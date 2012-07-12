Huawei Ascend P1, 16 Temmuz'da Turkcell tarafından satışa sunulacak

CES 2012 fuarında dünyanın en ince akıllı telefonu ünvanıyla tanıtılan Çinli Huawei'nin Ascend P1 modeli, Turkcell tarafından ülkemizde satışa sunulacak.





4.3 inçlik 960 x 540 piksellik Gorilla Glass Super AMOLED ekran, 1.5GHz hızında çalışan ARM Cortex-A9 tabanlı TI OMAP 4460 işlemci, PowerVR SGX540 grafik birimi, 1GB RAM, 4GB ROM, microSD girişi, 16GB depolama kapasitesi, Android 4.0 işletim sistemi, 8MP arka kamera, 1080p video kaydı ve oynatma, 7.7mm incelik şeklinde özellikler sunan Huawei Ascend P1, pek çok otorite tarafından övgüye layık görüldü.





Turkcell tarafından yapılan açıklamada, Huawei Ascend P1 modelinin Gold ve Gold Plus paketlerine ek olarak 24 aylık taahhütlerde ayda 45TL ek ödeme ile Turkcell İletişim Merkezlerinde 16 Temmuz'dan itibaren satışa sunulacağı belirtildi.





Modelin kontratsız fiyatı veya internet paketleri ile ilgili henüz bir detay yok. Ancak modelin 1200-1300TL arasında peşin fiyatına sahip olacağı tahmininde bulunabiliriz.