 ay Kraken’ eaçılan soruşturma sayısı 2018’de 3 katına çıktı 4 ay 640 beygirlik yeni Lamborghini Huracan EVO ortaya çıktı 4 ay İşitme cihazı alırken dikkat edilmesi gerekenler 4 ay OnePlus'ın bir sonraki amiral gemisi UFS 3.0 depolama ile gelebilir 4 ay Yeni Mercedes CLA tanıtım öncesi teaser videosuyla karşınızda 4 ay GÖRÜNTÜLENEN Honor 8A ve Honor 8A Pro geliyor Sonraki Mobil performans canavarı | Asus StudioBook S 4 ay Xiaomi ve TCL stratejik ortaklığa gidiyor 4 ay Elektronik ürünlerde dev indirime giden İstanbul Bilişim’den piyasaya göre ucuza alabileceğiniz 4 ev gereci 4 ay Çentikli ekranıyla LG Q9 resmiyet kazandı 4 ay Rekabet Kurulu'ndan Google’a soruşturma! 4 ay Bu da kızıl ötesi saç kurutma makinesi 4 ay Targus kablosuz şarj destekli sırt çantasını duyurdu 4 ay Vizyona girecek 10 Süper Kahraman filmi 2019 4 ay Zarif ve taşınabilir iş istasyonu Asus StudioBook S duyuruldu 4 ay Asus ZenBook S13 dünyanın en çerçevesiz ekranına sahip 4 ay NSA yakında tersine mühendislik aracı GHIDRA'yı yayınlayacak 4 ay Apple ve Samsung’dan dev iş birliği: TV’lere iTunes ve AirPlay 2 geliyor 4 ay Tesla, Çin'deki fabrikada Model 3 ve Y'nin ucuz versiyonunu üretecek 4 ay Game of Thrones’un yeni sezonundan ilk video paylaşıldı 4 ay 800 km menzil sunan elektrikli pickup Atlis XT 4 ay Mars sondası, Kızıl Gezegen yerine Antarktikayı kazacak 4 ay Tam 43-inç boyutunda | Asus'un dev oyuncu monitörünü kullandık 4 ay 76. Altın Küre Ödülleri'nin kazananları belli oldu 4 ay Samsung’tan oturma odanıza 75 inçlik microLED ekran 4 ay İlginç standıyla Acer Predator Triton 900 oyuncu bilgisayarı duyuruldu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
The Dark Pictures: Man of Medan için
Bölüm Sonu Canavarı
Guacamelee! Super Turbo Championship
Bölüm Sonu Canavarı
Samsung Galaxy S10 Plus,S10,S10e Kullanıcıları
DH Forum
BINALI YILDIRIM 26 MILYAR $ lik SERVETI
DH Forum
Total War: THREE KINGDOMS İnceleme
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim