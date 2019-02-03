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Huawei P Smart (2019), Japonya'ya Huawei Nova Lite 3 adıyla giriş yaptı

Özellikler düzeyinde P Smart (2019)'tan pek de farklı olmayan Huawei nova lite 3, Japonya'da piyasaya sürüldü. Büyük ekranlı bu cihaz, kamera özellikleriyle dikkat çekiyor.
3 ay
2,9b
1
5
Cep Telefonları
Mertcan Erice
Yazar
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Huawei, seçtiği Avrupa pazarları için P Smart (2019)'ı tanıtmıştı. Ancak telefon Japonya'da Huawei nova lite 3 adıyla yeniden ortaya çıktı. Yeni telefon, nova lite 2 (P Smart)'nin bir üst modeli.
Nova lite 3'te, 6.21 inç büyüklüğünde bir LCD ekran, plastik dış kaplama, led flaş destekli 13 MP+2 MP arka kameralar, 16 MP değerinde ön kamera ve 3 GB RAM gibi özellikler bulunuyor. Japonya'daki ürün 32 GB'lık dahili depolamayla geliyor. Ayrıca cihazın 3.400 mAh pili ve microUSB 2.0 girişi var. 26.880 Japon Yeni fiyatıyla, Avrupa'dakilerden yaklaşık %15 daha ucuza satılıyor.
Basın duyurularına göre, telefon Japonya'daki tüm operatörler için satın alınabilir durumda ve 50 farklı sanal mobil şebeke operatörünü destekliyor.

https://www.gsmarena.com/huawei_p_smart_2019_japan_huawei_nova_lite_3-news-35346.php Yorum Yaz
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Xloud 3 ay en beğenilen
Harika bir haber. Peki Antartikadaki fiyatları nedir ve hangi isimle satışa çıktı acaba...
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hesenozbek 3 ay
Nalet gelsin şu 6 inç inadınıza sanki herkes büyük telefon kullanmak zorunda gibi bir algı var kardeşim küçük bir telefon ve güncel bir donanım yapın yeter tablet yaptığınız
Nalet gelsin şu 6 inç inadınıza sanki herkes büyük telefon kullanmak zorunda gibi bir algı var kardeşim küçük bir telefon ve güncel bir donanım yapın yeter tab...
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2 Yanıt Yanıtla +4
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Xloud 3 ay en beğenilen
Harika bir haber. Peki Antartikadaki fiyatları nedir ve hangi isimle satışa çıktı acaba...
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hesenozbek 3 ay
Nalet gelsin şu 6 inç inadınıza sanki herkes büyük telefon kullanmak zorunda gibi bir algı var kardeşim küçük bir telefon ve güncel bir donanım yapın yeter tablet yaptığınız
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intel7mix 3 ay hesenozbek
Pazar o yöne doğru gitti neden gitti hiç bir fikrim yok. Tüketici yüzündende oldu, sadece firmaları suçlamak yanlış olur.
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Wjéasz 3 ay hesenozbek
Ve ekranlar enine çok küçüldü Türkçe klavye ile yazmak çok zor oluyor
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