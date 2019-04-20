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Huawei, EMUI 9.1 güncellemesi alacak 49 cihazının isimlerini açıkladı

Huawei, yakında EMUI 9.1 güncellemesi alacak 49 akıllı telefon ve tablet modelinin öncelik sırasına göre listesini yayınladı. Detaylar için haberimize göz atabilirsiniz.
1 ay
10,7b
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27
Cep Telefonları
Zeynep Yolcu
Yazar
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Çinli mobil teknoloji devi Huawei, geçtiğimiz günlerde Android tabanlı kullanıcı arayüzü EMUI'ın en son sürümü olan EMUI 9.1'i duyurmuştu. İlk olarak P30 serisi ile karşımıza çıkan EMUI 9.1, pek çok performans iyileştirmesi, GPU Turbo 3.0 desteği, Huawei Share OneHop desteği, sanal mezura, çok daha pratik bir sesli asistan deneyimi ve daha pek çok iddialı özellikle geliyor.
Huawei'in hangi modelleri için güncelleme yayınlayacağı ve kullanıcıların güncellemeye ne zaman kavuşacakları oldukça büyük bir merak konusuydu. Neyse ki Huawei akıllardaki soru işaretlerini bir nebze azaltacak bir açıklamada bulundu. Şirket, EMUI 9.1 güncellemesi alacak 49 Huawei ve Honor modelinin öncelik sırasına göre listesini yayınladı.
EMUI 9.1 güncellemesi alacak ilk grupta, Huawei Mate 20, Huawei Mate 20 Pro, Huawei Mate 20 X, Huawei Mate 20 RS Porsche Design yer alıyor. Bu grupta yer alan cihazlardan bazıları için güncelleme yayınlanmaya başlamış durumda.
İkinci grupta ise Huawei Mate 10, Huawei Mate 10 Pro, Huawei Mate RS Porsche Design, Huawei Mate 9, Huawei Mate 9 Pro, Huawei Mate 9 Porsche Design, Huawei P20, Huawei P20 Pro, Huawei P10, Huawei P10 Plus, Huawei Nova 4, Huawei Nova 3, Huawei Nova 3i, Huawei Nova 2S, Honor Play, Honor 10, Honor Play 8A, Huawei Maimang 7, Honor View 10, Honor View 10 Lite, Honor Note 10, Honor 9, Honor V9 ve Honor 8X yer alıyor. Huawei, bu grupta yer alan cihazların güncellemeleri için test sürecini başlatmış durumda ve güncellemeler yakın gelecekte kullanıcılarla buluşmuş olacak.
Üçüncü grupta ise Huawei Nova 4e, Huawei Nova 3e, Huawei Enjoy 9 Plus, Huawei Enjoy 8 Plus, Huawei Enjoy MAX, Huawei Enjoy 9S, Huawei Enjoy 7S, Huawei Enjoy 9e, Honor 9 Lite, Honor 8X Max, Honor 20i, Honor 9i, Honor 7X, Huawei MediaPad M5 Tablet 10.1, Huawei MediaPad M5 Tablet 8.0, Huawei MediaPad M5 Tablet 8.4, Huawei MediaPad M5 Pro Tablet 10.8 ve Huawei MediaPad Tablet 5T 10.1 yer alıyor. Bu cihazlar için daha uzak bir gelecekte EMUI 9.1 güncellemesi yayınlanılması planlanıyor.
https://www.gsmarena.com/heres_a_list_of_49_huawei_devices_getting_emui_91-news-36669.php Yorum Yaz
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ALKaraca 1 ay en beğenilen
Honor 9 Lite modeline bile veriyor güncellemeyi ama P9 Lite 2017 modeline vermiyor.İkisi de aynı donanımı içeriyor bildiğime göre.Bir daha Huawei den uzak durur almayız biz de.
Honor 9 Lite modeline bile veriyor güncellemeyi ama P9 Lite 2017 modeline vermiyor.İkisi de aynı donanımı içeriyor bildiğime göre.Bir daha Huawei den uzak durur...
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1 Yanıt Yanıtla +14
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umtcnkrt 1 ay
Mate 20 ve Mate 20 Pro denmiş haberde, Mate 20 Lite listede belirtilmemiş. Kafalarda soru işareti?
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Seyrim 3 hf.
Vay be 5 yıllık g7 telefonum yok. Çok kırıldım.. :)
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Darknesia 4 hf.
Em U Ay! Bugüne kadar Android'te kullandığım en kötü ve en esnek olmayan ara yüz. Bootloader kilidini de kilitli olup para vermeden açamamak da cabası...
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DH Misafiri 4 hf.
p smart 2019 niye yok yavv
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DH Misafiri 4 hf.
Huawei P10 Lite de yok galiba daha garantisi bitmedi ama Huawei desteğini çekti hemen bir daha almayalım o zaman.
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BrutaL1tY 4 hf.
Gençler panik yok. Huawei Mate 20 Lite için niye yok diyen arkadaşlara cevabım olarak "Huawei Maimang 7" bu modelin diğer adıdır. O nedenle gelecek update sorun yok.
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Bgood 4 hf.
P9 üvey evlat .....bir güncelleme aldı ve söz verilen 8.0 güncellemesi yayınlanmadı müşteri memnuniyeti sıfır
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deceiverface 4 hf.
Huawei güncelleme konusunda çok kötü. Emui 9 aynı cihaza 3 ay arayla yayınlanıyor. Tr Mate 10 Pro'ya ocakta, gelirken diğer tr cihazına nisanda gelebiliyor. Nisanda olmamıza rağmen şubat yaması yüklü hâlâ
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kjkszpjmr2 1 ay
Mate 20 lite a yokmu ya
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Kolpaçino Özgür 1 ay
Aslında oreo'dan sonra çoğu cihaz için android güncellemesine gerek yok. Treble projecte bakın derim
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Kolpaçino Özgür 1 ay
Biz samsung'a laf atardık güncelleme yüzünden bunlar samsungu bile geçti. Geçen sene tam 1 sene önce çıktı p20 lite , ama update yok :D
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İki Nokta Sırt Sırta 1 ay Kolpaçino Özgür
P20 lite ın asıl adı nova 3e dir. Bizim ülkede veya avrupa da tam emin değilim P20 lite olarak satılıyor.
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