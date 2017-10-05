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Huawei Mate 10 Pro ilk kez görüntülendi

Huawei tarafından 16 Ekim'de tanıtılacak Mate 10 serisiyle ilgili sızıntılar gelmeye devam ediyor. Huawei Mate 10 Pro'nun ilk gerçek fotoğrafları ortaya çıktı...
1 yıl
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Huawei Mate 10 Pro ilk kez görüntülendi
Dün gerçekleştirilen Pixel 2 ve Pixel 2 XL lansmanının 2017 yılının son amiral gemilerini sahneye çıkardığını düşünüyorsanız yanılıyorsunız. İki haftadan daha kısa bir süre sonra Huawei Mate 10 ve Huawei Mate 10 Pro ile tanışmayı bekliyoruz. Tanıtım organizasyonuna sayılı günler kala Pro modeline ait ilk gerçek fotoğraflar ortaya çıktı.
Ayrıca Bkz. "En iyi kameraya sahip akıllı telefon Google Pixel 2 oldu"
Daha önce de Mate 10 Pro'nun görselleri sızmıştı. Bu açıdan baktığımızda bir Weibo kullanıcısı tarafından paylaşılan yeni fotoğrafların öncekilerle büyük oranda aynı çizgide olduğunu söyleyebiliriz. Sadece diğer sızıntılarda cihazın arka paneli metal gibi duruyordu. Yeni görsellerde ise camdan yapılmış izlenimi verecek şekilde oldukça parlak görünüyor.

Yapay zeka odaklı bir telefon olacak

Bunun dışında herşey daha önce sızdırılan görüntülerdeki gibi. İnce çerçeveli büyük 6 inç ekran, arka kısımda çift lensli (muhtemelen 20MP + 12MP) kamera ve hemen altında bir parmak izi tarayıcısının olduğunu görüyoruz. Fotoğraflarda siyah renkte bir Huawei Mate 10 Pro gösteriliyor. Ancak render'larda mavi ve kahverengi renk seçeneklerinin olacağı da ortaya çıkmıştı.
Akıllı telefonun en heyecan verici özellikleri, -Huawei tarafından birkaç teaser'la ipuçları verilen- yüz tanıma ve yapay zekaya teknolojisi olacak gibi görünüyor. Mate 10 serisinin 16 Ekim tarihli lansmanında merak edilen tüm detayları hep beraber öğreneceğiz.

http://trendytechz.com/huawei-mate-10-pro-live-images/ Yorum Yaz
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OverClocK1ng 1 yıl en beğenilen
Yani oturup photoshopladım. Telefonun özellikleri çok iyi dee, arkası sanki yan yatmış Minyonlara benziyor. Yoksa bana mı öyle geliyor.


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Yani oturup photoshopladım. Telefonun özellikleri çok iyi dee, arkası sanki yan yatmış Minyonlara benziyor. Yoksa bana mı öyle geliyor....
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5 Yanıt Yanıtla +42
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KalemKolik 1 yıl
buda yeni moda oldu.Çıkan telefonlar ile hatta tanıtılan telefonlar ile satışa çıkan telefonlar aynı değil.satışa çıkanların çerçevesi hep fazla.
2 Yanıt Yanıtla +4
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DODANLI 1 yıl
4000 pil var telefonda. Powerbank a bağlı foto paylaşılmış
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aycibin 1 yıl
ben p10'dan ufak kasalı ama aynı ekran boyutuna sahip bir p11 bekliyorum.mate çok iri
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BOLDVIPER 1 yıl
Alt huawai logosu ekrana sanal home tusu koymus la alttaki bosluga koy madem ekrani kismis
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Mianfei 1 yıl
Hm best kafa inavasyon. Aynı şeyleri azıcık pişirip pişirip önümüze atıyorlar. 700 liralık 3 senelik telimde yüz tanıma var ister gayet hızlı ve stabil :d yaoay zekaymiş hebele höböloöî
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TearsForFears 1 yıl
Şu %80 ekran kasa oranıyla 5 inçlik cihaz yapmadılar ya çıldırıyorum. 6 inç nedir ulen tablet alıyorduk biz o ekran boyutunda. Koyacaksın s8 in ekranını iphone 7 kasasına, parmak izi okuyucuyu sony deki gibi yanda güç tuşuna yerleştireceksin, al sana süper telefon.
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WarSaw 1 yıl
tasarım tam anlamıyla tırı vırı
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sistemli adam 1 yıl
yüz tanımadan bahsediliyor ama arkada parmak izi tanıma var.
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DH Misafiri 1 yıl
Arkadaş ekran kasa oranını en iyi yapan kasayıda biras kalınlaştırıp pil kapasitesini artırıp parmak izini powera koyan kazanır. Güçlü donanım iyi kamera kombinasyonu ile.
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lucas10 1 yıl
Huawei iyi iş çıkarmış gerçekten çok şık bir telefon. Huawei telefonlarının fiyatları 4-5 ay içinde düşüşe geçse daha güzel olacak ama fiyatlar yüksek düşme olmuyor hiç.

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kucukyenici 1 yıl
Bence yapay zeka değil, fiyat odaklı telefon olacak. :-)
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