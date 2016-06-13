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Huawei Honor 5A: Giriş seviyesine iddialı özellikler

Xiaomi ve Lenovo’nun giriş seviyesinde üst donanımlı akllı telefonlar piyasaya sürmesinin ardından Huawei de boş durmuyor ve Honor 5A modelini görücüye çıkarıyor.
2 yıl
8,3b
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10
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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P9 adındaki Leica işbirliğinin imzasını taşıyan amiral gemi modelini ülkemizde de piyasaya sürmeye hazırlanan Huawei, alt seviyeye yönelik olarak da yeni modeller geliştirmeye devam ediyor. Bu kez sırada fiyat-performans telefonu Honor 5A bulunuyor.

5.5 inçlik 720p çözünürlüğünde IPS ekrana sahip olan Huawei Honor 5A, bölgeye göre 8 adet Cortex-A53 çekirdekli ve Adreno 405 grafik birimli Snapdragon 617 yonga seti veya Mali-T450 grafik birimli Kirin 620 yonga seti taşıyacak. 2GB RAM ve 16GB artırılabilir kapasite ile sınıfına göre iyi bir performans göstereceğini söyleyebiliriz.

Ayrıca Bkz. "İki kardeşin hikayesi mobilde"

Cihazın arka kısmında 13MP çözünürlüğünde, ön kısmında ise geniş açılı 8MP çözünürlüğünde kamera yer alıyor. Android 6.0 işletim sistemi üzerinde çalışan cihazda 3100mAh kapasiteli bir batarya tercih edilmiş. Yonga setinden kaynaklı Kirin tarafında Cat. 4, Snapdragon tarafında ise Cat. 7 modem seçeneği, fark olarak öne çıkıyor. Yani Snapdragon 617 yonga setli versiyon 300Mbps indirme hızları ile diğer versiyona iki kat fark atıyor.  

Huawei Honor 5A modeli 106$ yaklaşık fiyat etiketi ile satılacak. Xiaomi ve Lenovo’nun aynı fiyat seviyesindeki telefonları ile çok benzer donanıma sahip olan Huawei Honor 5A, anlaşılan bu sınıfta rakiplerine boş alan bırakmak istemiyor. Telefon hafta içerisinde Çin’de piyasada olacak.

 

http://www.androidheadlines.com/2016/06/huawei-honor-5a-is-now-official-with-a-3100mah-battery.html Yorum Yaz
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kadirirdem 2 yıl
700-800 tl bandında iyi satar...
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A.F.Y.D 2 yıl
oha iyi kalite
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Kefelon 2 yıl
200 Euro luk GM5 Plus ile ekranı hariç her şeyi aynı ve sadece 106$, tebrikler Huawei işte bu olmuş.
200 euroluk tel 999 TL ise.
125-150 Euro saysak Honor 5A'yı, 700-750 TL'ye rahat gelir bence ülkemize...
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*siteci* 2 yıl
porsche911gt2
keşke 5 inç olsaydı.

artık 5 inç telefon çıkmıyor malesef. Sırf bu yüzden 2014'ün amiral gemisi bir 5 inçlik telefon aldım.
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Patren 2 yıl
652 le gelse fp krali olurdu
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vjdrsjejv 2 yıl Patren
patren
652 le gelse fp krali olurdu

Onun olması için zararına satmaları gerekir.
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javaprof 2 yıl
bari snapdragon 430 ile gelseymiş.430 617 den daha iyi adreno 505 ve daha yeni üretim teknolojisi kullanıyor 617 ve 615ler eskidi artık.
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porsche911gt2 2 yıl
keşke 5 inç olsaydı.
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mami001 2 yıl
GM 5 Plus özelliklerinde nerdeyse ve yaklaşık yarı yarıya daha ucuza GM 5 Plus'ın gördüğü ilgiyi düşünürsek bu telefon baya piyasayı alt üst eder Türkiye'ye gelirse
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KillerNoob 2 yıl
SD617'li 850 lira civarına manyak satar.
1000'e gelirse 100-200 daha kor G3 alır rom yükler keyfine bakarız.
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