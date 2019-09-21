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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Huawei, ABD yasağına rağmen 20 milyon Mate 30 satışı bekliyor

    Huawei, ABD'nin uyguladığı ticaret yasağına rağmen yeni amiral gemisinden rekor satış bekliyor. Şirketin patronu Richard Yu, Çin'in desteği ile 20 milyon Mate 30 satmayı umduklarını açıkladı.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Huawei geçtiğimiz günlerde Mate 30, Mate 30 Pro ve Mate 30 RS Porsche Design adlı amiral gemisi telefonlarını tanıtmıştı. Resmi lansman etkinliğinden sonra bir açıklama yapan Huawei CEO’su Richard Yu, Çin'deki satışların desteğiyle 20 milyon Mate 30 serisi akıllı telefon sevkiyatı yapmayı umduklarını söyledi.
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    Deneyimli yönetici konuyla ilgili olarak "Bu yasağın Çin dışındaki satışlarımızı etkileyeceğini düşünüyorum. Ancak Çin satışları çok artacaktır, çünkü bu dünyanın en rekabetçi 5G amiral gemisi" ifadelerini kullandı. Daha önce ünlü analist Ming-Chi Kuo da Huawei'nin 2020'de Çin'de %45 ila %50 pazar payı yakalayabileceğini öngörmüştü.

    Bootloader kilidi çözümü

    Şirketin, Google Play uygulama ve servislerinin eksikliğinin, gelecekteki akıllı telefonları üzerindeki etkisini hafifletmek için belirli cihazların bootloader kilidini açmayı planladığı bildiriliyor. Çinli üretici bu geçici çözümle Google uygulama ve servislerini cihazlarına geri getirmeyi hedefliyor.

    https://www.androidauthority.com/huawei-mate-30-sales-richard-yu-1031694/ Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    smart1978 1 dk.
    Ben de sandin mi Amerika'da satisi yapiliyor :) .. Oyle birsey yokmus :) .
    Isterlerse 200 milyon satsin sonucta cihazda engellemeler ortada. BAnkacilik sistemi dahil . Google Sertifikasi almamis bir cihaza Google Playsotre yuklenmesi risklidir. Bile bile lades yapan ozellikle yerli bankalar da guvenli olmadigi da anlasilacaktir bu vesile ile... Turkiye'de bu cihazi getirtip veya resmi satin alanlardan geri bildirimleri de ayrica merak ediyorum ...
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