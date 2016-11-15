Huawei Mate 9 Pro: Asıl amiral gemisi

Bu ayın başlarında yeni amiral gemi modeli Mate 9 ile özel üretim Mate 9 Porsche Design’ı tanıtan Huawei’nin bu haftaki etkinlikte ise ne tanıtacağı merakla beklenmeye başlamıştı. Firma daha iyi bir amiral gemisi ile bekleyenlerini şaşırttı.

Huawei Mate 9 Pro adındaki yeni amiral gemi modelinin Porsche Design sürümünün aynısı olduğu ve sadece özel logoların olmadığı yani standart üretim kavisli model olduğu düşünülüyordu. Lansmanda Mate 9 Pro modelinin biraz farklı özelliklere sahip olduğuna şahit olduk.

Fark Ekranda

Mate 9 Pro modelinin farkı ekranında ortaya çıkıyor. Orijinal model 5.9 inçlik Full HD, Porsche Design ise 5.5 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlükte ekrana sahipti. Mate 9 Pro ise 5.5 inçlik kavisli ekranında 2560x1440 piksel çözünürlük sunuyor. Yani Porsche Design versiyonunun standart olanı diyebiliriz.

Tam Boyutta Gör

Porsche Design versiyonunu bir kenara bırakırsak kağıt üzerinde Mate 9 Pro modeli asıl amiral gemisi gibi duruyor. Elbette çözünürlük nedeniyle performans konusunda bir miktar düşüş yaşanacaktır. Özellikle orijinal modelin ekranını büyük bulanlar için Mate 9 Pro öne çıkıyor.

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Mate 9 Pro modelinin bunun haricindeki özellikleri diğerleri ile aynı. Android tarafının en güçlüsü Kirin 960 yonga setinden gücünü alan modelde Leica imzalı çift arka kamera, 4000mAh kapasiteli batarya, bataryayı bir saatte doldurabilen SuperCharge teknolojisi, ön tarafta parmak izi okuyucu entegre Home butonu, metal kasa şeklinde özellikler mevcut.

Fiyatlar

Huawei Mate 9 Pro modeli orijinalinden biraz daha pahalı. 4GB LPDDR4 RAM ve 64GB kapasite barındıran versiyon için 668$ civarında fiyat etiketi mevcut. 6GB LPDDR4 RAM ve 128GB kapasiteli versiyon ise 770$ civarında. Bu modelde 256GB kapasite yer almıyor.

Huawei Mate 9 ise 4GB RAM-64GB kapasiteli versiyon için 599$ istiyor. 6GB RAM-128GB kapasiteli versiyon ise 699$ civarında. Modelin bir de 4GB RAM-32GB kapasite sunan versiyonu olduğu belirtiliyor ve fiyatı 499$. Her iki model de Çin’de satışa sunuldu. Porsche Design ise Aralık ayında 1500$ fiyat etiketiyle satışa sunulacak.