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Huawei Mate 20 Pro’nun resmi tanıtım videosu sızdırıldı

Huawei'in yeni amiral gemisi cihazı Mate 20 Pro'nun resmi tanıtım videosu cihazın tanıtımına sayılı günler kala internette sızdırıldı. Detaylar haberimizde.
7 ay
5,2b
1
8
Cep Telefonları
Zeynep Yolcu
Yazar
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Huawei’in 16 Ekim’de tanıtımı gerçekleştirilecek olan yeni amiral gemisi cihazı Mate 20 Pro’nun resmi tanıtım videosu internette sızdırıldı. Bugüne kadar cihazın gerek tasarımı, gerekse teknik özellikleriyle ilgili pek çok sızıntı yapılmıştı. Son ortaya çıkan tanıtım videosu ile de cihazın tasarımı tamamen gözler önüne serilmiş oldu.
Cihazın tasarımından biraz söz edecek olursak, kare şeklinde dizilmiş, Leica markalı 3 adet arka kamera sensörüne sahip olan cihaz, bu anlamda oldukça alışılmışın dışında, karakteristik bir tasarım diline sahip. Çentikli bir ekran tasarımına sahip olan cihazda, su damlası olarak tabir edilen, küçük bir çentiğe yer verilmiş.
Sızdırılan tanıtım videosuna dair bir başka önemli detaydan daha söz edecek olursak, videonun altında “Kirin 980 işlemci, 8 GB RAM ve 512 GB dahili depolama” vurgusunun yapıldığı kısa bir metin yer alıyor. Bir başka sızıntıda cihazın 4-6 ve 8 GB’lık üç farklı RAM seçeneğine ve 64-128-256 ve 512 GB’lık 4 farklı depolama alanı seçeneğine sahip olacağını zaten öğrenmiştik. 8 GB’lık RAM ve 512 GB’lık depolama alanına sahip seçenek, muhtemelen cihazın en güçlü ve en pahalı versiyonu olacak.
https://www.youtube.com/watch?v=XeJbHkrcIYE Yorum Yaz
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vampirelf 7 ay en beğenilen
P20 pro 7000 oldu bu kim bilir kaçtan girecek en az 8000-9000 olur. Bu kadar hile yapan bir firmaya kimse bu meblağlari gömmez, ya iPhone alır ya Samsung alır. Bunlarda çöp olur gider. Adam 5500 note 9 alırken bu çöpe para verirse akıl sağlığı yoktur büyük ihtimalle.
P20 pro 7000 oldu bu kim bilir kaçtan girecek en az 8000-9000 olur. Bu kadar hile yapan bir firmaya kimse bu meblağlari gömmez, ya iPhone alır ya Samsung alır. ...
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soneday 7 ay
bu fan yapımı video. gerçek değil
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niyatovic 7 ay
bu mu resmi...



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Bloodin 7 ay
1-) Video resmi değil fan yapımı
2-) Videodaki Mate 20 Pro değil, düz Mate 20
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12 Angry Men 7 ay
Gerçek mi değil mi bilmem ama arka tarafındaki kamera bölümü çok kötü gözüküyor.
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niyatovic 7 ay
bu mu resmi...



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TearsForFears 7 ay
Arka kamera tasarımı güzel kare şeklinde hoş olmuş. Ön tarafta damla şeklinde çentik kullanacaklarını sanmıyorum ama keşke kullansalar. 4200 batarya, kirin 980 vb zaten çok üst seviye bir cihaz geliyor. Parmak izi okuyucuyu ekrana gömmeyeceklerdir. 300 dolarlık meizu 16x de ekrana gömülü parmak izi var ve çentik yok. Hiç bu cihazlara 800-900 dolar vermeye değmez. Meizu ülkemize 16 ve 16x leri getirirse mate 20 nin yarı fiyatına alır kullanırız.
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Tommy Shelby 7 ay
Video gerçek mi ki
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Sazankiller 7 ay
Aşağıdaki de kirin 980 in baklavabench sonucu hileli mi hilesiz mi bilmiyorum.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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soneday 7 ay
bu fan yapımı video. gerçek değil
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vampirelf 7 ay en beğenilen
P20 pro 7000 oldu bu kim bilir kaçtan girecek en az 8000-9000 olur. Bu kadar hile yapan bir firmaya kimse bu meblağlari gömmez, ya iPhone alır ya Samsung alır. Bunlarda çöp olur gider. Adam 5500 note 9 alırken bu çöpe para verirse akıl sağlığı yoktur büyük ihtimalle.
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