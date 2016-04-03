Huawei 2015'i %33'lük bir kâr artışı ile kapadı

Huawei yayınladığı finansal raporlarla çok iyi bir 2015 yılını geride bıraktığını gösterdi. Kendini Samsung ve Apple'dan sonra en büyük 3. akıllı telefon üreticisi konumuna koyan firma daha önce liderlik yarışında da rakiplerine göz dağı vermişti. Öyle ki geçtiğimiz şubat ayı sonlarında üst düzey firma yöneticisi Huawei'nin 5 sene içersinde Samsung ve Apple'ı geride bırakarak lider üretici konumuna yerleşeceğini belirtmişti.

Yeni açıklanan 2015 raporlarına göre firmada gidişat oldukça olumlu, kâr marjını %33 arttıran firma 2015'de $5.7 milyar kâr elde etti. Toplam gelirini de %37 oranında arttıran firma $60.9 milyar gelir elde etti. 2015 yılında AR-GE'ye önemli miktarda yatırım yapan firmanın bu nedenle brüt kar marjı ise %44.2'den %41.7'ye gerilemiş durumda.

Huawei'nin akıllı telefonlar ve tabletleri kapsayan tüketici elektroniği faaliyet rakamlarına geldiğimizde gelirini %73 gibi oldukça yüksek oranda arttıran firma toplamda $19.9 milyar elde etmiş. Yıl boyunca toplamda 108 milyon akıllı telefon satışı gerçekleştiren firma 2014 yılına göre de %44'lük bir artış yakalamış. Listeden firmanın üzerinde yer alan rakiplerinden Samsung 319.7 milyon akıllı telefonla birinci sırada yer alırken Apple ise 231.5 milyon iPhone ile ikinci sırada bulunuyor.

6 Nisan'da çift kamera dizilimi ve Kirin 950 çipsetine sahip olması beklenen 2016 amiral gemi modeli P9'u tanıtacak Huawei'nin 5 sene içerisinde hedefine ulaşıp ulaşamayacağını hep birlikte göreceğiz.