Huawei Mate 20 Pro’nun resmi tanıtım videosu sızdırıldı

Huawei’in 16 Ekim’de tanıtımı gerçekleştirilecek olan yeni amiral gemisi cihazı Mate 20 Pro’nun resmi tanıtım videosu internette sızdırıldı. Bugüne kadar cihazın gerek tasarımı, gerekse teknik özellikleriyle ilgili pek çok sızıntı yapılmıştı. Son ortaya çıkan tanıtım videosu ile de cihazın tasarımı tamamen gözler önüne serilmiş oldu.

Cihazın tasarımından biraz söz edecek olursak, kare şeklinde dizilmiş, Leica markalı 3 adet arka kamera sensörüne sahip olan cihaz, bu anlamda oldukça alışılmışın dışında, karakteristik bir tasarım diline sahip. Çentikli bir ekran tasarımına sahip olan cihazda, su damlası olarak tabir edilen, küçük bir çentiğe yer verilmiş.

https://www.youtube.com/watch?v=XeJbHkrcIYE

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Sızdırılan tanıtım videosuna dair bir başka önemli detaydan daha söz edecek olursak, videonun altında “işlemci,vedahili depolama” vurgusunun yapıldığı kısa bir metin yer alıyor. Bir başka sızıntıda cihazınve’lık üç farklıseçeneğine veve’lık 4 farklı depolama alanı seçeneğine sahip olacağını zaten öğrenmiştik. 8 GB’lık RAM ve 512 GB’lık depolama alanına sahip seçenek, muhtemelen cihazın en güçlü ve en pahalı versiyonu olacak.