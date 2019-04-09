Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Huawei Mate 20 Pro’nun oyun performansı nasıl?

Bu yazımızda Huawei Mate 20 Pro'nun oyun performansı özelliklerini ele alacak ve hangi oyunda hangi FPS değeri ile oynattığına bakacağız. Huawei Mate 20 Pro'nun oyun deneyimi:
1 ay
8,5b
1
20
Cep Telefonları
Yusuf Akbaş
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Huawei Mate 20 Pro’nun oyun performansı nasıl?
Tam Boyutta Gör

Huawei Mate 20 Pro, Kirin 980 yonga setinden güç alıyor. 7 nm üretim mimarisine sahip Kirin 980, oyunlarda performansı arttıran GPU Turbo 2.0 özelliğini de destekliyor.

Huawei Mate 20 Pro sahip olduğu sekiz çekirdekli işlemcisi ve Mali-G76 MP10 GPU’su ile oyunlarda yüksek performans sunuyor. 6.39 inç büyüklüğündeki OLED ekranı ile görsel açıdan da oyun deneyimini ileriye taşıyor.

Henüz Mate 20 Pro’nun üstesinden gelemeyeceği bir oyun bulunmuyor. Yine de daha akıcı oyun deneyimi için ayarlara ‘Performans Modu’ eklenmiş. Performans modunu açtığımızda pil daha hızlı bitiyor ve telefon daha fazla ısınıyor ancak bunun meyvesi olarak oyunlarda daha yüksek performans elde ediyoruz.

PUBG Mobile’da grafik ayarını olarak ‘HDR’, kare hızı seçeneği olarak ‘Ultra’ seçeneğinde 50-60 FPS arası performans sergiliyor. Fortnite’da ise ‘Yüksek’ seçeneğinde 60 FPS değerini elde ediyoruz. Asphalt 9 ve Real Racing 3’de en yüksek ayarlarda 60 FPS oynatıyor. Mate 20 Pro, günümüz oyunlarında yüksek ayarlarda herhangi bir sorun yaşamıyor.

Oyun performansından bahsetmişken bataryaya değinmezsek olmaz. Mate 20 Pro’da 4200 mAh büyüklüğünde bir batarya bulunuyor. Bu telefonla performans sıkıntısı yaşamayacağınız gibi batarya konusunda da kafanızda bir soru işareti kalmayacak.


Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
shkoksal 1 ay en beğenilen
Bıktım şu leş telefonun övülmesinden. Kamera ve batarya hariç berbat. Fiyatı da aşırı yüksek.
1 Yanıt Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
mr.biceps 1 ay
Arkadaşlar adamlar taş mı yiyecek? Reklam yapmaları gayet normal para kazanmaları lazım. Bu arada mate 20 pro gayet iyi bi telefon ve haberde yalan bir içerik yok. Isteyen alır istemeyen almaz burda boş boş yorum yapmanın anlamı yok.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
adnantuna88 1 ay
leş bir işlemcisi var snapdragon su niyetine içer bu işlemciyi fahiş fiyatlarla bu çöpü kaktırmaya çalışıyor huawei millete ama yemezler,Xiaomi oppp ve meizu bile huaweiden daha yenilikçi
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
clb12 1 ay
Kamera da berbat. Yıl olmuş 2019 hala 4k 60 fps yok. Gpu çöp, kamera da pastel renkler var. Yazılımı iyi değil. Geriye bir tek batarya kalıyor ki 200 $ lık telefonlarda bile 4000 mAh bataryaları görüyoruz artık. Kronik yeşil ekran sorunundan bahsetmiş miydim?
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TearsForFears 1 ay
Mate 20 stoklarını bitirme çabası herhalde çünkü p30 çıkmış mate 20 reklamı yapılıyor.
Telefon 5300 civarına kadar düşmüştü galiba. 5k altında değerlendirilebilir.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kerim5100 1 ay
2020'ye kadar da P30 Pro haberleri gelir hayırlı işler :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sounderland 1 ay
Mediamarkt'da Mate 20 Pro ile P30 Pro aynı para yani 7.000 lira. Huawei beye iletin onu bi 5.500 bandına çeksin sirkülasyon olsun..
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
shkoksal 1 ay en beğenilen
Bıktım şu leş telefonun övülmesinden. Kamera ve batarya hariç berbat. Fiyatı da aşırı yüksek.
1 Yanıt Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mementopolis 1 ay shkoksal
Zaten o iki özellik telefonu leş hale getirmiyor :D
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sahoron 1 ay
Ayraca Yusuk Akbas'a sormak isterim, ayni telefonun yapay zekası ile haber yapmişti. Nedir bu yapay zeka? Neler yapabiliyor? Telefonun hangi bölümünde kayıtlı? Ne kadar yer kaplıyor? Yapay zeka nedir allahasen ya? Bir iki algoritmaya hemen yapay zeka etiketi koyuyorlar. Yapay zeka kendi kendine düşünebilen sisteme denir. Otomatik olarak yapılan ayarlara denmez, birde burada tarafsız objektif diye bunu pazarlıyorsunuz
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FoxyDogy 1 ay sahoron
"Yapay zeka kendi kendine düşünebilen sisteme denir." Bu cümle gerçekten çok saçma. Yapay zeka çok derin bir konudur aslında. Ama özetlemek gerekirse kendi algoritmasını kurabilen sisteme yapay zeka denir. Telefonlar kameralarında ise direk olarak kendi algoritmasını kurma işlemi yok yani öğrenme işlemi yok, onun yerine daha önceden yapay zeka tarafından oluşturulmuş algoritmalara göre gerçek zamanlı nesne algılama gibi özellikler var.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mansurmarsak 1 ay
Bu şekilde reklamları normal haber gibi paylaşmanız, yorum yok cidden...
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
koyunsavar 1 ay
Para para para
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +161 Informed +89 12 Angry Men +63 mu5tafa +48 flowerhorn +45 volkie +41 Chronotide +33 qoqoCAN +33 infom@n +21 Whippoorwill +21
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
8545 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
huawei, mobil oyun ve
9 etiket daha oyun performansı pubg fortnite mate 20 pro mate 20 pro oyun Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Yusuf Akbaş MPopüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 ay LG InnoFest 2019 bu kez Orta Doğu ve Afrika’yı konuk etti 1 ay IKEA Symfonisk Sonos kablosuz hoparlörler duyuruldu 1 ay Huawei Y5 2019 sızdırıldı: Helio A22 çipset 1 ay Turkcell, Yaani'nin dijital asistan özelliğini tanıttı 1 ay WhatsApp'ın yeni güncellemesi, ses dosyası paylaşımını iyileştiriyor 1 ay Oppo Reno tanıtıldı: 10x optik zoom ve çapraz pop-up selfie kamerası 1 ay Samsung Mobile CEO'su Dj Koh: Önümüzdeki 10 yıl, akıllı telefon pazarının lideri kalacağız 1 ay Logitech yeni kablosuz kulaklığını tanıttı 1 ay Çin, kripto para madenciliğini yasaklamayı düşünüyor 1 ay YouTube da interaktif orijinal içerik işine giriyor 1 ay Qualcomm 11nm ve 8nm sürecinde geliştirdiği yeni yonga setlerini duyurdu 1 ay Amazon.com.tr Bahar Fırsatları başladı: İşte öne çıkan fırsat ürünleri 1 ay AMD’den Intel’e bir transfer daha 1 ay Nvidia GeForce MX 250 ekran kartlı notebook alacaklar dikkat 1 ay Microsoft Launcher son güncellemeyle ana ekrana köklü değişiklikler getirdi 1 ay Tesla'nın Gözcü Modu, bir hırsızlık zanlısının kısa sürede yakalanmasını sağladı 1 ay Twitter, günlük takip edebileceğiniz hesap limitini düşürdü 1 ay Intel Optane DC Persistent bellek modülleri satışa çıkıyor 1 ay Ray Tracing çekirdekleri yongada Nvidia’nın iddia ettiği kadar alan kaplamıyor 1 ay New York’un iki katı büyüklüğünde buzdağı, yakında Antarktika’dan kopacak 1 ay GÖRÜNTÜLENEN Huawei Mate 20 Pro’nun oyun performansı nasıl? Sonraki Sabiha Gökçen’e havalimanı içinde navigasyon özelliği eklendi 1 ay Drone düşmanı lazer silahını görüntüledik 1 ay Zorlu arazi şartlarında yük taşımak için tasarlanan Zetros 8x8 incelemesi 1 ay Hamilelik sürecinde egzersiz yapmak, yavruları obeziteye karşı koruyor 1 ay Rocket Lab Photon platformu uydu fırlatmayı daha kolay hâle getiriyor 1 ay Razer Ripsaw HD görüntü yakalama kartı çıtayı yükseltiyor 1 ay Honor 20i resmi olarak 17 Nisan’da tanıtılacak 1 ay Yeni geliştirilen “termal pil”, uzak bölgelerin enerji ihtiyacını karşılayabilir 1 ay Çin teknolojisine tepki büyüyor: MIT de Huawei ve ZTE anlaşmalarını iptal etti 1 ay WhatsApp, iPad'e geliyor 1 ay Huawei Mate X'in piyasaya çıkış tarihi belli oldu 1 ay Daha temiz ve güvenli roket yakıtı geliştirmek mümkün 1 ay Cloud Stinger Wireless: HyperX’in en ucuz kablosuz PS4 ve PC oyuncu kulaklığı 1 ay Huawei Mate 20 Pro’nun ultra geniş açılı lensi ile yapılan çekimler 1 ay Asus 5G destekli yeni Zenfone 6'da çift kızaklı tasarımı geri getirebilir 1 ay Amazon.com.tr Bahar Fırsatları başlıyor 1 ay RED Hydrogen One titanyum modeli 1.600 dolarlık fiyatıyla sonunda teslimatlara başladı 1 ay Tesla'nın otomatik pilotuna, çukurdan kaçma özelliği gelebilir 1 ay Avengers: Endgame filminin ilk sahnesi paylaşıldı 1 ay 2019 Volkswagen Transporter 6.1 tanıtıldı: Yeni teknolojiler ve elektrikli versiyon Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
The Dark Pictures: Man of Medan için
Bölüm Sonu Canavarı
Guacamelee! Super Turbo Championship
Bölüm Sonu Canavarı
Türkiye'de köylüler aşırı tembel. Ancak
DH Forum
BINALI YILDIRIM 26 MILYAR $ lik SERVETI
DH Forum
Total War: THREE KINGDOMS İnceleme
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim