Huawei P Smart (2019), Japonya'ya Huawei Nova Lite 3 adıyla giriş yaptı

Huawei, seçtiği Avrupa pazarları için P Smart (2019)'ı tanıtmıştı. Ancak telefon Japonya'da Huawei nova lite 3 adıyla yeniden ortaya çıktı. Yeni telefon, nova lite 2 (P Smart)'nin bir üst modeli.

Nova lite 3'te, 6.21 inç büyüklüğünde bir LCD ekran, plastik dış kaplama, led flaş destekli 13 MP+2 MP arka kameralar, 16 MP değerinde ön kamera ve 3 GB RAM gibi özellikler bulunuyor. Japonya'daki ürün 32 GB'lık dahili depolamayla geliyor. Ayrıca cihazın 3.400 mAh pili ve microUSB 2.0 girişi var. 26.880 Japon Yeni fiyatıyla, Avrupa'dakilerden yaklaşık %15 daha ucuza satılıyor.

Basın duyurularına göre, telefon Japonya'daki tüm operatörler için satın alınabilir durumda ve 50 farklı sanal mobil şebeke operatörünü destekliyor.

https://www.gsmarena.com/huawei_p_smart_2019_japan_huawei_nova_lite_3-news-35346.php