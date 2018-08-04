Huawei Mate 20 serisinin yeni detayları

Yılın ikinci çeyreğinde akıllı telefon pazarında Apple’ı geride bırakarak büyük bir başarıya imza atan Huawei, bunu devam ettirmenin yollarını arıyor. Firma için Mate 20 serisi bu anlamda büyük önem taşıyor.

Huawei Mate serisi yine 3 model olarak karşımıza çıkacak. Bunlar Huawei Mate 20, Mate 20 Pro ve Mate 20 Lite. Lite modelleri genelde daha erken piyasaya çıkıyor ve seri hakkında ipuçları veriyor. Bu bakımdan Huawei Mate 20 Lite kısa süre sonra piyasada olabilir.

Huawei Mate 20 özellikleri

Huawei Mate 20 bir önceki nesle göre önemli iyileştirmeler ile geliyor. Huawei’nin 7nm sürecinde tasarladığı iddia edilen Kirin 980 yonga seti modele güç verecek. Cortex-A76 çekirdeği ve Mali-G72 MP24 grafik birimini barındıran Kirin 980 iki kat daha performanslı bir yapay zeka birimine sahip olacak.

Huawei Mate 20 modelinin 6.3 inçlik AMOLED bir ekrana sahip olması bekleniyor. Ekranda çentik yer almazken 18:9 görüntü oranı ile ince çerçeveler elde edilecek. 4200mAh kapasiteli bataryanın 30 dakikada doldurabilen 40W seviyesinde hızlı şarj ile destekleneceği ifade ediliyor.

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Diğer taraftan yeni serinin üçlü kamera ile donatılacağı iddia ediliyor. Sadece Pro değil standart versiyon da üç kameraya sahip olacak. Kameralar Sony IMX300 ve IMX600 serisinde sensörler kullanıyor.

Modelin 20MP+12MP+8MP çözünürlükte üç arka kamera barındıracağı ifade ediliyor. Leica tarafından optimize edilen sensörler çok daha iyi fotoğraf kalitesine imza atacak.

Son olarak modelin 3D yüz tarama özelliğine sahip olacağı iddia ediliyor. Xiaomi Mi 8 Explorer Edition modelinde karşımıza çıkan bu özellik kızılötesi kamera ve nokta projeksiyon modülü ile çok detaylı yüz taraması yapabiliyor. Ayrıca model ekrana entegre parmak izi tarayıcısı ile gelecek.

Huawei Mate 20 Pro özellikleri

Huawei Mate 20 Pro hem serinin hem de firmanın en iyi telefonu olma ünvanına sahip olacak. Modelin 6.9 inçlik AMOLED ekranı olmasına rağmen yine aynı 4200mAh kapasiteli bataryayı sunacağı ifade ediliyor. Ekranda farklı olarak iki tarafta kavise yer verilmiş.

Kirin 980 yonga setinden gücünü alacak model kamera tarafında biraz daha avantajlı olacak. Pro modelinin 40MP+20MP+8MP çözünürlüğünde 3 kamera barındıracağı ifade ediliyor. Kameralardan birisi telefoto ve optik yakınlaştırma yapabiliyor. Yüz tanıma ve parmak izi okuyucu standart model ile aynı.

Huawei Mate 20 modelinin 730$ başlangıç fiyatının olacağı söyleniyor. Pro versiyonu için henüz bir fiyat bilgisi mevcut değil. Yeni seri IFA 2018 fuarında karşımıza çıkacak.