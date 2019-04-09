Huawei Mate 20 Pro’nun oyun performansı nasıl?

Tam Boyutta Gör

Huawei Mate 20 Pro, Kirin 980 yonga setinden güç alıyor. 7 nm üretim mimarisine sahip Kirin 980, oyunlarda performansı arttıran GPU Turbo 2.0 özelliğini de destekliyor.

Huawei Mate 20 Pro sahip olduğu sekiz çekirdekli işlemcisi ve Mali-G76 MP10 GPU’su ile oyunlarda yüksek performans sunuyor. 6.39 inç büyüklüğündeki OLED ekranı ile görsel açıdan da oyun deneyimini ileriye taşıyor.

Henüz Mate 20 Pro’nun üstesinden gelemeyeceği bir oyun bulunmuyor. Yine de daha akıcı oyun deneyimi için ayarlara ‘Performans Modu’ eklenmiş. Performans modunu açtığımızda pil daha hızlı bitiyor ve telefon daha fazla ısınıyor ancak bunun meyvesi olarak oyunlarda daha yüksek performans elde ediyoruz.

PUBG Mobile’da grafik ayarını olarak ‘HDR’, kare hızı seçeneği olarak ‘Ultra’ seçeneğinde 50-60 FPS arası performans sergiliyor. Fortnite’da ise ‘Yüksek’ seçeneğinde 60 FPS değerini elde ediyoruz. Asphalt 9 ve Real Racing 3’de en yüksek ayarlarda 60 FPS oynatıyor. Mate 20 Pro, günümüz oyunlarında yüksek ayarlarda herhangi bir sorun yaşamıyor.

Oyun performansından bahsetmişken bataryaya değinmezsek olmaz. Mate 20 Pro’da 4200 mAh büyüklüğünde bir batarya bulunuyor. Bu telefonla performans sıkıntısı yaşamayacağınız gibi batarya konusunda da kafanızda bir soru işareti kalmayacak.