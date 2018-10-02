Huawei P20 Pro'ya zam geldi!

Huawei, yaklaşık iki hafta sonra tanıtacağı Huawei Mate 20’nin tanıtımı öncesi Huawei P20 Pro’nun fiyatına zam yaptı. Huawei P20 Pro’nun fiyatı yaklaşık 1500 TL arttı. Huawei P20 Pro, zammın ardından 6999 TL’ye satılıyor.

Huawei P20 Pro’nun fiyatı uzun zamandır 5000 TL ile 5500 TL arasında seyrediyordu. Vatan Bilgisayar, Teknosa gibi zincir marketlerde 6999 TL’ye listelenmeye başladı. E-ticaret sitelerinde henüz zamlı fiyatlara geçiş yapılmadı.

Huawei Mate 20 Pro'nun fiyatı 10 bin lirayı bulabilir

Fiyat değişikliğinden Huawei P20 etkilenmedi. Zincir marketlerde ve e-ticaret sitelerinde 3999 TL’ye satılmaya devam ediliyor. Yeni fiyatıyla Huawei P20 Pro, 7999 TL'ye satılan Galaxy Note 9'un ardından Android telefonlar arasında en pahalı model olarak tepede bulunuyor.

Huawei P20 Pro'nun fiyatının 6999 TL’ye yükselmesi, Huawei Mate 20 ve Huawei Mate 20 Pro fiyatı ile ilgili endişe yaratıyor. Huawei Mate 20 ve Mate 20 Pro, bu telefondan daha yüksek fiyatla satışa sunulacağı için firmanın yeni amiral gemisi modellerinin fiyatlarının 10 bin TL’ye yaklaşacağını söyleyebiliriz. Huawei Mate 20 ailesi, 16 Ekim'de tanıtılacak.