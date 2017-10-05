Huawei Mate 10 Pro ilk kez görüntülendi

Dün gerçekleştirilen Pixel 2 ve Pixel 2 XL lansmanının 2017 yılının son amiral gemilerini sahneye çıkardığını düşünüyorsanız yanılıyorsunız. İki haftadan daha kısa bir süre sonra Huawei Mate 10 ve Huawei Mate 10 Pro ile tanışmayı bekliyoruz. Tanıtım organizasyonuna sayılı günler kala Pro modeline ait ilk gerçek fotoğraflar ortaya çıktı.

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Daha önce de Mate 10 Pro'nun görselleri sızmıştı. Bu açıdan baktığımızda bir Weibo kullanıcısı tarafından paylaşılan yeni fotoğrafların öncekilerle büyük oranda aynı çizgide olduğunu söyleyebiliriz. Sadece diğer sızıntılarda cihazın arka paneli metal gibi duruyordu. Yeni görsellerde ise camdan yapılmış izlenimi verecek şekilde oldukça parlak görünüyor.

Yapay zeka odaklı bir telefon olacak

Bunun dışında herşey daha önce sızdırılan görüntülerdeki gibi. İnce çerçeveli büyük 6 inç ekran, arka kısımda çift lensli (muhtemelen 20MP + 12MP) kamera ve hemen altında bir parmak izi tarayıcısının olduğunu görüyoruz. Fotoğraflarda siyah renkte bir Huawei Mate 10 Pro gösteriliyor. Ancak render'larda mavi ve kahverengi renk seçeneklerinin olacağı da ortaya çıkmıştı.

Akıllı telefonun en heyecan verici özellikleri, -Huawei tarafından birkaç teaser'la ipuçları verilen- yüz tanıma ve yapay zekaya teknolojisi olacak gibi görünüyor. Mate 10 serisinin 16 Ekim tarihli lansmanında merak edilen tüm detayları hep beraber öğreneceğiz.

http://trendytechz.com/huawei-mate-10-pro-live-images/