Huawei P20 Pro'ya zam geldi!

Huawei, yaklaşık iki hafta sonra tanıtacağı Huawei Mate 20’nin tanıtımı öncesi Huawei P20 Pro’nun fiyatına zam yaptı. Huawei P20 Pro’nun fiyatı yaklaşık 1500 TL arttı. Huawei P20 Pro, zammın ardından 6999 TL’ye satılıyor.
Huawei P20 Pro’nun fiyatı uzun zamandır 5000 TL ile 5500 TL arasında seyrediyordu. Vatan Bilgisayar, Teknosa gibi zincir marketlerde 6999 TL’ye listelenmeye başladı. E-ticaret sitelerinde henüz zamlı fiyatlara geçiş yapılmadı.
Huawei Mate 20 Pro'nun fiyatı 10 bin lirayı bulabilir
Fiyat değişikliğinden Huawei P20 etkilenmedi. Zincir marketlerde ve e-ticaret sitelerinde 3999 TL’ye satılmaya devam ediliyor. Yeni fiyatıyla Huawei P20 Pro, 7999 TL'ye satılan Galaxy Note 9'un ardından Android telefonlar arasında en pahalı model olarak tepede bulunuyor.
Huawei P20 Pro'nun fiyatının 6999 TL’ye yükselmesi, Huawei Mate 20 ve Huawei Mate 20 Pro fiyatı ile ilgili endişe yaratıyor. Huawei Mate 20 ve Mate 20 Pro, bu telefondan daha yüksek fiyatla satışa sunulacağı için firmanın yeni amiral gemisi modellerinin fiyatlarının 10 bin TL’ye yaklaşacağını söyleyebiliriz. Huawei Mate 20 ailesi, 16 Ekim'de tanıtılacak.
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Ama Allah aşkına LG denilen yüz karası firmayı önermeyin şurda ya.
LG Bitti..
LG öldü.
LG nin yüzüne bakılmıyor.
LG İsterse Snapdragon 999 Kullansın ve 1000 tl ye satılsın. Yüzüne bakan olmaz.
LG kendini bitirdi. Anakart sorunları Bootloop sorunları artık LG tüm dünyada lekeledi imajını...
Yani öyle diyorlar
Bilgisayarı 2013 yılında 2500 TL ye almışım ( o dönemler 1500-2000 TL lik bir bilgisayar işinizi çok rahat görebiliyordu ). Bahsettiğim bilgisayar 16gb ram, i7 işlemci, 4gb gt650m li asus bilgisayar.
iPhone 7Plus’ı 2016 Aralık ayında 4100 TL ye almışım ( 128gb ).
Şu anda şu ikisinin toplam parasına değil iphone, kamerası düzgün, işlemcisi fena olmayan bir telefon bile “alamamak”, bir türk vatandaşı olarak beni derinden üzüyor. Umarım bu günler çabuk geçer. Yoksa ülkenin nufusu göç vere vere gitgide eriyecek bence...
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