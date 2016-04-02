Huawei P9'un kameraları Leica tarafından sağlanıyor

Hatırlanacağı üzere Huawei ve Leica geçtiğimiz şubat ayında mobil fotoğraf sektöründe ortak çalışmalar yapacaklarını duyurmuştu, Huawei P9 modeli bu birlikteliğin ilk meyvesi olabilir. Firmanın yıllık finansal basın toplantısında konuşan Huawei üst düzey yöneticisi Guo Ping; "P9 amiral gemi modelini çok yakın bir zamanda duyuracağız ve bu model Leica ile ortak çalışma sonucunda geliştirildi." şeklindeki sözleriyle bu gelişmeyi resmi olarak duyurmuş oldu.

Bu sırada ise daha önceden de sızdırılan telefonun çift arka kamera tasarımını gösteren yeni bir görsel internete düştü. Öncekilerden ufak bir farklılık içeren yeni görselde kameraların konumlandırıldığı siyah barın sağ tarafında Leica markası dikkat çekiyor. Kameralarla ilgili detayların da görüldüğü görselde f/2.2 diyafram açıklığı ve 27mm eşdeğer odak uzaklığı bilgileri yer alıyor.

Daha önce yaptığı reklam çalışmalarında da kamera konusunda iddialı olacağı beklenen Huawei P9'un bütün detaylarını 4 gün sonra basın etkinliğinde hep birlikte öğreneceğiz.

http://www.afp.com/en/news/huaweis-upcoming-flagship-phone-sport-leica-camera