Huawei, Motorola Razr benzeri yeni bir katlanabilir telefon modeli üzerinde çalışıyor

Çinli mobil teknoloji devi Huawei’in ilk katlanabilir telefon modeli Mate X, dün ana vatanı Çin'de ilk kez satışa sunuldu ve bir dakikadan kısa bir süre içerisinde tükendi. Neredeyse tüm lider akıllı telefon üreticilerinin içerisinde yer aldığı katlanabilir akıllı telefon yarışında ilk atılımı başarıyla sonuçlanan Huawei, görünüşe bakılırsa şimdiden yeni modeller ve yeni tasarımlar üzerinde çalışmaya başlamış durumda.

Bugün, HUAWEI TECHNOLOGIES CO. LTD. tarafından tescil edilmiş, dikey katlanan ve kapaklı katlanabilir bir akıllı telefonun patenti WIPO'nun (Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü) veri tabanında ortaya çıktı. Patent cihazın tasarımını detaylıca ortaya koyan çizimler de içeriyor.

Patentteki çizimlerden yola çıkarak cihazın tasarımından kısaca söz edecek olursak; Huawei'in yeni katlanabilir telefonunun tasarım dili, bir kaç gün önce tanıtılmış olan, diğer katlanabilir telefonlarla kıyaslandığında görece daha kullanışlı ve minimal gözüken tasarımıyla dikkatleri üzerine toplamış Motorola Razr'a oldukça benziyor.

Telefonun içinde menteşe yardımıyla katlanan tek bir ekran bulunuyor. Motorola Razr'dan farklı olarak, cihaz katlandığında ekranın küçük bir kısmını açıkta kalmıyor. Tam olarak katlanıyor. Bunun cihaza oldukça estetik bir görünüm kazandıracağını düşünüyoruz.

Telefonun katlanan kısmında herhangi bir kamera sensörü göremiyoruz. Arka tarafta ise dikey olarak yerleştirilmiş üç adet kamera sensörü yer alıyor. Kamera kurulumunda flaşın altında tanımlanmamış bazı bileşenler var fakat onların işlevleri konusunda şu an için herhangi bir fikrimiz yok.

Kısa zaman önce Xiaomi'nin de dikey katlanan akıllı telefonunun patenti ortaya çıkmıştı ancak eleştirel bir gözle bakıldığında Huawei’in tasarımı Xiaomi’ninkinden çok daha minimalist ve zarif görünüyor.

https://www.gizchina.com/2019/11/16/huawei-patents-razr-type-verticial-foldable-phone/