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Huawei P9'un kameraları Leica tarafından sağlanıyor

6 Nisan'daki resmi lansmanına az bir süre kala Huawei'nin yeni amiral gemisi telefonuna dair yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Model Leica-Huawei ortaklığından ilk sonuçlar taşıyor.
3 yıl
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Cep Telefonları
Caner Köksel
Haber Editörü
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Hatırlanacağı üzere Huawei ve Leica geçtiğimiz şubat ayında mobil fotoğraf sektöründe ortak çalışmalar yapacaklarını duyurmuştu, Huawei P9 modeli bu birlikteliğin ilk meyvesi olabilir. Firmanın yıllık finansal basın toplantısında konuşan Huawei üst düzey yöneticisi Guo Ping; "P9 amiral gemi modelini çok yakın bir zamanda duyuracağız ve bu model Leica ile ortak çalışma sonucunda geliştirildi." şeklindeki sözleriyle bu gelişmeyi resmi olarak duyurmuş oldu.
Bu sırada ise daha önceden de sızdırılan telefonun çift arka kamera tasarımını gösteren yeni bir görsel internete düştü. Öncekilerden ufak bir farklılık içeren yeni görselde kameraların konumlandırıldığı siyah barın sağ tarafında Leica markası dikkat çekiyor. Kameralarla ilgili detayların da görüldüğü görselde f/2.2 diyafram açıklığı ve 27mm eşdeğer odak uzaklığı bilgileri yer alıyor.
Daha önce yaptığı reklam çalışmalarında da kamera konusunda iddialı olacağı beklenen Huawei P9'un bütün detaylarını 4 gün sonra basın etkinliğinde hep birlikte öğreneceğiz.

http://www.afp.com/en/news/huaweis-upcoming-flagship-phone-sport-leica-camera Yorum Yaz
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Roark 3 yıl
zebellah gibi leica yazmasa güzel cihaz da o ne öyle görmemişin lensi olmuş gibi. az daha estetik küçük yazaydılar sony gibi.
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Fenomenon 3 yıl
Ön tarafı iphone'a benzetenler neye göre benzetiyor. iphone gibi %60 ekran/kasa oranı mı var???
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Mr. Jingles 3 yıl
Leica ile gelsin yıkılır buralar. Huawei pek ısınamadığım bir marka olmasına rağmen Leica ismini görünce ben bile heyecanlandım.

Ekrandaki saate dikkat eden var mı? Gönderme yapılmış.

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gcb1903 3 yıl
O ne iğrenç tasarımdır. Hadi önden Z5 çakması gibi de arka ne rezilliktir öyle. Umarım kamera bölümü çalışanları tasarım bölümünden daha özgündür.
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kadirirdem 3 yıl
Bakalım nasıl performans verecek...
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kılıç-61 3 yıl
Arayuz haric gerisi guzel arayuz tamamen ipon kopyasi
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Emre Kocakaya 3 yıl
Sensormu? yoksa lenslermi?
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jedi39 3 yıl
Huawei kaliteli cihazlar üretiyor. Fiyat politikasını değiştirirse ülkemizde iyi satış yapar.
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zdniz 3 yıl
Huawei şık cihazlar üretiyor ama allah aşkına arkası olmuşmu cihaz siyah renk olursa gideri var yoksa çirkinlk abidesi.
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Glorfindel1907 3 yıl
Bence gayet güzel duruyor tasarım genel olarak
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