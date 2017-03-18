Huawei P10 Lite tanıtıldı

Akıllı telefon devi Huawei, bir süre önce resmiyet kazandırdığı P10 serisine yeni bir üye daha ekledi. Huawei P10 Lite modeli daha çok orta seviyeye hitap eden bir donanıma sahip.

Daha mütevazi

Segmenti gereği akıllı telefonda pek çok özelliğin kırpıldığını görüyoruz. Bununla birlikte metal alaşımlı premium kasaden vazgeçilmediğini görüyoruz. Parmak izi okuyucu da arka kısımdaki yerini koruyor.

5.2 inçlik ekranda Full HD çözünürlük sunulurken, 8 adet Cortex-A53 çekirdeğinden oluşan Kirin 658 yonga seti modele güç veriyor. 4GB RAM ile desteklenen modelde 12MP çözünürlüğünde arka kamera ve 8MP çözünürlüğünde ön kameraya yer verilmiş.

Modelin dikkat çekici kısmı Knuckle Sense ekran teknolojisi olarak öne çıkıyor. Bu teknolojide parmak ucu veya parmak eklemi ile tıklama ayırt edilebiliyor. Böylece bu iki harekete farklı fonksiyonlar atanabiliyor. 3000mAh kapasiteli batarya hızlı şarj ile desteklenirken, Android 7.0 işetim sistemi üzerinde ise EMUI 5.1 kullanıcı arayüz çalışıyor.

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Huawei P10 Lite modeli zaten bir süredir Avrupa sınırları içerisinde ön sipariş almaya başlamıştı. 370$ civarında fiyat biçilen modelin nihai satışına ay sonunda geçiliyor.