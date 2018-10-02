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Huawei P20 Pro'ya zam geldi!

Huawei Mate 20 ve Mate 20 Pro'nun tanıtımına sayılı günler kala Huawei P20 Pro'nun fiyatına zam yaptı. Zammın ardından telefonun fiyatı yaklaşık 1500 TL arttı. Huawei P20 Pro zamlı fiyatı:
7 ay
22,5b
1
64
Cep Telefonları
Yusuf Akbaş
Yazar
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Huawei, yaklaşık iki hafta sonra tanıtacağı Huawei Mate 20’nin tanıtımı öncesi Huawei P20 Pro’nun fiyatına zam yaptı. Huawei P20 Pro’nun fiyatı yaklaşık 1500 TL arttı. Huawei P20 Pro, zammın ardından 6999 TL’ye satılıyor.

Huawei P20 Pro’nun fiyatı uzun zamandır 5000 TL ile 5500 TL arasında seyrediyordu. Vatan Bilgisayar, Teknosa gibi zincir marketlerde 6999 TL’ye listelenmeye başladı. E-ticaret sitelerinde henüz zamlı fiyatlara geçiş yapılmadı.

Huawei Mate 20 Pro'nun fiyatı 10 bin lirayı bulabilir

Fiyat değişikliğinden Huawei P20 etkilenmedi. Zincir marketlerde ve e-ticaret sitelerinde 3999 TL’ye satılmaya devam ediliyor. Yeni fiyatıyla Huawei P20 Pro, 7999 TL'ye satılan Galaxy Note 9'un ardından Android telefonlar arasında en pahalı model olarak tepede bulunuyor.

Huawei P20 Pro'nun fiyatının 6999 TL’ye yükselmesi, Huawei Mate 20 ve Huawei Mate 20 Pro fiyatı ile ilgili endişe yaratıyor. Huawei Mate 20 ve Mate 20 Pro, bu telefondan daha yüksek fiyatla satışa sunulacağı için firmanın yeni amiral gemisi modellerinin fiyatlarının 10 bin TL’ye yaklaşacağını söyleyebiliriz. Huawei Mate 20 ailesi, 16 Ekim'de tanıtılacak.


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Xiaomiseverim 7 ay en beğenilen
benim anlamadığım s9+ kadar bir telefonu ondan neredeyse 2500 lira pahalıya satacağını nasıl düşünebiliyorlar? Hadi Apple ı anlarım adamlar ios ekosisteminin fiyatı bu diyebiliyorlar ama sen androidsin hiçbir avantajın yok ki senin diğer markalara göre. 3500 liraya lg g7den 2 tane alırım ısındıkça şarjı bittikçe diğerine geçerim yine de 7000 lira bu telefona vermem ki nasıl bi kafa yaşıyosunuz?
benim anlamadığım s9+ kadar bir telefonu ondan neredeyse 2500 lira pahalıya satacağını nasıl düşünebiliyorlar? Hadi Apple ı anlarım adamlar ios ekosisteminin fi...
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Sazankiller 7 ay
Millete hayret ediyorum s9+gibi kaliteli Orjinal telefon varken nasıl parayı bunun gibi herşeyi kopya ve hileli telefona veriyorlar.
1 Yanıt Yanıtla +56
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fakasupi 7 ay
Bravo işte beklediğimiz hareketler bunlar Huawei senin neyin eksik Apple dan. Bir de siz vurun vatandaşa helal valla.
Yanıtla +27
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MyWorldLife 6 ay
Huawei eleştirilir. Sıkıntı yok.
Ama Allah aşkına LG denilen yüz karası firmayı önermeyin şurda ya.
LG Bitti..
LG öldü.
LG nin yüzüne bakılmıyor.
LG İsterse Snapdragon 999 Kullansın ve 1000 tl ye satılsın. Yüzüne bakan olmaz.
LG kendini bitirdi. Anakart sorunları Bootloop sorunları artık LG tüm dünyada lekeledi imajını...
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erkanberk 6 ay
Fazladan ödenen her bir kuruş bünye zenginlik hissiyatını artırır cildi gençleştirir insanı diri tutar. Zamlar olamasa ayakta duramam o kadar bir zam sevgisi var içimde.
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matador_mirkhan 6 ay
Kimse kusura bakmasın LG G7 ile tekrar f/p ürünüdür.
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DH Misafiri 7 ay
yerden yere vurulan lg nin değeri elbet anlaşılacak bir tık kaldı!
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mavi_dünya 7 ay
Bu zamlar psikolojik, manipülasyon olmalı, gerçek zam yok !!!
Yani öyle diyorlar
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tonya61 7 ay
"Huawei bir zamanlar güçlü olduğu Türkiye piyasasından çekiliyor. Yoluna Honor markası ile devam edecek." haberleri gelir yakında.
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mavizaman 7 ay
al aşkını sok sok gözüne gözüne...
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darkhair 7 ay
Geçenlerde bilgisayarımın ile telefonumun faturalarını buldum dolabı karıştırırken
Bilgisayarı 2013 yılında 2500 TL ye almışım ( o dönemler 1500-2000 TL lik bir bilgisayar işinizi çok rahat görebiliyordu ). Bahsettiğim bilgisayar 16gb ram, i7 işlemci, 4gb gt650m li asus bilgisayar.
iPhone 7Plus’ı 2016 Aralık ayında 4100 TL ye almışım ( 128gb ).
Şu anda şu ikisinin toplam parasına değil iphone, kamerası düzgün, işlemcisi fena olmayan bir telefon bile “alamamak”, bir türk vatandaşı olarak beni derinden üzüyor. Umarım bu günler çabuk geçer. Yoksa ülkenin nufusu göç vere vere gitgide eriyecek bence...
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Frobisher 7 ay
Bu zamanda telefon alınmaz
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Circassian81 7 ay
Bu 7 bin ise mate 20 pro ne kadar olacak? Veya Mate 20 Pro satışa cikana kadar satabildikleri kadar bu fiyattan satip kar edecekler Mate 20 Pro cikinca o da 7bin tl olacak ve P20 Proyu 5.500 tlye indirecekler ama bunun gerçekleşeceğini pek sanmıyorum
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