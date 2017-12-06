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Huawei Honor 7X global pazara Modern Combat Versus desteği ile çıkıyor

18:9 görüntü oranına sahip yani çerçevesiz olarak tabir ettiğimiz akıllı telefonlar oyun konusunda da önemli bir avantaj sunabilir. Huawei Honor 7X bunun ilk örneği.
2 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Huawei’nin çerçevesiz tasarım anlayışına geçiş yaptığı ilk akıllı telefon olan ve geçtiğimiz haftalarda Çin’de tanıtımı yapılan Honor 7X’in global tanıtımı da gerçekleşti. Firma bu kez dikkat çekici bir hamle yapmış.

Huawei Honor 7X neler sunuyor?

18:9 geniş görüntü oranına sahip olan Honor 7X modeli orta seviye segmentte mücadele ediyor. 5.93 inçlik ekranında 1080x2160 piksel çözünürlük barındıran modele 4+4 formatında 8 adet Cortex-A53 çekirdekli ve Mali-T830 grafik birimli Kirin 659 yonga seti güç veriyor.

 

Huawei Honor 7X global pazara Modern Combat Versus desteği ile çıkıyor
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4GB RAM ve 32GB/64GB/128GB depolama kapasitesi ile desteklenen modelde microSD yuvası da unutulmamış. Arka tarafta 16 MP+2MP çözünürlüğünde çift kamera, ön tarafta ise 8MP çözünürlüğünde özçekim kamerası yer alıyor. 3340mAh kapasiteli batarya ise microUSB ile şarj oluyor.

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Oyun tarafına geçecek olursak Modern Combat Versus'un Honor 7x için özel olarak geliştirilmiş versiyonu ön yüklü olarak geliyor. Gameloft, 18:9 geniş ekranı kullanarak oyun deneyimini FPS oyuncularına özel avantajlarla zenginleştiriyor.

Modern Combat Versus’un modern kontrolleri ve HUD’u (baş üstü göstergesi), Honor 7X'in ekstra geniş ekranına uyum sağlaması için optimize edildiğinden, mobil oyunculara modern ve düzenli bir kullanıcı deneyimi sunuyor. Bu sayede, Honor 7x aksiyon dolu savaşlarda daha fazla stratejik farkındalık sağlıyor.

Huawei Honor 7X modelinin 32 GB versiyonu yaklaşık 200 dolar, 64 GB versiyonu yaklaşık 260 dolar ve 128 GB versiyonu yaklaşık 300 dolar fiyat etiketine sahipti. Avrupa için henüz fiyat açıklanmadı.

 

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bytradm 2 yıl
heryeri sinema salonu formatına sokmaya çalışanlara ........
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buraoca2 2 yıl
Sonunda Oyun yapımcıları 21:9 ekranlar gibi, telefonlara da bu desteği vermeye başladılar. Umarım Programlarda bu ekranlara göre optimize edilmeye başlanır. Daha fazla alan varken, bu alan neden kullanılmasın ki?
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