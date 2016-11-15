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Huawei Mate 9 Pro: Asıl amiral gemisi

Huawei’nin Mate 9 adındaki yeni amiral gemi serisini tanıtmasının ardından kısa bir süre geçtikten sonra perdeler yeniden açıldı. Bu kez daha farklı özelliklere sahip bir Mate 9 karşımızda.
2 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Huawei Mate 9 Pro: Asıl amiral gemisi

Bu ayın başlarında yeni amiral gemi modeli Mate 9 ile özel üretim Mate 9 Porsche Design’ı tanıtan Huawei’nin bu haftaki etkinlikte ise ne tanıtacağı merakla beklenmeye başlamıştı. Firma daha iyi bir amiral gemisi ile bekleyenlerini şaşırttı.

Huawei Mate 9 Pro adındaki yeni amiral gemi modelinin Porsche Design sürümünün aynısı olduğu ve sadece özel logoların olmadığı yani standart üretim kavisli model olduğu düşünülüyordu. Lansmanda Mate 9 Pro modelinin biraz farklı özelliklere sahip olduğuna şahit olduk.

Fark Ekranda

Mate 9 Pro modelinin farkı ekranında ortaya çıkıyor. Orijinal model 5.9 inçlik Full HD, Porsche Design ise 5.5 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlükte ekrana sahipti. Mate 9 Pro ise 5.5 inçlik kavisli ekranında 2560x1440 piksel çözünürlük sunuyor. Yani Porsche Design versiyonunun standart olanı diyebiliriz.

 

Huawei Mate 9 Pro: Asıl amiral gemisi
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Porsche Design versiyonunu bir kenara bırakırsak kağıt üzerinde Mate 9 Pro modeli asıl amiral gemisi gibi duruyor. Elbette çözünürlük nedeniyle performans konusunda bir miktar düşüş yaşanacaktır. Özellikle orijinal modelin ekranını büyük bulanlar için Mate 9 Pro öne çıkıyor.

Ayrıca Bkz. "Huawei Mate 9: Leica ve Porsche bir arada"

Mate 9 Pro modelinin bunun haricindeki özellikleri diğerleri ile aynı. Android tarafının en güçlüsü Kirin 960 yonga setinden gücünü alan modelde Leica imzalı çift arka kamera, 4000mAh kapasiteli batarya, bataryayı bir saatte doldurabilen SuperCharge teknolojisi, ön tarafta parmak izi okuyucu entegre Home butonu, metal kasa şeklinde özellikler mevcut.

Fiyatlar

Huawei Mate 9 Pro modeli orijinalinden biraz daha pahalı. 4GB LPDDR4 RAM ve 64GB kapasite barındıran versiyon için 668$ civarında fiyat etiketi mevcut. 6GB LPDDR4 RAM ve 128GB kapasiteli versiyon ise 770$ civarında. Bu modelde 256GB kapasite yer almıyor.

Huawei Mate 9 ise 4GB RAM-64GB kapasiteli versiyon için 599$ istiyor. 6GB RAM-128GB kapasiteli versiyon ise 699$ civarında. Modelin bir de 4GB RAM-32GB kapasite sunan versiyonu olduğu belirtiliyor ve fiyatı 499$. Her iki model de Çin’de satışa sunuldu. Porsche Design ise Aralık ayında 1500$ fiyat etiketiyle satışa sunulacak. 


http://playfuldroid.com/huawei-mate-9-pro-is-now-official/ Yorum Yaz
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OyunDelisi 2 yıl en beğenilen
Ben aylardır s7 Edge kullanıyorum sanıyordum meğer Mate 9 Pro kullanıyormuşum.
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Mene 2 yıl Hawk58Offi
Hawk58Offi
3arbar
kirin 960 soru işaretleri doğuruyor.
android ve qualcomm cihazları daha uyumlu sisteme kanımca

Aynen dediğiniz gibi.Qualcomm işlemciler daha stabil ve daha uyumlu sanki.

o yüzden elimdeki S7 Edge zırt pırt takılıp, donup duruyor. Daha önce 6 ay boyunca Mate 8 kullandım, telefon yağ gibi akıyordu, ne bir kasma, ne bir yavaşlama ne de bir ısınma vardı. Mate 9 çıkar çıkmaz S7 Edge'i elden çıkartırım
Hawk58Offi3arbarkirin 960 soru işaretleri doğuruyor.android ve qualcomm cihazları daha uyumlu sisteme kanımca
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2 Yanıt Yanıtla +16
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Kerim5100 2 yıl
Taklitler aslını yüceltir :D
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odeon99 1 yıl


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excalibur09 1 yıl
şu anda piyasada bulunan en iyi android cihaz tartışmasız huawei mate 9 pro cihazıdır
her yönüyle tartışmasız çok ama çok süper bir cihazdır en seri en hızlı parmak okuyucusu bu cihazdadır
huawei samsung sony lg gibi markaları çoktan geride bırakmıştır almayı düşünen arkadaşlara şiddetlle
tavsiye ederim 1 saniye bile düşünmesinler yok böyle bir telefon
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robinvanpersie1 2 yıl
Arkadaslar merhaba mate9 pro isteyenler benimle irtibata geçebilir.bende 5 adet mevcut fiyat 3350 tldir.site üzerinden veya cep telefonumdan irtibata geçebilirsiniz.05438514848
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ogzhnakcy90 2 yıl
Android'in altın çağını yaşadığı şu dönemde hala daha arayüzü kasan donan takılan telefon yapmayı başaran dandik samsunglarla, her yerinden kalite akan Huawei'yi karşılaştırmayın hele ki taklit gibi absürt yorumlar hiç yapmayın lütfen. en son samsung yüzünden androide tövbe edip 4 yıl iPhone kullanmıştım. şuan bakıyorum samsung'da hala değişen çok şey yok. huawei kullanınca iPhone'u bitirdim ve Android'e bakış açım tamamen değişti.
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Paetzold 2 yıl
Samsung zannettim
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ironman 2 yıl

sÜPER bir telefon olmuş özellikle
dahili 128 Gb olan hafıza müthiş
TR ye nezaman gelir bilmiyorum
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-Uzumaki Naruto- 2 yıl
Parası olan mate9 porsche alıp hava atar.
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-Sniper- 2 yıl
Merak edenler için Mate9 modeli adına çıkış tarihi açısından Aralık ayında çıkıcakmış ülkemizde diye bir video izledim...
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ozgurkimil 2 yıl
Huawei note 7 pro
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denizci535 2 yıl
Yazilim savaslari bitti artik stabil yazilimlar derken iphone, huwaei, miu ve sony arayuzleri oldukca dost kullanimli KASMAZZZZ.
SİMDİ islemci ve gpu savaslari basladi. Bu alanda bir cok telefon kullanmis biri olarak sunu net soyleyebilirim kirin harbi efsane olacak. Kullandiktan sonra yorum yapiniz isinmaz kasmaz bu kadar net soyluyorum.
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