Huawei Ascend W2'nin sarı renk seçeneği ortaya çıktı

Huawei, Windows Phone 8 işletim sistemli ikinci akıllı telefonunu Ascend W2 ismiyle piyasaya sürecek. Birkaç gün önce sızdırılan bir basın görseli sayesinde kesinleşen bu bilgi, yayınlanan yeni bir görüntüyle yeniden doğrulandı. İlk olarak Ascend W2'nin mavi renkli versiyonunu gün yüzüne çıkaran güvenilir sızıntı kaynağı evleaks, şimdi de sarı renkli W2'ye ait bir görseli teknoloji medyasına servis etti. Ekranın altında konumlanan kapasitif dokunmatik düğmelerin kasa ve tema rengiyle aynı olması, akıllara arayüz ile uyumlu LED aydınlatma özelliğinin kullanıldığı fikrini getirse de şuan için bu konuyla alakalı herhangi bir paylaşım yapılmadı.

4.3 inç büyüklüğünde 1280 x 720 piksel çözünürlüklü ekran, çift çekirdekli Qualcomm Snapdragon 400 çipset, 1GB sistem belleği, 8MP kamera, 2000 mAh pil ve Windows Phone 8 işletim sisteminin ikinci genel dağıtımını bünyesinde barındırması beklenen Ascend W2, önümüzdeki haftalarda resmiyet kazanacak. Akıllı telefonun Huawei tarafından 18 Haziran'da düzenlenecek basın etkinliğinde Android işletim sistemli Ascend P6 ile birlikte sergilenmesine kesin gözüyle bakılıyor.

https://twitter.com/evleaks/status/340973215914553344