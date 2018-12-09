Huawei Honor V20 modeli 3D kamera özelliğiyle gelebilir

Huawei’nin ilk kez Honor Magic 2 akıllı telefon modelinde yer verdiği, 3D ToF olarak bilinen ve 3 boyutlu modelleme yapma imkânı sunan kamera kombinasyonu daha fazla telefonda karşımıza çıkabilir.

3D ToF teknolojisi lazer ışınlarıyla mesafeyi ölçebilen ve bunu zengin gerçeklik uygulamalarına aktarabilen bir teknoloji. Sistem nesnelerden yansıyan kızıl ötesi ışını yakalayarak 3D haritalama yapıyor. Profesyonel uygulamaların yanında zengin gerçeklik uygulamalarında da kullanılabiliyor.

Huawei Honor V20 özellikleri ve fiyatı

Gelen bilgilere göre Honor V20 (View 20) modelinde de 3D ToF kamerası yer alacak. Arka kısımda yer alan üçlü kamera kombinasyonu bunun için kullanılacak. Kombinasyondaki bir kamera standart çekimler yaparken diğer iki kamera da 3D ToF için ayrılacak. Kameraların Sony tarafından geliştirildiği ifade ediliyor.

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Honor V20 modelinde 2310 x 1080 piksel ekran çözünürlüğü, nokta çentik tasarımlı ekran, Kirin 980 yonga seti ve Android 9.0 işletim sisteminin yer alması bekleniyor. 27 Aralık tarihinde tanıtılacak olan telefonun fiyatı ise 400$ civarında olacak.

Kaynaklar Huawei’nin gelecek yıl daha fazla 3D ToF kameralı telefon piyasaya sürmek istediğini belirtiyor. Aslında Google’ın benzer bir teknolojisini temel alan Lenovo ve Asus marka telefonlar piyasaya çıkmış ancak ilgi görmemişti. Uzmanlar son kullanıcı için 3D modelleme sisteminin biraz uzak bir teknoloji olarak kaldığını düşünüyor. Huawei’nin teknolojiyi benimsetmek için nasıl bir yol izleyeceği merak konusu.