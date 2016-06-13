Huawei Honor 5A: Giriş seviyesine iddialı özellikler

P9 adındaki Leica işbirliğinin imzasını taşıyan amiral gemi modelini ülkemizde de piyasaya sürmeye hazırlanan Huawei, alt seviyeye yönelik olarak da yeni modeller geliştirmeye devam ediyor. Bu kez sırada fiyat-performans telefonu Honor 5A bulunuyor.

5.5 inçlik 720p çözünürlüğünde IPS ekrana sahip olan Huawei Honor 5A, bölgeye göre 8 adet Cortex-A53 çekirdekli ve Adreno 405 grafik birimli Snapdragon 617 yonga seti veya Mali-T450 grafik birimli Kirin 620 yonga seti taşıyacak. 2GB RAM ve 16GB artırılabilir kapasite ile sınıfına göre iyi bir performans göstereceğini söyleyebiliriz.

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Cihazın arka kısmında 13MP çözünürlüğünde, ön kısmında ise geniş açılı 8MP çözünürlüğünde kamera yer alıyor. Android 6.0 işletim sistemi üzerinde çalışan cihazda 3100mAh kapasiteli bir batarya tercih edilmiş. Yonga setinden kaynaklı Kirin tarafında Cat. 4, Snapdragon tarafında ise Cat. 7 modem seçeneği, fark olarak öne çıkıyor. Yani Snapdragon 617 yonga setli versiyon 300Mbps indirme hızları ile diğer versiyona iki kat fark atıyor.

Huawei Honor 5A modeli 106$ yaklaşık fiyat etiketi ile satılacak. Xiaomi ve Lenovo’nun aynı fiyat seviyesindeki telefonları ile çok benzer donanıma sahip olan Huawei Honor 5A, anlaşılan bu sınıfta rakiplerine boş alan bırakmak istemiyor. Telefon hafta içerisinde Çin’de piyasada olacak.