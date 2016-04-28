Huawei Honor 5C resmiyet kazandı

Huawei’nin ay başında P9 serisi ile birlikte başladığı akıllı telefon tanıtım günleri, önce P9 Lite ve şimdi de Honor 5C ile devam ediyor. Aslında Huawei P9 Lite ve Honor 5C modelleri, donanım açısından birbirine çok benziyor.

5.2 inçlik Full HD IPS LCD ekran taşıyan Honor 5C modeline yine Kirin 650 yonga seti eşlik ediyor. 2GHz saat hızında çalışan 4 adet Cortex-A53 ve 1.7GHz saat hızında çalışan 4 adet Cortex-A53 çekirdeği barındıran yonga setinin, Mali-T830 adında iki çekirdekli yeni bir grafik birimi bulunuyor. Yonga seti 16nm FinFET süreci ile TSMC tarafından üretiliyor. Bu bakımdan enerji verimliliği yüksek seviyelerde. Ayrıca LTE Cat. 6 modem ile 300Mbps indirme hızlarını destekliyor. Bununla birlikte, yonga setinde en fazla LPDDR3 desteği mevcut.

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Cihazda 2GB LPDDR3 RAM ve 16GB artırılabilir kapasite tercih edilmişti. P9 Lite gibi Honor 5C modeli de metal bir gövdeye sahip. Bununla birlikte dış tasarım çizgileri açısından iki model birbirinden ayrılıyor.

Honor 5C modelinde bunun haricinde 13MP çözünürlüğünde arka kamera, 8MP çözünürlüğünde ön kamera, parmak izi okuyucu, 3000mAh kapasiteli batarya, FM radyo yongası, Android 6.0 işletim sistemi ve EMUI 4.1 kullanıcı arayüzü şeklinde özellikler yer alıyor. Modelin 3G versiyonu 140$, 4G versiyonu ise 155$ fiyat etiketi ile satılacak.