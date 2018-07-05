Honor Note 10 için 6000mAh batarya iddiası

Huawei’nin en büyük akıllı telefonu olmaya aday Honor Note 10 modeli için sızıntılar gelmeye devam ediyor. Büyük ekranı yanında model Huawei’nin en büyük kapasiteli bataryaya sahip telefonu olacak.

Honor Note 10 özellikleri

Sızdırılan yeni görsel ve bilgilere göre Honor Note 10 modelinde 6.9 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlük yer alıyor. Telefonda çentik yerine biraz daha yuvarlatılmış köşeli tasarıma yer verilmiş.

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Kirin 970 yonga setinden gücünü alan modele GPU Turbo teknolojisinin fabrika çıkışı gelip gelmeyeceği bilinmiyor. Özellikle çoklu ortam tüketimi için ideal olan telefona GPU Turbo önemli bir avantaj sağlayacaktır.

6GB RAM ve 128GB depolama kapasitesi ile desteklenecek olan telefonda 16MP çözünürlüğündeki çift arka kamera yapay zeka özelliği ile destekleniyor. Telefonun diğer dikkat çeken tarafı 6000mAh kapasiteli bir batarya barındırması. Böylece uzun saatler şarja ihtiyaç duymadan yoğun kullanım imkanı sunuluyor.

Xiaomi Mi Max 3 modelinin karşısına konumlanacağı anlaşılan Honor Note 10 modeli için sonbahar döneminde bir tanıtım olacağı tahmin ediliyor. Fiyat konusunda düşük ihtimal ancak rekabetçi olabilirse rakibine önemli bir darbe vurabilir.