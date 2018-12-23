Huawei, 40W SuperCharge uyumlu bir taşınabilir şarj cihazı çıkarabilir

Twitter'da ortaya çıkan yeni bir sızıntı, Huawei'nin 40W SuperCharge teknolojisini destekleyen bir taşınabilir şarj cihazı üzerinde çalıştığını ileri sürdü. Söz konusu bilgiyi paylaşan ChargerLAB (@chargerlab) adlı hesap Çinli şirketin tedarik zincirinden duyum aldığını söylüyor.

Hangi modellere uyumlu olacak?

Yayınlanan gönderide bu taşınabilir şarj cihazının 10.000 mAh kapasiteye sahip olacağı ve Huawei Mate 20 Pro ve Honor Magic 2 modellerini maksimum 40W gücünde şarj edebileceği yazıyor. Bu modeller dışındaki diğer Huawei telefonları da geriye dönük uyumlu olarak yarı hızda yani 22.5W ile şarj edebileceği belirtildi.

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Huawei’nin mevcut 10.000 mAh kapasiteli şarj ünitesi, 18W çift yönlü hızlı şarjın yanı sıra 5V-2A ve 5V-1A şarj işlemini destekliyor. ChargerLAB'ın ortaya attığı 40W SuperCharge uyumlu modelin ne zaman piyasaya sürüleceği konusunda ise bir bilgi yok.

https://twitter.com/chargerlab/status/1076736980640133121