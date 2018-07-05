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Honor Note 10 için 6000mAh batarya iddiası

Honor Note 10 modeli Mi Max serisine karşı ciddi bir rakip olacak gibi duruyor. Telefonun 6000mAh kapasiteli bataryası rakibine karşı önemli bir avantaj oluşturabilir.
10 ay
2,1b
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Honor Note 10 için 6000mAh batarya iddiası

Huawei’nin en büyük akıllı telefonu olmaya aday Honor Note 10 modeli için sızıntılar gelmeye devam ediyor. Büyük ekranı yanında model Huawei’nin en büyük kapasiteli bataryaya sahip telefonu olacak.

Honor Note 10 özellikleri

Sızdırılan yeni görsel ve bilgilere göre Honor Note 10 modelinde 6.9 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlük yer alıyor. Telefonda çentik yerine biraz daha yuvarlatılmış köşeli tasarıma yer verilmiş.

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Kirin 970 yonga setinden gücünü alan modele GPU Turbo teknolojisinin fabrika çıkışı gelip gelmeyeceği bilinmiyor. Özellikle çoklu ortam tüketimi için ideal olan telefona GPU Turbo önemli bir avantaj sağlayacaktır.

6GB RAM ve 128GB depolama kapasitesi ile desteklenecek olan telefonda 16MP çözünürlüğündeki çift arka kamera yapay zeka özelliği ile destekleniyor. Telefonun diğer dikkat çeken tarafı 6000mAh kapasiteli bir batarya barındırması. Böylece uzun saatler şarja ihtiyaç duymadan yoğun kullanım imkanı sunuluyor.

Xiaomi Mi Max 3 modelinin karşısına konumlanacağı anlaşılan Honor Note 10 modeli için sonbahar döneminde bir tanıtım olacağı tahmin ediliyor. Fiyat konusunda düşük ihtimal ancak rekabetçi olabilirse rakibine önemli bir darbe vurabilir.

 
Honor Note 10 için 6000mAh batarya iddiası
 

https://www.gsmarena.com/leak_reveals_kirin_970_soc_and_6000mah_battery_for_honor_note_10-news-32073.php Yorum Yaz
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KalemKolik 10 ay en beğenilen
O işlemci ile olmaz. Cpu tırt. Gpu tırt. Bluetooth 4. Ne kirin 970miş arkadaş. 2 ay sonra kirin 980 tanıtacaksın. Yıl sonu çıksın adam gibi güncel soc ile gelsin.
O işlemci ile olmaz. Cpu tırt. Gpu tırt. Bluetooth 4. Ne kirin 970miş arkadaş. 2 ay sonra kirin 980 tanıtacaksın. Yıl sonu çıksın adam gibi güncel soc ile gels...
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Johan Elmander 10 ay
16:9 6.9" mi
Tablet diyoruz biz ona. Çerçeve ne kadar ince olursa olsun.
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DH Misafiri 10 ay
İşlemci konusuna, insanlar çok takılıyor. Ben kirin 960 işlemcisi olan Huawei mate 9 pro kullanıyorum. Oynayamadığım veya takılan, donan bir oyun yok. Arayüz vs. yağ gibi akıyor. Uygulama çalıştırma esnasında çökme, kendini kapatma gibi bir durumla karşılaşmadım. Enerji tüketimi yüksek frekans yüzünden muadillerine göre biraz fazla ama pili 4000 mAH, günü rahat çıkarıyor.Ayrıca oreo güncellemesini aldı. Eleştirilecek yanı ise video kayıt etmede focuslama hususunda sıkıntı var. Kulaklık performansı daha iyi olabilirdi. Bir kişi bahsetmiş, güncel işlemcilerini yıl sonuna saklıyor. Bence yeni işlemcilerini yıl başından itibaren telefonlarında kullanmalı, böylece diğer markalarla daha rekabetçi olur.
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sf28 10 ay
Bence şuan huawei ve xiaomi gibi markalar daha çok yenilik sunuyor...
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KalemKolik 10 ay en beğenilen
O işlemci ile olmaz. Cpu tırt. Gpu tırt. Bluetooth 4. Ne kirin 970miş arkadaş. 2 ay sonra kirin 980 tanıtacaksın. Yıl sonu çıksın adam gibi güncel soc ile gelsin.
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NOSTOY 10 ay KalemKolik
970 Huawei nin şu an ki en iyi işlemcisi. Maalesef Xiaomi mi max 3 te de qualcomm un 845 işlemcisini kullanmayacak. Huawei bu işlemci ile Sizin düşündüğünüzün aksine mi Max ın karşısına işlemci tarafında daha avantajlı bir şekilde çıkacak.
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astegon 10 ay
Bu ne ya hep aynı hep aynı. 10 000 koysalar ne olacak. Doydu artık insanlar.
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aschil 10 ay
telefon teknolojileri artık yenilik getiremiyor
giyilebilir teknoloji sahneye çıktığı an işi bitecek
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