Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Huawei Ascend P1, 16 Temmuz'da Turkcell tarafından satışa sunulacak

6 yıl
5,8b
1
42
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

CES 2012 fuarında dünyanın en ince akıllı telefonu ünvanıyla tanıtılan Çinli Huawei'nin Ascend P1 modeli, Turkcell tarafından ülkemizde satışa sunulacak.

4.3 inçlik 960 x 540 piksellik Gorilla Glass Super AMOLED ekran, 1.5GHz hızında çalışan ARM Cortex-A9 tabanlı TI OMAP 4460 işlemci, PowerVR SGX540 grafik birimi, 1GB RAM, 4GB ROM, microSD girişi, 16GB depolama kapasitesi, Android 4.0 işletim sistemi, 8MP arka kamera, 1080p video kaydı ve oynatma, 7.7mm incelik şeklinde özellikler sunan Huawei Ascend P1, pek çok otorite tarafından övgüye layık görüldü.

Turkcell tarafından yapılan açıklamada, Huawei Ascend P1 modelinin Gold ve Gold Plus paketlerine ek olarak 24 aylık taahhütlerde ayda 45TL ek ödeme ile Turkcell İletişim Merkezlerinde 16 Temmuz'dan itibaren satışa sunulacağı belirtildi.

Modelin kontratsız fiyatı veya internet paketleri ile ilgili henüz bir detay yok. Ancak modelin 1200-1300TL arasında peşin fiyatına sahip olacağı tahmininde bulunabiliriz.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
WhiteLotus 6 yıl
Bunu alicağıma galaxy nexus alırım huawei hiç destek vermiyor kullanıcılara bir ideos x5 kullanıcısı olarak uyarayım
Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gavaller035 6 yıl en beğenilen
Bir x5 kullanıcısı olarak bunu alacagıma, galaxy 2 alırım daha iyi. Herkese markayı açıklamaktan bıktım :-)
1 Yanıt Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 5 yıl
mrb ben vision kullanıyorum hıc memnun degılım huawei yide kimseye onermem satıs sonrası hıc bır destek yok ve telefon sureklı hata verıyor bır de ses kalıtesı 10 tl lık mp3 den de kotu anlayacagınınz 5 para etmez
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
Telefonu hafta sonu electro world de inceledim. Teknik özellikleri hakkında önceden bilgi sahibi değildim ama Samsung lar dahil hiç bir tel. P1 in bana verdiği hissi vermedi. Çok Çok hoşuma gitti.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Andy 6 yıl
fiyat cok yuksek, bir x5 kullanicisi olarak yasadigimiz sorunlar malum ama f/p dedik sesimizi cikarmadik ozellikle ses sorununu hala istenen seviyeye cikaradim bagirmaktan ses kslmadi, markaya gelince ben eminonuden aldim cin mali diuorum hic uzatmiyorumm :-)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
osmanefeozkan 6 yıl
speed_brain
X5 kullanıyodum daha önceden herkese marka açıklıyodum yok bu çin malı mı satsan satılmıyo parçası az birsürü dert D: tekrar onla uğraşacağıma s2 alırım temiz temiz kullanırım Şimdi biraz kendimi zorladım ve s3 aldım onuda 430 sattım :P

Sayının başına 1 koymayı unutunuz herhalde.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
osmanefeozkan 6 yıl
lone.wolf
Tasarımı ve özellikleri güzel. Fiyatı 700 800 gibi girse idi rekor satışa imza atarlardı.

700-800 Tl'ye Nokianın dandik telefonlarını alamıyosun. Arkadaş bu kadar ön yargılı olmayın size kalsaydı biz hayla nokia kullanıyoduk. Tamam fiyatı pahalı ama bu düşmeyeceği anlamına gelmez. Huawei ideos X5 de 640 Tl ye giriş yaptı aradan bir ay geçmeden 550 Tl ye düştü.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Eric Cartmann 6 yıl
AMA ŞUNU SÖYLEYİM TÜRKİYE ÇOK PAHALI BİR YER AMERİKADA 199 DOLAR OLAN Iphone TÜRKİYEDE 1900 LİRALARDA YANİ 1000 DOLAR ... BEEN BÖYLE İŞİ OF OFF
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Lepanto 6 yıl Eric Cartmann
Eric Cartmann

AMA ŞUNU SÖYLEYİM TÜRKİYE ÇOK PAHALI BİR YER AMERİKADA 199 DOLAR OLAN Iphone TÜRKİYEDE 1900 LİRALARDA YANİ 1000 DOLAR ... BEEN BÖYLE İŞİ OF OFF

iPhone Amerika'da 200$ nakit fiyatıyla satılmıyor, 2 yıl kontratlı fiyatı o.
Ne yazık ki ülkemizde bütün telefonlar pahalı, bunun en büyük nedenlerinden biri de devletimizin telefonlardan toplamda %49 vergi alması.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Eric Cartmann 6 yıl
BU TELEFON 1200 TL AMA 4-5 AY SONRA 800 LİRA GARANTİ DÜŞER O ZAMANDA KESİN ALIRIM
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
1300tl demis 4-5 gun once batmandaydim sifir s3 1250-1300tlden satiliyordu bizim ulkede bi bokluk var normal s3fiyati 1000-1100 bana gore ama ben 2000e aldim media marktan acaba niye
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
1000 tl oldukça iyi bir fiyat ve iyi satar 1200 tl biraz abartı olur htc ve samsung ların yanın da satamaz o fiyata
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
huaweiye bu kadar para verilmez..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +424 Redeemertr +333 V4LKyR +299 KoşanBalık +224 madmahmutd +203 MacGyver. +188 WB +161 Informed +155 Txrboz +133 serdar_k +132
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
5789 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, huawei ve turkcell
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Samsung'un Windows Tableti Mercek Altında! Windows 8 hakkında merak ettikleriniz, Slate PC video inceleme 6 yıl HTC Desire C video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
BU USTALAR BENİ KANSER EDECEK, YETTİ
DH Forum
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim