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Huawei P10 Lite tanıtıldı

Pek çok üretici bu alışkanlıktan vazgeçmesine rağmen Huawei halen daha amiral gemi modellerinin daha düşük donanımlı versiyonlarını tanıtmaya ısrarla devam ediyor.
2 yıl
13,9b
1
48
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Huawei P10 Lite tanıtıldı

Akıllı telefon devi Huawei, bir süre önce resmiyet kazandırdığı P10 serisine yeni bir üye daha ekledi. Huawei P10 Lite modeli daha çok orta seviyeye hitap eden bir donanıma sahip.

Daha mütevazi 

Segmenti gereği akıllı telefonda pek çok özelliğin kırpıldığını görüyoruz. Bununla birlikte metal alaşımlı premium kasaden vazgeçilmediğini görüyoruz. Parmak izi okuyucu da arka kısımdaki yerini koruyor.

5.2 inçlik ekranda Full HD çözünürlük sunulurken, 8 adet Cortex-A53 çekirdeğinden oluşan Kirin 658 yonga seti modele güç veriyor. 4GB RAM ile desteklenen modelde 12MP çözünürlüğünde arka kamera ve 8MP çözünürlüğünde ön kameraya yer verilmiş.

Modelin dikkat çekici kısmı Knuckle Sense ekran teknolojisi olarak öne çıkıyor. Bu teknolojide parmak ucu veya parmak eklemi ile tıklama ayırt edilebiliyor. Böylece bu iki harekete farklı fonksiyonlar atanabiliyor. 3000mAh kapasiteli batarya hızlı şarj ile desteklenirken, Android 7.0 işetim sistemi üzerinde ise EMUI 5.1 kullanıcı arayüz çalışıyor.

Ayrıca Bkz. "AMD Raven Ridge APU’ları detaylanıyor"

Huawei P10 Lite modeli zaten bir süredir Avrupa sınırları içerisinde ön sipariş almaya başlamıştı. 370$ civarında fiyat biçilen modelin nihai satışına ay sonunda geçiliyor. 

 

http://www.phonearena.com/news/The-Huawei-P10-Lite-is-finally-official-three-weeks-after-pre-orders-started_id92145 Yorum Yaz
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Kygo2 2 yıl en beğenilen
P10 çıktığında keşke bunun lite olanınıda çıkarsalar dedim, umarım bu tavrını yıllarca sürdürür.
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chatlck 2 yıl mcebi001
mcebi001
Huawei de Sony gibi kendini tekrar etmeye başladı ...!

apple, iphone 6-6s-7 de aynı tasarımı kullanırken laf yok, huawei ve sony yapınca hemen karşı saldırı.
mcebi001Huawei de Sony gibi kendini tekrar etmeye başladı ...!apple, iphone 6-6s-7 de aynı tasarımı kullanırken laf yok, huawe...
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1 Avatar
PelerinsizŞövalye 1 yıl
Telefon ile ilgili olumsuz olarak şunlar söylenebilir bataryası bana göre yetersiz ve ısınma problemi var
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PelerinsizŞövalye 1 yıl
Elimde bulunan telefondur 4gb ram 32gb rom 2.1 ghz işlemci krin 658 mevcuttur her türlü soruya açığız
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C E B R A I L 1 yıl

Slm herkese.
Aralık ortasına kadar P10 Lite Migrosta 1249 TL ve üstüne 25 money veriyor. Şu an G4C kullanıyorum yani bi daha hayatta LG almam.
P10 lite kağıt üzerinde çok iyi ama bi hayli şikayet de almış ne dersiniz kullanan arkadaşlar?
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manilafortuna 1 yıl C E B R A I L
C E B R A I L

Slm herkese.
Aralık ortasına kadar P10 Lite Migrosta 1249 TL ve üstüne 25 money veriyor. Şu an G4C kullanıyorum yani bi daha hayatta LG almam.
P10 lite kağıt üzerinde çok iyi ama bi hayli şikayet de almış ne dersiniz kullanan arkadaşlar?


Ne gibi şikayet almış?
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c.emre 1 yıl
Yakın zamanda telefon alacağım p10 lite ile Motorola Moto Z arasında kaldım. Sizce ne yapmalıyım ?
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vala61 2 yıl
Gittigidiyorda resmi mağazada 3bin lira civarı satışta.
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drowen 2 yıl vala61
Link paylaşabilir misiniz?
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3arbar 2 yıl
açıkcası bu isimlendirmeyi değiştirseler daha dürüst davranmış olacaklar.ne şekil olarak (home butonu yok)nede özellik olarak p10 ile alakası yok ama p10 ismi üzerinden satmaya çalışıyorlar.
orta seviye cihazlar için başka isim bulsunlar yada
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007messi 2 yıl
P10 light piyasaya giriş fiyatı 1600-1700 tl gibi bir fiyat olursa bu sefer p9 parelel fiyatına yakın bir fiyat olmuş olur
Bu sefer iki telefonu karşılaştırıp ona göre karar vermek gerekir
Şahsen ben p10 light 1700 tl vereceğime üstüne 50- 100 tl daha verip parelel p9 almayı tercih ederim
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Adam Gibi Adamım 2 yıl
1500ün üstünde satılır
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DH Misafiri 2 yıl
arkadaslar P9 lite 2017 almak uzereydim ki p10 lite 2017 haberini duydum tam olarak ülkemizde ne zaman satışa çıkar ?
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drowen 2 yıl
Lite versiyonlarında miracast özelliği yokmuş. P9 ve yeni çıkacak olan P10'da var görünüyor.
Lite versiyonlarda miracast olmaması büyük eksiklik değil mi? Miracast olmaz ise ben istediğim zaman telefondan smart tv'ye kablosuz bir şekilde video aktaramayacak mıyım?
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LittleMonster 2 yıl drowen
Neredenizden uydurdunuz p9lite 2017 de var şuan
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