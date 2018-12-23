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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Huawei, 40W SuperCharge uyumlu bir taşınabilir şarj cihazı çıkarabilir

Tedarik zincirinden sızan haberlere göre Huawei, 40W SuperCharge teknolojisini destekleyen bir taşınabilir şarj cihazı üzerinde çalışıyor. Konuyla ilgili detaylar haberimizde...
4 ay
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Twitter'da ortaya çıkan yeni bir sızıntı, Huawei'nin 40W SuperCharge teknolojisini destekleyen bir taşınabilir şarj cihazı üzerinde çalıştığını ileri sürdü. Söz konusu bilgiyi paylaşan ChargerLAB (@chargerlab) adlı hesap Çinli şirketin tedarik zincirinden duyum aldığını söylüyor.

Hangi modellere uyumlu olacak?

Yayınlanan gönderide bu taşınabilir şarj cihazının 10.000 mAh kapasiteye sahip olacağı ve Huawei Mate 20 Pro ve Honor Magic 2 modellerini maksimum 40W gücünde şarj edebileceği yazıyor. Bu modeller dışındaki diğer Huawei telefonları da geriye dönük uyumlu olarak yarı hızda yani 22.5W ile şarj edebileceği belirtildi.
Ayrıca Bkz. "Google, web tabanlı bir çizim aracı olan Chrome Canvas'ı başlattı"
Huawei’nin mevcut 10.000 mAh kapasiteli şarj ünitesi, 18W çift yönlü hızlı şarjın yanı sıra 5V-2A ve 5V-1A şarj işlemini destekliyor. ChargerLAB'ın ortaya attığı 40W SuperCharge uyumlu modelin ne zaman piyasaya sürüleceği konusunda ise bir bilgi yok.

https://twitter.com/chargerlab/status/1076736980640133121 Yorum Yaz
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OverClocK1ng 4 ay
Son zamanlarda sitede söylentisi dolaşan haberler yayınlanıyor. Önce söylentisinin haberi yayınlanıyor. Sonra gerçeğe dönüşürse bir de olan şeyin haberi yayınlanıyor. Sırf haber olsun diye söylentiler de haber yapılıyor. Sanırsın ki DonanımHaber değil de SöylentiHaber ...
NOT: Daha önce yazmıştım. Sildiniz. Tekrar yazdım. Sildiniz. Tekrar yazdım, yine sildiniz. Bu 4. Yazdığım şey yalan olsa haklısınız daa, gerçek olan bir şey niye zorunuza gidiyor? Küfür etmiyorum, hakaret etmiyorum, saygısızlık yapmıyorum...
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cgdincer 4 ay
“telefonum %50 de durduk yere kapanıyor” “çok hızlı şarjı bitiyor” “1 senede şarj tutmaz oldu” aaa neden ki
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ouzqan 4 ay
Ufacık bir kutuda bunu ilk serilerde yapamazlar diye düşünüyorum o zaman da şarj aletinin taşınabilir liğini ne kadar azalacak ben ce iyice düşünmeden bu işlere girmesinler. Birde madem böyle bir iş yapıyorlar şu pil olayına da bir el atsınlar artık.
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bjkyener 4 ay
Telefonla Beraber Versin
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