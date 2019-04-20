Huawei, EMUI 9.1 güncellemesi alacak 49 cihazının isimlerini açıkladı

Çinli mobil teknoloji devi Huawei, geçtiğimiz günlerde Android tabanlı kullanıcı arayüzü EMUI'ın en son sürümü olan EMUI 9.1'i duyurmuştu. İlk olarak P30 serisi ile karşımıza çıkan EMUI 9.1, pek çok performans iyileştirmesi, GPU Turbo 3.0 desteği, Huawei Share OneHop desteği, sanal mezura, çok daha pratik bir sesli asistan deneyimi ve daha pek çok iddialı özellikle geliyor.

Huawei'in hangi modelleri için güncelleme yayınlayacağı ve kullanıcıların güncellemeye ne zaman kavuşacakları oldukça büyük bir merak konusuydu. Neyse ki Huawei akıllardaki soru işaretlerini bir nebze azaltacak bir açıklamada bulundu. Şirket, EMUI 9.1 güncellemesi alacak 49 Huawei ve Honor modelinin öncelik sırasına göre listesini yayınladı.

EMUI 9.1 güncellemesi alacak ilk grupta, Huawei Mate 20, Huawei Mate 20 Pro, Huawei Mate 20 X, Huawei Mate 20 RS Porsche Design yer alıyor. Bu grupta yer alan cihazlardan bazıları için güncelleme yayınlanmaya başlamış durumda.

İkinci grupta ise Huawei Mate 10, Huawei Mate 10 Pro, Huawei Mate RS Porsche Design, Huawei Mate 9, Huawei Mate 9 Pro, Huawei Mate 9 Porsche Design, Huawei P20, Huawei P20 Pro, Huawei P10, Huawei P10 Plus, Huawei Nova 4, Huawei Nova 3, Huawei Nova 3i, Huawei Nova 2S, Honor Play, Honor 10, Honor Play 8A, Huawei Maimang 7, Honor View 10, Honor View 10 Lite, Honor Note 10, Honor 9, Honor V9 ve Honor 8X yer alıyor. Huawei, bu grupta yer alan cihazların güncellemeleri için test sürecini başlatmış durumda ve güncellemeler yakın gelecekte kullanıcılarla buluşmuş olacak.

https://www.gsmarena.com/heres_a_list_of_49_huawei_devices_getting_emui_91-news-36669.php

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Üçüncü grupta iseveyer alıyor. Bu cihazlar için daha uzak bir gelecektegüncellemesi yayınlanılması planlanıyor.