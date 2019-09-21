Huawei, ABD yasağına rağmen 20 milyon Mate 30 satışı bekliyor

Huawei geçtiğimiz günlerde Mate 30, Mate 30 Pro ve Mate 30 RS Porsche Design adlı amiral gemisi telefonlarını tanıtmıştı. Resmi lansman etkinliğinden sonra bir açıklama yapan Huawei CEO’su Richard Yu, Çin'deki satışların desteğiyle 20 milyon Mate 30 serisi akıllı telefon sevkiyatı yapmayı umduklarını söyledi.

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Deneyimli yönetici konuyla ilgili olarak "Bu yasağın Çin dışındaki satışlarımızı etkileyeceğini düşünüyorum. Ancak Çin satışları çok artacaktır, çünkü bu dünyanın en rekabetçi 5G amiral gemisi" ifadelerini kullandı. Daha önce ünlü analist Ming-Chi Kuo da Huawei'nin 2020'de Çin'de %45 ila %50 pazar payı yakalayabileceğini öngörmüştü.

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https://www.androidauthority.com/huawei-mate-30-sales-richard-yu-1031694/

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Şirketin,uygulama ve servislerinin eksikliğinin,akıllı telefonları üzerindekiiçin belirli cihazlarınaçmayı planladığı bildiriliyor. Çinli üretici bu geçici çözümle Google uygulama ve servislerini cihazlarınahedefliyor.